61 000 m² de panneaux solaires sur un entrepôt : à Amiens, la logistique française se met au vert à grande échelle

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Le 17 juillet, un entrepôt XXL du site logistique d’Amiens Saint-Sauveur sera officiellement inauguré comme l’une des plus vastes toitures solaires opérationnelles de France. Derrière les chiffres impressionnants — 61 000 m² de panneaux, 12,1 MW de puissance, plus de 3 000 foyers alimentés — se dessine une tendance de fond : celle d’un secteur logistique qui transforme méthodiquement ses toits en centrales électriques.

Pour se représenter 61 000 m² de panneaux photovoltaïques, il faut sortir des unités de mesure habituelles. C’est l’équivalent d’environ huit terrains de football professionnels mis bout à bout, ou encore près de la moitié de la surface de la Principauté de Monaco côté urbanisé. Sur ce toit unique reposent quelque 26 000 panneaux solaires, produisant une puissance de 12,1 MW — de quoi couvrir la consommation électrique annuelle de 3 000 à 3 500 foyers.

L’analogie la plus parlante, en pleine vague de chaleur, reste sans doute celle avancée par les organisateurs eux-mêmes : la production annuelle du site équivaut à la consommation de 12 000 climatiseurs. Une manière concrète de rappeler qu’un toit d’entrepôt, autrefois simple protection contre la pluie, peut désormais absorber une partie de la demande électrique qu’il contribue lui-même à faire grimper l’été.

Le projet ne s’arrête pas à la toiture. Les deux parkings du site, soit 405 places, sont équipés d’ombrières photovoltaïques totalisant 7 696 m² de panneaux supplémentaires et 1,8 MW de puissance installée. Au bénéfice environnemental s’ajoute un bénéfice d’usage immédiat : de l’ombre pour les véhicules, une protection contre les intempéries, et des bornes de recharge pour véhicules électriques directement intégrées.

Point notable pour la sobriété foncière : l’ensemble du projet, porté par IDEX pour le compte du propriétaire ESR, valorise un foncier déjà artificialisé. Aucune terre agricole, aucun espace naturel n’a été mobilisé — un argument de poids dans un pays où le solaire au sol est de plus en plus scruté pour sa concurrence avec les usages agricoles.

Une compétition tricolore pour le titre de plus grande toiture

Le communiqué de l’événement présente Amiens Saint-Sauveur comme la plus grande centrale photovoltaïque en toiture opérationnelle de France, un adjectif qui mérite d’être souligné, car la course au record dans ce secteur est particulièrement disputée en ce moment.

À Beauvais, Urbasolar a mis en service au début de l’année une installation quasiment jumelle : 62 000 m² de toiture pour 12,8 MWc, alimentant l’équivalent de 2 812 foyers français. Amiens et Beauvais se disputent donc, à quelques centaines de mégawattheures près, le titre de plus grande toiture solaire opérationnelle du pays — un signe que ce format de très grand entrepôt logistique entièrement recouvert de panneaux est en train de devenir un standard, et non plus une exception.

Le vrai mastodonte, lui, arrive par le nord. À Dourges, dans le Pas-de-Calais, Urbasolar construit depuis octobre 2025 la centrale en toiture d’Omega, un entrepôt de 136 000 m² loué notamment par PepsiCo. La toiture accueillera 128 500 m² de panneaux photovoltaïques, pour un total de 36 628 modules et 350 km de câbles, avec une puissance visée de 18 MWc — soit près de la moitié en plus qu’Amiens. Sa mise en service, attendue fin 2026 ou début 2027, en fera alors la plus grande toiture solaire d’Europe d’un seul tenant. C’est précisément cette nuance — « opérationnelle » — qui permet à Amiens de revendiquer son record aujourd’hui : le chantier de Dourges, bien plus imposant sur le papier, n’est pas encore raccordé au réseau.

Cette accumulation de records successifs, battus puis rebattus en l’espace de quelques mois, en dit long sur la vitesse à laquelle le marché français du solaire de toiture logistique s’est emballé depuis 2024.

La France dans la cour des grands… mais pas encore au sommet mondial

Replacée dans un contexte international, la performance française reste solide sans être exceptionnelle à l’échelle planétaire. À Bahreïn, le groupe sidérurgique Foulath Holding a lancé fin 2025 un projet solaire industriel combinant toiture et sol pour une puissance totale de 123 MWc, dont 50 MWc rien que pour la partie toiture, répartie sur 262 000 m² — soit plus du double de la surface d’Amiens, pour quatre fois la puissance. En Thaïlande, une usine de pneumatiques avait de son côté visé, dès 2025, une toiture de 100 000 m² et 40 000 panneaux solaires pour une puissance installée de 22 MW.

Ces comparaisons ne doivent toutefois pas faire perdre de vue une différence structurelle : les très grands records mondiaux se jouent le plus souvent sur des sites industriels lourds (sidérurgie, pneumatique, agroalimentaire), où l’énergie représente un poste de coût majeur et où l’autoconsommation industrielle justifie des investissements massifs. Le modèle français, lui, se déploie avant tout sur des entrepôts logistiques neufs ou récents, avec une part significative d’injection réseau — une approche plus modeste dans ses ambitions mais plus réplicable, puisqu’elle s’appuie sur le rythme de construction déjà soutenu de l’immobilier logistique.

Un marché national en pleine bascule

À l’échelle de la France entière, le solaire de toiture logistique n’est plus un marché de niche. Le parc solaire photovoltaïque français a atteint près de 20 000 MW de capacité installée en 2026, alimentant l’équivalent de plus de 4 500 000 foyers, et la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie vise une multiplication par trois de la capacité photovoltaïque française à horizon 2035, avec un mix au sol/toitures équilibré pour limiter l’impact sur les terres agricoles.

C’est précisément ce dernier point qui explique l’accélération du solaire d’entrepôt observée depuis deux ans. Face aux tensions croissantes autour du foncier agricole pour les centrales au sol, les grandes toitures logistiques — déjà artificialisées, souvent proches de zones de consommation, et généralement propriété d’investisseurs institutionnels en quête de rendement — sont devenues la variable d’ajustement privilégiée des développeurs solaires. La loi impose déjà un minimum de 30 % de couverture photovoltaïque sur les nouveaux entrepôts de grande taille ; des projets comme Amiens, Beauvais ou Dourges montrent qu’une partie du marché va aujourd’hui bien au-delà de cette obligation légale, jusqu’à couvrir la quasi-totalité de la surface disponible.

Pour Tesla Mag, qui suit de près le déploiement des Megapack et l’essor du stockage stationnaire en France, ce type de projet illustre une évolution parallèle et complémentaire : celle d’un parc immobilier logistique qui devient, toit après toit, un acteur à part entière du système électrique national — producteur, et non plus seulement consommateur.