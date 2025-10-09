L’Exemplarité Énergétique du Collège de Lembeye : Une Rénovation Solaire Pionnière

Le collège de Lembeye a récemment franchi une étape décisive dans son engagement pour la transition énergétique. Avec une installation photovoltaïque sur son toit, le collège incarne désormais un modèle de rénovation énergétique exemplaire. Ce projet ambitieux a valu au collège une reconnaissance méritée, lui permettant de remporter le prix du « collège rénové » lors de la remise de prix de la rénovation scolaire, organisée par la Banque des Territoires et Édurénov, saluant les efforts des infrastructures scolaires vers des objectifs ambitieux de réductions d’au moins 40 % en consommation énergétique.

Une installation photovoltaïque innovante

Au cœur de cette initiative, se trouve l’installation solaire réalisée par les équipes d’Ineo, une entité d’Equans en région Nouvelle-Aquitaine. Avec une puissance de 58,52 kWc, les panneaux photovoltaïques couvrent une surface de 265,75 m2 et génèrent annuellement environ 68 928 kWh. Cette démarche ne se contente pas de réduire les dépenses énergétiques du collège, elle s’inscrit également dans un cadre plus large de réduction de l’empreinte carbone locale.

Un impact énergétique significatif

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2024, la consommation électrique du collège s’élevait à 87 519 kWh. Grâce au système d’autoconsommation individuelle mis en place, 36 898 kWh ont pu être utilisés sur place, atteignant un remarquable taux d’autoconsommation de 54 %. Par ailleurs, cela a permis de réduire la consommation électrique de l’ordre de 42 %, tout en évitant l’émission de 23 tonnes de CO2 chaque année. Cette performance illustre une combinaison de technologie de pointe et d’engagement écologique au service des collectivités locales.

Un engagement collectif pour un avenir durable

Le projet du collège de Lembeye témoigne de la volonté du département des Pyrénées-Atlantiques et de ses partenaires de réaliser leurs ambitions en matière de transition énergétique. Avec la mobilisation de 16 prestataires, cette rénovation est devenue un exemple d’innovation collaborative et de responsabilité partagée. Jean Lafarge, Directeur d’Ineo, souligne d’ailleurs que produire sa propre électricité « c’est à la fois réduire la dépendance au réseau, valoriser le patrimoine public et affirmer un engagement fort pour une énergie propre et locale ».

Un modèle pour les établissements publics

Non seulement cette réalisation allie innovation, performance et respect environnemental, mais elle constitue également une source d’inspiration pour d’autres établissements désireux de réduire leur empreinte carbone tout en optimisant leurs dépenses énergétiques. Les bénéfices de cette stratégie sont triples : améliorer la performance énergétique, réduire les coûts opérationnels et s’engager dans une démarche proactive envers la durabilité.

Le collège de Lembeye, par son initiative, démontre que les établissements publics peuvent jouer un rôle crucial dans la transition énergétique. Ce modèle mériterait d’être reproduit ailleurs, offrant ainsi un futur plus vert et durable aux générations futures.