325 Tesla d’occasion certifiées étaient en vente sur le site de Tesla France le 19 octobre 2026 : 186 Model 3, 137 Model Y, une Model S et une Model X. Tesla Mag les a toutes relevées, une par une. La moins chère, une Model 3 de 2021, s’affichait à 24 600 €. La Model Y la plus abordable, à 29 600 €. Voici ce que coûte chaque année-modèle, et ce qu’il faut regarder avant de réserver.

Le relevé a été fait le lundi 19 octobre 2026 vers 10 h 45, sur l’inventaire « Occasion certifiée » de tesla.com, pour toute la France. Une requête par modèle et par année-modèle : à chaque fois, le nombre de voitures obtenues correspond au total annoncé par Tesla. Les prix sont les prix comptant TTC affichés ce jour-là. Les médianes et les comptes sont des calculs Tesla Mag. L’inventaire bouge tous les jours : une voiture citée ici peut être vendue, ou son prix changé, quand vous lirez ces lignes.

Model 3 d’occasion certifiée : 186 voitures, médiane à 30 850 €

La Model 3 d’occasion domine le stock. Ses 186 exemplaires vont de 24 600 € à 45 400 €, pour un prix médian de 30 850 € et un kilométrage médian de 49 875 km. 73 d’entre elles s’affichaient sous la barre des 30 000 €.

Année et version Voitures Prix médian Fourchette Km médian 2021 Autonomie Standard Plus 29 27 900 € 24 600 – 30 000 € 63 206 2021 Propulsion 13 27 300 € 25 100 – 28 900 € 74 979 2021 Grande Autonomie 11 32 000 € 27 700 – 34 400 € 61 116 2022 Propulsion 24 29 900 € 26 500 – 32 400 € 53 348 2023 Propulsion 57 30 800 € 26 500 – 33 100 € 44 792 2023 Grande Autonomie Propulsion 8 36 300 € 30 300 – 36 700 € 42 226 2024 Premium Propulsion 31 35 700 € 32 200 – 40 200 € 43 797 Lignes de trois voitures ou plus. Relevé Tesla Mag du 19 octobre 2026 sur tesla.com, prix comptant TTC affichés.

Ce qui saute aux yeux : entre une Model 3 Propulsion de 2022 et une de 2023, la médiane ne bouge que de 900 €, pour 8 500 km de moins au compteur. Le vrai saut arrive avec la Model 3 restylée de 2024 (Premium Propulsion), qui demande près de 5 000 € de plus qu’une 2023. Pour comparaison, une Model 3 Propulsion neuve s’affichait à 36 990 € sur le configurateur de Tesla le 13 octobre (nos prix des Tesla neuves), avant toute prime.

Model Y d’occasion certifiée : 137 voitures, médiane à 36 000 €

Les 137 Model Y d’occasion vont de 29 600 € à 45 500 €, avec un prix médian de 36 000 € et 45 690 km médians. 59 s’affichaient sous 35 000 €. La plus abordable était une Propulsion de l’année-modèle 2023, immatriculée en décembre 2022, à 74 119 km.

Année et version Voitures Prix médian Fourchette Km médian 2022 Grande Autonomie 9 36 900 € 33 900 – 39 300 € 52 044 2023 Propulsion 33 33 000 € 29 600 – 36 100 € 49 309 2023 Grande Autonomie 13 37 600 € 33 700 – 40 100 € 59 986 2023 Performance 3 42 800 € 39 600 – 43 300 € 51 468 2024 Propulsion 53 36 000 € 30 700 – 39 000 € 37 811 2024 Grande Autonomie Propulsion 5 38 700 € 37 000 – 41 600 € 36 420 2024 Grande Autonomie 5 41 200 € 36 000 – 45 500 € 42 548 2025 Propulsion 5 38 000 € 36 100 – 39 400 € 26 613 2025 Grande Autonomie Propulsion 6 41 300 € 38 500 – 43 400 € 28 654 « Grande Autonomie » sans autre mention : transmission intégrale. Relevé Tesla Mag du 19 octobre 2026 sur tesla.com.

La Model Y Propulsion de 2024 est la voiture la plus représentée de tout le stock, avec 53 exemplaires. Sa médiane, 36 000 €, reste à près de 5 000 € de la Model Y Propulsion neuve (40 990 € au configurateur le 13 octobre, avant prime). Sur une 2025 à moins de 30 000 km, l’écart avec le neuf se resserre : 38 000 € en médiane. Pour mesurer ce que perd une Tesla avec les années, voir aussi notre dossier sur la décote des Model 3 et Model Y.

Model S et Model X : une de chaque

Le jour du relevé, l’occasion certifiée ne proposait qu’une Model S (2023, transmission intégrale, 96 891 km, 65 500 €) et une Model X (2023, transmission intégrale, 10 481 km, 82 100 €). Depuis que le configurateur français ne propose plus de Model S ni de Model X neuves, ces deux modèles se trouvent surtout d’occasion, et en très petit nombre.

La garantie : un an pour la voiture, jusqu’à huit ans pour la batterie

Toutes les fiches du relevé portent la même garantie occasion : un an ou 20 000 km. La batterie et le moteur restent couverts par la garantie d’origine, dont la fiche donne la date de fin : environ huit ans après la première mise en circulation. Le plafond kilométrique dépend de la version : 160 000 km sur les Propulsion et l’Autonomie Standard Plus (250 voitures du stock), 192 000 km sur les Grande Autonomie et Performance (73 voitures), 240 000 km sur la Model S et la Model X.

Exemple : la Model 3 à 24 600 €, mise en circulation en mars 2021, reste couverte pour sa batterie jusqu’en mars 2029 ou 160 000 km. Elle en a 94 847. Avant d’acheter, il reste utile de vérifier la santé de la batterie.

TVA récupérable : 72 voitures pour les entreprises

Sur les 325 voitures, 72 sont vendues avec une TVA récupérable (37 Model 3, 35 Model Y). Les 253 autres relèvent du régime de la marge : la TVA n’y est pas déductible. Pour une société ou un indépendant assujetti, c’est le premier filtre à appliquer dans l’inventaire.

Où sont les voitures

Le stock est concentré sur quelques centres. Maurepas (Yvelines) en affichait 85, Décines-Charpieu (près de Lyon) 47, Mérignac (près de Bordeaux) 38, Pulversheim (Haut-Rhin) 34, Saint-Jacques-de-la-Lande (près de Rennes) et Seclin (près de Lille) 28 chacun, Plaisance-du-Touch (près de Toulouse) 26. Pour situer le centre le plus proche de chez vous, voir notre carte des centres et ateliers Tesla en France.

Ce qu’il faut retenir

Le budget le plus bas : une Model 3 de 2021, entre 24 600 € et 30 000 €, souvent au-delà de 60 000 km.

Le meilleur compromis apparent : la Model 3 Propulsion de 2023, 57 voitures, 30 800 € en médiane, moins de 45 000 km médians.

Le SUV familial : la Model Y Propulsion de 2023 ou de 2024, de 33 000 € à 36 000 € en médiane.

Les entreprises : filtrer d’abord les 72 voitures à TVA récupérable.

Partout : regarder la date de fin de garantie de la batterie sur la fiche, et le plafond de 160 000 ou 192 000 km.

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