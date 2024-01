Twitter est une vraie mine d’informations ! Le nouveau Model de Tesla, le Model 2 ou Q comme préfèrent l’appeler les américains, a été diffusé sur la plateforme. D’un bleu profond, on sent déjà que le design de ce modèle va déchaîner les foules. S’il y a bien un modèle de voiture qui est attendu, c’est la Tesla Model 2. Plusieurs fois évoqué par Elon Musk, nous savions bien peu de choses à son sujet avant de découvrir son visage ! Il s’agit d’une compacte électrique qui se situerait sous la Model 3 dans la gamme. Ce mercredi, @DimaZeniuk a posté cette photo avec pour légende seulement : “Tesla Model Q”, assorti d’un cœur bleu, pour rappeler la couleur de la voiture. Il a souligné que le développement de cette voiture a été permis par CARFORCE247. Sans doute une collaboration de plus à l’actif du fantasque milliardaire, Elon Musk. Pour finir, qu’on aime ou qu’on déteste, ce nouveau SUV a le mérite de faire parler de lui. Il s’agit d’un design innovant, quoi qu’en dise certains, d’autant plus que les véhicules Tesla auront toujours le mérite d’être électriques : un vrai plus par rapport à leurs concurrents et un pas supplémentaire dans la prise de conscience écologique. L’objectif : démocratiser l’accès aux voitures 100% électriques ! Et venir faire un pied de nez aux constructeurs automobiles européens sur leur sol, via la Gigafactory de Berlin. Créé spécifiquement pour la ville, ce modèle au prix plus qu’abordable pourrait faire des envieux…