Vous détenez des actions Tesla depuis la France ? Vous pouvez voter à l’assemblée générale du 3 décembre 2026, à condition d’avoir été actionnaire le 13 octobre et de passer par votre courtier. Le vote en ligne ferme le 3 décembre à 5 h 59, heure de Paris, et l’assemblée se suit en direct à partir de 22 h. Voici comment faire, d’après la convocation déposée par Tesla auprès de la SEC le 19 octobre.

Qui peut voter à l’assemblée générale de Tesla ?

Tous ceux qui détenaient des actions Tesla à la clôture de la Bourse le 13 octobre 2026, la date d’enregistrement fixée par Tesla. Une action achetée après cette date ne donne pas le droit de voter cette année. Chaque action compte pour une voix. Tesla comptait 3 952 648 559 actions au 30 septembre, dont 699 580 882, soit 19,8 %, détenues par Elon Musk.

La plupart des particuliers français détiennent leurs actions par l’intermédiaire d’une banque ou d’un courtier : c’est ce que Tesla appelle un « beneficial owner ». Dans ce cas :

Guettez le message de votre courtier. Tesla a envoyé ses documents autour du 19 octobre ; votre intermédiaire doit vous transmettre un avis de vote ou un formulaire d’instructions. Cherchez votre numéro de contrôle à 16 chiffres. C’est lui qui permet de voter en ligne et de se connecter à l’assemblée. Il figure sur le formulaire envoyé par le courtier. Votez sur www.proxyvote.com avec ce numéro, ou suivez la procédure propre à votre courtier. Respectez la date limite : le 2 décembre à 23 h 59, heure de New York, soit le 3 décembre à 5 h 59 à Paris. Votre courtier peut fixer une date plus tôt.

Si vous ne recevez rien, contactez votre courtier : tous ne relaient pas les votes des actionnaires étrangers de la même façon, et certains facturent ce service. C’est la question à poser avant la fin novembre.

Les rares actionnaires inscrits directement au registre de Tesla, chez Computershare, trouvent leur numéro sur l’avis reçu de Tesla et peuvent aussi voter par téléphone ou par courrier.

Sur quoi vote-t-on ?

La réélection de trois administrateurs pour trois ans : Elon Musk, Robyn Denholm et JB Straubel.

pour trois ans : Elon Musk, Robyn Denholm et JB Straubel. Un vote consultatif sur la rémunération des dirigeants en 2025.

La reconduction de PricewaterhouseCoopers comme commissaire aux comptes.

Le conseil d’administration recommande de voter pour les trois résolutions. Le détail est dans notre article sur la convocation et la lettre aux actionnaires.

Pour tous : la retransmission gratuite sur le site de Tesla, à partir de 15 h, heure du Texas, soit 22 h à Paris , le jeudi 3 décembre.

: la retransmission gratuite sur le site de Tesla, à partir de 15 h, heure du Texas, soit , le jeudi 3 décembre. Pour les actionnaires : la plateforme virtualshareholdermeeting.com/TSLA2026, avec le numéro à 16 chiffres, pour voter pendant la séance et poser des questions.

: la plateforme virtualshareholdermeeting.com/TSLA2026, avec le numéro à 16 chiffres, pour voter pendant la séance et poser des questions. Sur place, à la Gigafactory Texas : les places sont attribuées par tirage au sort. Il faut avoir été actionnaire le 13 octobre et s’inscrire depuis son compte Tesla, selon le règlement publié par Tesla.

Tesla Mag suivra l’assemblée en direct, comme les résultats du troisième trimestre ce mercredi. Pour être prévenu, inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag.

Cet article n’est pas un conseil en investissement. Source : Tesla, convocation à l’assemblée générale 2026 (formulaire DEF 14A), déposée auprès de la SEC le 19 octobre 2026.