Cécile roule en Tesla depuis trois ans. Elle a découvert l’alarme de sa voiture un matin, en restant à bord pendant que son mari allait chercher le pain. Porte ouverte de l’intérieur, sirène, et dans l’habitacle une musique à plein volume. Ce que dit le manuel de Tesla sur ce qui s’est passé, et comment l’éviter.

Le menu Sécurité et le mode Sentinelle dans l’application Tesla.

Ce qui est arrivé à Cécile

Cécile, lectrice de Tesla Mag, nous a raconté la scène par mail. Elle promène son chien, son mari vient la chercher en voiture pour aller acheter le pain. Il descend, son téléphone en poche pour payer. La voiture se verrouille. Cécile, restée à l’intérieur avec le chien, s’aperçoit qu’elle n’a ni son sac ni son téléphone.

Elle essaie d’ouvrir la fenêtre côté passager : impossible. Elle ouvre alors la porte, qui s’ouvre bien de l’intérieur, et l’alarme se déclenche. « La musique intenable se déclenche à fond : on a évacué le véhicule, mon chien et moi, de peur de devenir sourds », nous écrit-elle.

Deuxième surprise : son mari, à quelques mètres, n’a reçu aucune notification sur son téléphone. Cécile a cherché l’explication. Ce jour-là, le mode Sentinelle n’était pas actif, et son mari avait fermé l’application Tesla sur son téléphone.

Pourquoi l’alarme s’est déclenchée

Le manuel du propriétaire de Tesla est clair : si la voiture ne détecte aucun téléphone ni aucune clé authentifiés et qu’une porte ou le coffre verrouillé est ouvert, une alarme retentit et les phares et les clignotants se mettent à clignoter. C’est exactement la situation de Cécile. La clé de la voiture, c’était le téléphone de son mari, parti avec lui.

Selon le même manuel, l’alarme s’arme une minute après que le conducteur est sorti, que les portes sont verrouillées et qu’aucune clé valide n’est plus détectée. Le passager resté à bord ne compte pas : seule la clé compte.

Pourquoi le téléphone n’a pas sonné

Le manuel de Tesla ne promet une notification d’alarme sur l’application que dans un cas : quand le mode Sentinelle est actif. Le mode Sentinelle prévient alors le propriétaire par l’application quand l’alarme se déclenche, quand quelqu’un essaie d’ouvrir une porte ou le coffre, ou quand la voiture subit des mouvements brusques.

Or le mode Sentinelle est désactivé par défaut, et il peut être exclu au domicile, une option prévue dans ses réglages. Sans lui, l’alarme sonne et la voiture clignote, mais rien n’oblige l’application à vous prévenir.

Vous laissez quelqu’un dans la voiture : confiez-lui la carte-clé, ou ne verrouillez pas. Selon le manuel, l’alarme ne se déclenche que si la voiture ne détecte aucune clé authentifiée.

confiez-lui la carte-clé, ou ne verrouillez pas. Selon le manuel, l’alarme ne se déclenche que si la voiture ne détecte aucune clé authentifiée. L’alarme sonne : appuyez sur n’importe quel bouton de l’application Tesla, ou posez la carte-clé contre le lecteur situé sur le montant de la porte conducteur, à peu près au tiers de sa hauteur. Le manuel indique que l’un ou l’autre suffit à la couper.

appuyez sur n’importe quel bouton de l’application Tesla, ou posez la carte-clé contre le lecteur situé sur le montant de la porte conducteur, à peu près au tiers de sa hauteur. Le manuel indique que l’un ou l’autre suffit à la couper. Vous voulez être prévenu : activez le mode Sentinelle depuis l’application ou l’écran (Contrôles > Mode Sentinelle), et vérifiez qu’il n’est pas exclu là où vous vous garez.

activez le mode Sentinelle depuis l’application ou l’écran (Contrôles > Mode Sentinelle), et vérifiez qu’il n’est pas exclu là où vous vous garez. Vous ne voulez pas d’alarme : elle se règle dans Contrôles > Sécurité > Alarme de sécurité. Ce réglage n’est pas disponible tant que le mode Sentinelle est actif.

Le manuel précise aussi que l’alarme peut ne pas fonctionner exactement de la même façon selon le pays de commercialisation et l’équipement de la voiture. En cas de doute, la page « Paramètres de sécurité » du manuel de votre modèle fait foi.

Vous avez vécu une situation qui pourrait servir aux autres propriétaires ? Racontez-la-nous à contact@tesla-mag.com. Et pour suivre votre voiture et retrouver les propriétaires près de chez vous, inscrivez votre Tesla dans Mon Tesla Mag.

Sources : témoignage de Cécile, lectrice de Tesla Mag, reçu par mail du 15 au 20 octobre 2026 et publié avec son accord ; manuel du propriétaire du Model Y, pages « Paramètres de sécurité » et « Mode Sentinelle », consultées sur tesla.com le 21 octobre 2026.