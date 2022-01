Adagio : des appart’hôtels plébiscités par les adeptes du télétravail

Une nouvelle année et pourtant c’est reparti pour du télétravail ! Je ne sais pas vous, mais moi je commence à en avoir par-dessus la tête. Ce nouveau mode de travail depuis la crise du Covid-19, ça vous parle je suppose ? Et bien, on est loin d’en sortir…

Savoir s’adapter

J’en ai assez, mais ce n’est pas dans ma nature de me laisser abattre. Alors c’est parti ! Je cherche les solutions existantes pour concilier télétravail et santé mentale (et oui, à être enfermé avec le mari, les enfants et le chien, on devient tout simplement dingue).

J’aurais pu choisir, comme certains de mes collègues ou de mes connaissances, de partir à la campagne pour mener une vie meilleure et respirer de l’air pur… Mais sachant que je suis attendue au bureau mardi, mercredi et jeudi, c’est compliqué de passer son temps à faire des aller-retours !

Tout est question de choix

D’autant plus que ce n’est pas possible pour tous les revenus que de lâcher son appartement en location, éventuellement proche des transports en commun pour se fier uniquement à la voiture et au train sur de plus longues distances !

Vous allez me dire qu’il est possible de louer une maison à la campagne probablement pour moins cher qu’un appartement en ville mais les commodités ne sont pas les mêmes.

Bref, tout le monde n’a pas l’envie ou la possibilité de déménager afin de voir si l’herbe est plus verte ailleurs…

Favoriser des solutions flexibles

Je ne peux pas aller au travail certains jours mais rien ne m’oblige à rester enfermée, du moment que je prends mes précautions (sinon tout ça ne sert à rien) !

Alors, j’ai cherché des solutions alternatives qui me permettrait d’être flexible comme je le souhaite. Je suis tombée sur des appart’hôtels proposés par Adagio et j’ai tout de suite craqué cette solution me permettant de m’adapter à mon rythme à ce nouveau mode de travail.

L’offre Commuters

Avec l’offre Commuters, la société Adagio s’adapte véritablement aux nouveaux enjeux sociétaux, apportant du confort à ceux qui se déplacent régulièrement pour le travail, et proposant un pied à terre à proximité de celui-ci.

Situés près des bureaux ou des lieux de rendez-vous professionnels, les appart’hôtels Adagio proposant l’offre Commuters, apportent la tranquillité et la quiétude d’un foyer. Dotés d’une cuisine équipée, des services pour simplifier le quotidien de chacun sont également mis à disposition (buffet, petit-déjeuner, laverie, équipe aux petits soins…).

Une expérience de visite aux petits oignons

Autant vous dire que j’ai adoré une expérience aussi bien pensée et individualisée. En fait, vous n’allez pas au travail et vous vous retrouvez dans un endroit bien plus propice à la concentration et à l’efficacité que chez vous, où vous pouvez vous retrouver à cohabiter avec votre conjoint également en télétravail ou tout simplement avec des tentations…

Ainsi, si vous voulez respecter les nouvelles mesures en règles, adopter la solution Commuters proposée par Adagio, c’est se faciliter le quotidien à la fois professionnel (environnement favorable au travail) et personnel (éviter l’accumulation de tensions).

A votre tour d’essayer !

Notre société connaît aujourd’hui une évolution majeure et de nouveaux modes de travail voient le jour, l’impact du Covid-19 a accéléré le phénomène du télétravail et de manière plus large les pratiques de travail nomade, nous pouvons tous nous en rendre compte.

Le plus important reste notre capacité à nous adapter et à saisir les opportunités qui nous permettent de rester flexibles, malgré les contraintes sanitaires. Si vous avez fait le choix de rester en ville (pour tout un tas de raisons qui vous sont propres), n’hésitez pas à tenter votre chance dans l’un de cet appart’hôtel…

Attention, vous risquez d’être séduits !

Les atouts d’une telle offre

Après plusieurs mois de confinement, les entreprises sont bousculées dans leur quotidien et sont confrontées à un nouveau modèle de travail hybride, entre présence au bureau et distanciel. Pas simple de s’y retrouver car il n’est pas toujours aisé de concilier vie privée et professionnelle avec un rythme soutenu.

Grâce à l’offre Commuters d’Adagio, fini les tracas liés aux déplacements fréquents et les contraintes d’une location ! Cette solution d’hébergement donne l’occasion aux travailleurs de s’éloigner de leur lieu de travail tout en gardant un pied à terre à proximité de celui-ci et cela à moindre coût et sans contraintes administratives.

Les attentions 100% Adagio

Pour se sentir comme à la maison même si loin de celle-ci, la société propose des petites attentions qui font la différence :

Il est possible de laisser ses affaires d’un séjour à l’autre.

Un forfait de plusieurs séjours offre jusqu’à 30% d’économie, 50% de réduction sur le petit déjeuner et le parking.

Les plats cuisinés Famileat peuvent être livrés avec une remise de 10%.

Les animaux de compagnie sont également les bienvenus dans les appart’hôtels.

Enfin après une journée de travail, les clients sont conviés aux lobbies, véritables lieux de vie pour bavarder, s’amuser et vivre ensemble.

NB : Cette offre est disponible sur les sites de Reuilly, Clichy, Puteaux, Vanves, Châtillon, Charenton, Nantes Viarmes, Illkirch, Vauban, Saint Cyprien, Montpellier et Perrier.