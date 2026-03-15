Actu véhicule électrique en France : le fil des dernières nouvelles du marché

27,5 % de part de marché, un bonus écologique revalorisé, des ZFE en plein débat et une vague de nouveaux modèles : le marché du véhicule électrique en France vit une semaine chargée. Ce fil d’actualité est mis à jour en continu.

Marché : 27,5 % de part de marché pour l’électrique en France

Le marché français du véhicule électrique confirme sa dynamique en ce début 2026. Depuis janvier 2026, il s’est vendu 62 676 véhicules 100 % électriques en France sur un total de 227 931 immatriculations de voitures neuves. Les modèles zéro émission affichent ainsi une part de marché de 27,5 %.

Les ventes d’électriques ont augmenté de 38,5 % depuis janvier 2026, et les modèles électriques se vendent désormais plus que les voitures thermiques classiques (essence et diesel sans hybridation), qui n’ont séduit que 39 155 acheteurs.

Ce résultat s’explique en grande partie par les mesures fiscales entrées en vigueur au 1er janvier 2026. Le malus CO₂, qui taxe l’immatriculation d’un véhicule selon ses émissions, a été renforcé avec un seuil abaissé à 108 g/km (contre 113 g/km en 2025), et le malus masse s’applique désormais aux véhicules de plus de 1 500 kg, contre 1 600 kg l’an passé.

Le retard d’adoption du budget 2026 a toutefois entretenu une incertitude sur la fiscalité des flottes professionnelles, poussant certaines entreprises à différer leurs achats. La Direction générale du Trésor anticipe un léger repli au 1er trimestre avant une reprise progressive.

Top 10 des ventes : Renault domine, Tesla Model Y en rebond

Sans surprise, c’est la Renault 5 E-Tech qui domine les ventes depuis janvier 2026 avec 6 591 unités, soit 10,5 % du marché électrique à elle seule. Grande gagnante du leasing social avec plus de 11 500 commandes enregistrées, elle a progressé de 12,7 % par rapport à 2025.

Avec quatre modèles dans le top 10 (Renault 5, Scénic, Mégane et R4), Renault s’impose comme la marque numéro un des électriques en France. Le Scénic progresse de 87,5 % et la R4 fait son entrée dans le classement.

Le Tesla Model Y fait un retour fracassant en février avec 3 647 unités en hausse de 53,4 %, absent du top 10 en janvier. La récente baisse de tarifs et l’arrivée d’une nouvelle configuration ont relancé la demande.

Du côté de Stellantis, la Peugeot e-208 progresse de 28,5 % (4e place), l’e-2008 bondit de 159,3 % (6e place), et la Citroën ë-C3 se maintient à la 5e place malgré un recul de 39,4 % lié à la fin des effets du leasing social.

Le groupe Volkswagen place également deux modèles dans ce top 10 : le VW ID.4 (7e, +135,1 %) et le Skoda Elroq (9e), dont la progression ne fait que commencer.

Rang Modèle Évolution vs 2025 🥇 1 Renault 5 E-Tech +12,7 % 🥈 2 Renault Scénic E-Tech +87,5 % 🥉 3 Tesla Model Y +53,4 % (fév.) 4 Peugeot e-208 +28,5 % 5 Citroën ë-C3 −39,4 % 6 Peugeot e-2008 +159,3 % 7 Volkswagen ID.4 +135,1 % 8 Renault Mégane E-Tech — 9 Skoda Elroq En hausse 10 Renault R4 E-Tech Entrée directe

Bonus écologique 2026 : montants, règles et surbonus européen

Le bonus écologique a connu une transformation majeure depuis juillet 2025 : il n’est plus financé par les deniers publics mais via les Certificats d’Économie d’Énergie (CEE). Ce sont désormais les fournisseurs d’énergie qui alimentent le dispositif, selon un principe pollueur-payeur.

Le bonus 2026 est plus généreux qu’en 2025. Les montants pour les ménages précaires (revenu fiscal de référence par part ≤ 16 300 €) atteignent 5 700 €, contre 4 200 € en 2025. Les ménages modestes non précaires bénéficient de 4 700 €, les autres foyers de 3 500 €. Un surbonus de 1 000 € s’ajoute pour les véhicules dont la batterie est produite en Europe.

Pour être éligible, le véhicule doit être 100 % électrique, afficher un prix inférieur à 47 000 € TTC, peser moins de 2 400 kg, et avoir obtenu la validation de son éco-score par l’ADEME. Les modèles produits loin de l’Europe ont peu de chances d’être éligibles — la Dacia Spring, assemblée en Chine, ne l’est pas.

Bon à savoir : Le crédit d’impôt de 500 € pour l’installation d’une borne de recharge à domicile a définitivement disparu au 31 décembre 2025, sans prolongation prévue. Les aides locales (régions, métropoles) restent en revanche cumulables avec le bonus national.

Ce qui a changé pour les entreprises

Depuis le 2 décembre 2024, le bonus écologique de 7 000 € est supprimé pour toutes les entreprises (personnes morales), qu’il s’agisse de voitures particulières ou d’utilitaires. Les flottes professionnelles doivent se tourner vers le programme ADVENIR pour financer leur infrastructure de recharge.

ZFE : Paris reporte, Lyon verbalisera dès juillet 2026

La situation des Zones à Faibles Émissions reste contrastée en France. La Métropole du Grand Paris et la mairie de Paris ont confirmé qu’aucune verbalisation ne serait mise en œuvre en 2026 — la phase pédagogique est prolongée d’un an supplémentaire. En revanche, à Lyon, les verbalisations pour les véhicules Crit’Air 3 démarreront effectivement le 1er juillet 2026. Grenoble applique déjà les contraventions, avec une amende de 68 € pour les véhicules non conformes.

Sur le plan législatif, la commission mixte paritaire a validé le 20 janvier 2026 la suppression des ZFE dans le projet de loi de simplification. Des votes à l’Assemblée nationale (27 janvier) et au Sénat (29 janvier) ont suivi — mais l’issue définitive reste incertaine, notamment en raison d’un possible recours au Conseil constitutionnel.

En attendant, les véhicules électriques conservent leur vignette Crit’Air 0, garantissant un accès libre à toutes les zones restreintes, quelle que soit l’évolution du cadre réglementaire.

Nouveaux modèles attendus en France ce trimestre

BMW iX3 Neue Klasse — mars 2026

BMW lance en mars 2026 sa nouvelle iX3 basée sur la plateforme Neue Klasse, avec plus de 800 km d’autonomie WLTP annoncés et une recharge ultra-rapide à 400 kW permettant de récupérer des centaines de kilomètres en moins de 15 minutes. La densité énergétique des batteries augmente de 30 % grâce à une nouvelle chimie développée en interne.

DS N°7 — printemps 2026

La commercialisation du DS N°7 est prévue au printemps 2026. Ce SUV familial embarque une batterie de 97,2 kWh qui pourrait lui permettre d’atteindre 750 km d’autonomie WLTP — un record dans cette catégorie si les chiffres se confirment.

Alpine A290 — déjà en concessions

La petite Alpine A290 vient de franchir une étape importante dans sa stratégie commerciale. Ce hot-hatch électrique, dérivé de la Renault 5, est disponible chez les concessionnaires Alpine depuis le début de l’année et suscite un fort engouement.

À venir avant l’été

Renault prépare l’arrivée de la Twingo IV pour le mois de juin, ce qui pourrait encore renforcer la domination du groupe au losange sur le marché électrique français. Kia confirme également l’arrivée de l’EV2 pour l’été 2026, un petit SUV urbain de 4,20 mètres rival direct de la Renault 4 E-Tech, visant un prix sous les 30 000 € avec une batterie de 58 kWh pour 400 à 450 km d’autonomie.

Recharge : le réseau s’étoffe, mais la borne à domicile reste reine

En France, plus de 80 % des recharges de véhicules électriques ont lieu à domicile. L’installation d’une wallbox reste donc le premier investissement à réaliser lors du passage à l’électrique — et ce, malgré la disparition du crédit d’impôt de 500 € fin 2025.

Sur les autoroutes, l’ensemble des aires de service des autoroutes concédées est équipé en infrastructure de recharge depuis l’été 2023, et 3 200 points de recharge très haute puissance équipent déjà le réseau autoroutier français. Le gouvernement a annoncé la publication prochaine d’un second volet du schéma directeur des infrastructures pour accélérer encore la couverture du territoire.

Pour la recharge publique en ville, les réseaux Ionity, Electra et TotalEnergies continuent de déployer des stations rapides (150 à 350 kW) dans les métropoles françaises. L’interopérabilité entre réseaux progresse grâce à la généralisation des recharges via carte bancaire sans abonnement — une obligation légale en Europe depuis fin 2024.

Tableau récapitulatif — état du marché VE France

Sujet Données clés Horizon Part de marché VE 27,5 % du neuf (jan-fév 2026) Objectif 30 % fin 2026 Ventes cumulées 2026 62 676 unités (au 02/03/2026) +38,5 % vs 2025 N°1 des ventes Renault 5 E-Tech (6 591 unités) Twingo IV attendue juin 2026 Bonus ménages précaires 5 700 € (+ 1 000 € surbonus EU) Stable en 2026 Bonus autres ménages 3 500 € (+ 1 000 € surbonus EU) Stable en 2026 Bonus entreprises ❌ Supprimé depuis déc. 2024 — Crédit impôt borne ❌ Supprimé au 31/12/2025 — ZFE Paris Phase pédagogique prolongée 2026 Verbalisation repoussée ZFE Lyon Verbalisations Crit’Air 3 dès juil. 1er juillet 2026 BMW iX3 Neue Klasse 🟢 En concessions mars 2026 800 km WLTP, recharge 400 kW DS N°7 🟡 Commercialisation printemps 750 km WLTP annoncés Kia EV2 🟡 Attendue été 2026 < 30 000 €, 400-450 km

FAQ

Quel est le montant du bonus écologique pour acheter un véhicule électrique en 2026 ?

Le montant dépend de votre revenu fiscal de référence par part. Les ménages précaires (RFR ≤ 16 300 €) peuvent toucher 5 700 €, les ménages modestes 4 700 €, et les autres foyers 3 500 €. Un surbonus de 1 000 € s’ajoute si le véhicule est assemblé en Europe avec une batterie européenne. Le véhicule doit coûter moins de 47 000 €, peser moins de 2 400 kg et avoir validé son éco-score ADEME.

La Dacia Spring est-elle éligible au bonus écologique 2026 ?

Non. La Dacia Spring est produite en Chine et ne passe pas l’éco-score ADEME, qui pénalise les véhicules dont la fabrication et le transport génèrent un impact carbone important. Elle reste néanmoins l’un des véhicules électriques les moins chers du marché, à partir de 16 900 €.

Peut-on encore circuler dans Paris avec un véhicule Crit’Air 3 ou plus en 2026 ?

Oui, pour l’instant. Paris a prolongé sa phase pédagogique sans verbalisation pour toute l’année 2026. En revanche, Lyon commencera à verbaliser les véhicules Crit’Air 3 à partir du 1er juillet 2026, et Grenoble applique déjà des amendes de 68 €. Les véhicules électriques (Crit’Air 0) circulent sans restriction dans toutes les ZFE.

Quelle voiture électrique française se vend le mieux en 2026 ?

La Renault 5 E-Tech est la reine incontestée du marché avec 6 591 ventes depuis janvier 2026, soit 10,5 % du marché électrique à elle seule. La R4 E-Tech vient d’entrer dans le top 10, et la Twingo IV est attendue en juin pour compléter la gamme Renault.

Y a-t-il encore une aide pour installer une borne de recharge à domicile en 2026 ?

Le crédit d’impôt de 500 € a disparu au 31 décembre 2025. En revanche, le programme ADVENIR subventionne toujours une partie des installations (notamment pour les copropriétés et les entreprises). Certaines collectivités locales proposent également des aides complémentaires. La TVA réduite à 5,5 % sur l’installation reste en vigueur.

Quelles nouvelles voitures électriques arrivent en France ce trimestre ?

Plusieurs modèles débarquent ou arrivent en mars-juin 2026 : la BMW iX3 Neue Klasse (800 km WLTP, recharge 400 kW), le DS N°7 (750 km WLTP annoncés), et la Renault Twingo IV pour l’été. La Kia EV2, petite SUV à moins de 30 000 €, est également attendue avant la fin du semestre.

Les ZFE vont-elles être supprimées en France ?

Le débat est en cours. La commission mixte paritaire a validé une suppression dans le projet de loi de simplification début 2026, mais le texte doit encore passer les votes parlementaires et un éventuel recours au Conseil constitutionnel. En attendant, les ZFE sont maintenues dans leur cadre actuel et les collectivités gardent leurs calendriers de restriction.