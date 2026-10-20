La Slovaquie autorise à son tour le FSD (Supervised) de Tesla. Son ministère des Transports a annoncé le 16 octobre 2026 qu’il reconnaissait l’homologation provisoire délivrée en avril par l’autorité néerlandaise, la RDW. C’est le neuvième pays européen à le faire. En France, le système n’est toujours pas autorisé.

Ce qu’a décidé Bratislava

Dans son communiqué du 16 octobre, le ministère slovaque des Transports écrit avoir « officiellement reconnu » l’homologation provisoire du FSD (Supervised). Les conducteurs peuvent désormais l’utiliser sur les routes slovaques. Le ministère décrit un système qui accélère, freine, tourne, change de file et gère les intersections, les panneaux et les feux à partir des caméras de la voiture.

Le ministre Jozef Ráž a pris soin de fixer les limites : « Ce n’est pas un système pleinement autonome, il ne faut donc pas imaginer que le siège du conducteur restera vide » (traduit du slovaque). Le conducteur reste entièrement responsable de la conduite. Le système surveille son attention, l’avertit quand il décroche et peut se désactiver.

Le ministère ne donne aucune date de mise en service. Comme ailleurs, c’est Tesla qui décide du calendrier, par une mise à jour à distance réservée aux voitures compatibles dont le propriétaire a acheté le FSD (Supervised) ou s’y est abonné. Au 19 octobre, Tesla n’avait pas annoncé de date pour la Slovaquie.

Pourquoi chaque pays décide seul

L’homologation néerlandaise du 10 avril est provisoire, et la RDW précise qu’elle ne vaut pour l’instant qu’aux Pays-Bas. L’article 39 du règlement européen 2018/858 permet à chaque État membre de la reconnaître sur son territoire. C’est ce qu’a fait la Slovaquie, après huit autres pays.

Pour une autorisation dans toute l’Union, il faut un vote des États membres au comité technique des véhicules à moteur. Il en a discuté le 6 octobre sans voter. Entre-temps, Tesla a rebaptisé le système en Europe : il s’appelle désormais « Tesla Conduite Assistée » sur son site français.

Pays Date Décision Pays-Bas 10 avril 2026 Homologation provisoire délivrée par la RDW Lituanie 20 mai 2026 Reconnaissance par le ministère des Transports Estonie 29 mai 2026 Reconnaissance par l’administration des transports Danemark 9 juin 2026 Reconnaissance provisoire par l’autorité de la circulation routière Belgique 10 juin 2026 Autorisation signée par la ministre flamande de la Mobilité Slovénie 7 septembre 2026 Reconnaissance par l’agence slovène de sécurité routière Tchéquie 21 septembre 2026 Reconnaissance par le ministère des Transports Croatie 29 septembre 2026 (annonce de Tesla) Reconnaissance par l’autorité croate de réception Slovaquie 16 octobre 2026 Reconnaissance par le ministère des Transports Les neuf pays européens qui autorisent le FSD (Supervised) au 19 octobre 2026. Sources : décisions et communiqués officiels de chaque pays, annonce de Tesla pour la Croatie.

Ce que ça change pour un propriétaire français

Rien, pour l’instant, sur les routes françaises. Le ministère des Transports teste le système sur route depuis le 2 septembre et n’a publié aucun résultat. Notre guide du FSD en France et en Europe fait le point sur le dossier.

La carte, elle, se remplit vers l’est : avec la Tchéquie, la Slovénie, la Croatie et maintenant la Slovaquie, une bonne partie de l’Europe centrale autorise le système. Reste à savoir si les grands marchés suivront avant un vote européen. Notre article sur la position de l’Allemagne détaille ce que Berlin a négocié avec Tesla.

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Questions fréquentes

Le FSD (Supervised) est-il autorisé en France ?

Non, pas au 19 octobre 2026. L’État teste le système sur route, sans date d’autorisation annoncée.

Combien de pays européens autorisent le FSD (Supervised) ?

Neuf : les Pays-Bas, la Lituanie, l’Estonie, le Danemark, la Belgique, la Slovénie, la Tchéquie, la Croatie et la Slovaquie.

Le FSD sera-t-il disponible tout de suite en Slovaquie ?

Le ministère ne donne pas de date. La mise en service dépend de Tesla, de la voiture, de son matériel et de sa version logicielle.

Sources : ministère slovaque des Transports, communiqué du 16 octobre 2026 ; RDW ; décisions des autorités nationales citées dans notre article sur la Croatie. Pour aller plus loin : la position de chaque pays européen.