« Un autre univers », témoignage d’un propriétaire de Tesla Model 3 Grande Autonomie

Nous souhaitons vous partager le témoignage poignant, et comme toujours exclusif, d’un propriétaire de Tesla qui, avec des mots choisis, vous invite à prendre conscience de l’expérience de conduite.

Merci à Tesla Mag de me laisser l’occasion de partager mon expérience de client à tous les lecteurs et également les internautes puisque vous êtes parvenu à convaincre Google du bien fondé de votre action.

Je n’ai pas l’habitude d’écrire, mais l’expérience vécue avec cette voiture me pousse au partage.

J’ai reçu ma Tesla model 3 LR, reçue en novembre dernier.

Tesla model 3, la conscience est là !

Il suffira de peu de temps pour mesurer les erreurs des autres constructeurs. Une model 3 est semble t’il issue d’une « feuille blanche » et je commence à le mesurer. Elle ressemble à une voiture mais aucune ne lui ressemble. Zenitude, confort, utilisation, tenue de route et performance tout est au rendez vous.

A peine deux mois se sont écoulés depuis la réception de la belle et j’éprouve un rare plaisir à me mettre à son volant. La transition d’un mercedes C250d boite 9 vitesses de 2017 à une model 3 long range s’est faite de manière étonnante. Je dépose ma flèche d’argent et en moins d’une heure je me trouve dérouté par tant de simplicité et d’efficacité.

C’est comme passer du minitel à un PC portable. Avant de franchir le cap, j’ai poussé l’analyse : coût d’achat, l’entretien (Tesla c’est proche de zéro), prime écolo (2 000 à 6 000 euros), prêt écolo à 1% sur 8 ans (pour une voiture à 50 000 euros c’est plus de 6 000 euros qui ne passent pas dans le crédit), valeur résiduelle à la revente, et oui, une voiture c’est 50% du prix neuf au bout de 3 ans sauf pour l’électrique qui reste bien plus élevé.

La borne de recharge c’est du confort et de la survie

Ensuite, il y a le carburant et là cela change la donne selon où on charge. Il faut prendre le temps d’analyser ses trajets sur un an pour déterminer comment on va charger et donc le coût réel.

Personnellement, je réduit la facture de 2 euros par an hors entretien pour 20 000 km/an. Le choix d’une borne de recharge est une question de confort et de survie pour les gros rouleurs. Il faudra compter environ 1 200 euros pour une borne de charge correcte 7,4 kWh. A bord d’une model 3, on se sent tout de suite zen.

Pas de compteur, de boutons ou cockpit envahissant sur le tableau de bord. En résumé, c’est tout l’inverse des autres marques et portant on s’y sent tellement bien. L’ambiance à bord est telle que l’on se pose pour profiter du plaisir de conduire.

J’avoue que la livrée bleue parée de jantes argent et d’un intérieur blanc font leur effet… Wahouu ! Dès les premiers tours de roues, il est évident que l’on est dans un autre univers. Pas un bruit, un confort au top et tout y est tellement évident.

Finalement, le plus compliqué est de comprendre que l’on achète pas une voiture avec les codes des vieux constructeurs mais une Tesla avec ses propres code. C’est une balle de fusil qui accélère vraiment vraiment vraiment fort…

Mais le meilleurs c’est rouler zen avec un fond de musique et là c’est du pur bonheur. Lors de notre première ballade, ce ne sont pas les perfs qui ont été mises à l’épreuve mais la sono avec une super séance de discothèque.

Grande autonomie ou performance ?

Parlons autonomie : une standard, une grande autonomie ou une performance ? du porte feuilles au caprice… Mais avant de rentrer se ce terrain, il faut jouer avec « ABRP » pour modéliser ses parcours et comparer les trajets avec les différents modèles.

Un trajet Paris – Montpellier (630km) c’est : – standard : 5 arrêts et 1h30 de charge totale – grande autonomie : 3 arrêts et 45 min de charge totale – performance : 4 arrêts et 56 min de charge totale Un trajet Paris – Caen demandera un arrêt à la standard et performance, quand la grande autonomie arrivera d’un trait.

Comme indiqué précédemment, je suis passé d’une routière Diesel à une électrique et ma crainte était de charger avec l’argument de ne pas pouvoir faire 1000km d’un trait. A ce stade, il est important de chiffrer le nombre de trajets longs annuels. Me concernant, l’analyse est sans appel avec 3 grands séjours par an. Il est donc largement supportable de prendre 45 min de pause 6 fois par an.

Il faut se défaire des discours des constructeurs

Le plus difficile est de se défaire des discours des constructeurs. Personnellement, j’ai choisi la grande autonomie pour son allonge, ses quatres roues motrices et sa puissance au détriment d’un bonus bien plus intéressant mais sans sacrifier à la performance.

La version SR standard est le choix économique idéal pour une prestation d’excellente qualité. Un 0 à 100 km/h en 5,6s c’est déjà très rapide.

Pour ceux qui doutent, c’est moitié moins que la majorité des véhicule courant et au niveau d’une bonne sportive. La grande autonomie est sur un ticket d’entrée relativement plus élevé. L’autonomie est excellente. Elles est 4 roues motrices et sa sono est encore meilleure que l’excellente version du model standard.

Le 0 à 100 km/h passe à 4,4s comme une Porsche 911. Je précise car les Porsches électriques sont plus lente que les model 3 sauf si vous allonger la facture pour le prix d’une modèle S. La performance c’est le plaisir du circuit le week-end mais au détriment d’un confort quotidien et d’une consommation altérée par des jantes 20 pouces. Une accélération de folie avec 3,3s de 0 à 100km/h et de très gros freins pour la piste.

Au bilan : Aucun regret et si j’avais vu cela avant je n’aurai jamais hésité à me défaire des préjugés. Sono, confort, performance et tenue de route sont au top.

Cette voiture est une grosse réussite et un réel plaisir quotidien… J’oubliais : le coffre est énorme et comme si cela ne suffisait pas il y a encore un coffre à l’avant.

Il y a un « mais » : la peinture est fragile et nécessite d’investir dans des protections de type film carrosserie, le toit est fixe et très sombre quand il y a peu de lumière, les caméras sont souvent sales et parfois les essuie-glaces font leur vie !

Un affichage tête haute à venir?

Ma suggestion du jour : personnellement je ne comprends pas pourquoi l’affichage tête haute n’est pas présent d’autant que la tablette devient un simple outil. Ce serait tellement logique sur cette voiture. C’est aussi un appel du pied aux équipementiers pour une seconde monte !

Un beau cadeau de noël pour l’année prochaine.