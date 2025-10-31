« 7,5 ans c’est trop long », Sam Altman annule sa réservation du Tesla Roadster

Sam Altman, cofondateur et patron d’OpenAI, a décidé qu’il avait assez attendu. Il a publié jeudi un post viral sur X (ex‑Twitter), accompagné de captures d’écran, annonçant qu’il souhaitait annuler sa réservation du Tesla Roadster et obtenir le remboursement de ses 50 000 $ de dépôt.

« I really was excited for the car! And I understand delays. But 7.5 years has felt like a long time to wait. »

Mais lorsqu’il a envoyé son e‑mail à l’adresse réservations de Tesla (reservations@tesla.com), il l’a reçu en retour : adresse introuvable. En d’autres termes, Tesla ne lui répond même plus.

Cette démarche, à elle seule, ravive un débat brûlant : quand l’attente devient-elle un argument anti‑marketing plutôt qu’une promesse ?

A tale in three acts: pic.twitter.com/ClRZBgT24g — Sam Altman (@sama) October 30, 2025

2. Le Roadster, ce serpent de mer archi‑retardé

a) Le rêve lancé en 2017

Tesla a dévoilé la deuxième génération du Roadster fin 2017, promettant des chiffres fous : 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes, une autonomie de l’ordre de 1 000 km, des options « SpaceX » à propulsion froide, etc.

La production était initialement prévue pour 2020. Depuis, les dates se succèdent et reculent : 2021, 2023, 2024, 2025… sans livraison concrète.

b) Les promesses renouvelées… et les doutes

En octobre 2024, Tesla a déclaré que le design était presque finalisé, mais rappelé que le Roadster restait une priorité secondaire face aux autres missions.

En 2025, Franz von Holzhausen, directeur du design Tesla, a réaffirmé que le dévoilement (demo) était toujours prévu avant la fin de l’année 2025 .

était toujours prévu . Mais les livraisons aux clients sont annoncées “dans les deux ans” après le demo, ce qui pousse le spectre d’une livraison réelle en 2027.

Bref : le Roadster devient, pour beaucoup, le cas d’école du vaporware — un produit promis, annoncé, mais jamais livré.

3. Pourquoi Altman est un signal d’alerte

Altman n’est pas un acheteur lambda. En tant que figure influente dans la tech, son action résonne.

En 2025, d’autres investisseurs et passionnés ont déjà déposé des demandes de remboursement, à l’image du YouTuber Marques Brownlee, qui a annulé l’une de ses réservations après presque 8 ans d’attente.

Tesla a dû répondre publiquement à ces pressions : dans une récente communication, l’entreprise a confirmé que le “demo le plus épique jamais” était toujours prévu au quatrième trimestre 2025.

Altman met un point de transparence : quand l’intérêt médiatique diminue, la confiance s’effrite.

4. Le pari de la révélation de fin d’année

Tesla joue gros. Voici ce qu’il faut surveiller :

Le design pourrait être révélé d’ici fin 2025 — c’est le message que répètent les dirigeants.

Mais révéler ne suffit pas : encore faudrait-il pouvoir démontrer un produit tangible, au-delà du concept.

En coulisse, Tesla recrute pour le Roadster des ingénieurs de fabrication, ce qui montre qu’ils préparent sérieusement un passage à l’industrialisation.

Le fossé entre les promesses marketing (0‑100 km/h ultra rapide, autonomie record, propulseurs optionnels) et la réalité technique est immense. Chaque décalage affaiblit un peu plus la légitimité du projet.

5. En guise de conclusion — le verdict du public

Altman a franchi le pas : son geste est un signe d’alerte, une sonnette pour tous ceux qui attendent. 7,5 ans, ça n’est plus une “délégation de temps” — c’est une érosion de patience.

Tesla a encore l’opportunité de surprendre d’ici fin 2025 et de rétablir une promesse interrompue. Mais pour cela, il ne lui faudrait pas seulement annoncer, mais livrer. Sinon, les déceptions dépassent le simple retard : elles deviennent une plaie pour la crédibilité.

Et toi, lecteur de Tesla Mag, crois‑tu que le Roadster sortira vraiment cette année ? Ou sommes-nous face à une nouvelle illusion — à une promesse trop longtemps suspendue ?