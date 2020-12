Des mises à jours époustouflantes pour la Tesla Model 3

Encore plus d’autonomie pour la Model 3

On ne pensait pas que c’était encore possible mais Tesla l’a fait. A l’aube de 2021, une nouvelle mise à jour va venir améliorer la qualité des véhicules de modèle 3. De l’efficacité et une montée en gamme pour Tesla s’il-vous-plaît !

Plus tôt cette année, la marque avait déjà introduit quelques changements pour la Model 3 et Y, valorisant ainsi la qualité de ses véhicules pour 2021. La rédaction avait trouvé que Tesla préparait des mises à jour, renforçant l’efficacité de ses modèles. Désormais, ce sont les propriétaires eux-mêmes qui soulignent une montée en gamme de leurs véhicules.

La marque a annoncé que la berline électrique d’entrée de gamme de Tesla “affichera maintenant une autonomie légèrement plus élevée pour refléter plus précisément la capacité de la batterie”. La production de la Tesla Model 3 avec une batterie plus conséquente (82 kWh) avait déjà été annoncée dans notre précédent billet.

Une réalité plus complexe que l’annonce de la marque

Mais cette annonce tend à être démentie par la réalité : Tous les modèles 2021 ne sortent pas avec une batterie d’une telle puissance. De nouveaux clients indiquent que leur batterie est limitée à une puissance de 77 kWh. On est pas tout à fait en accord avec ce qui a été annoncé…

Bien que Tesla offre souvent une meilleure efficacité grâce aux mises à jour logicielles, il ne faut pas les confondre avec les modifications apportées au niveau de la batterie. En effet, il semble s’agir dans ce cas d’une combinaison des deux où Tesla permet d’augmenter l’autonomie tout en adaptant mieux la portée affichée à la nouvelle capacité de la batterie.

De plus, la plage affichée peut être affectée par plusieurs facteurs différents et être différente d’une voiture à l’autre. De nombreux paramètres sont donc à prendre en compte… Une telle annonce permet de réaliser que la réalité est parfois plus complexe et variable que ce l’on croit.