555 043 560 actions SpaceX, valant 83,7 milliards de dollars au 30 septembre 2026. C’est ce que déclare Alphabet, la maison mère de Google, dans le relevé de ses participations boursières déposé le 6 novembre auprès de la SEC, le gendarme de la Bourse américaine. SpaceX y pèse à elle seule près de 95 % de la valeur totale déclarée. Et Alphabet en détient 3,85 millions d’actions de plus qu’en juin.

Ce que dit le dépôt d’Alphabet

Les grands gestionnaires d’actifs américains doivent publier chaque trimestre la liste de leurs actions cotées aux États-Unis, sur un formulaire appelé 13F. Celui d’Alphabet pour le troisième trimestre, consultable sur le site de la SEC, a été signé le 5 novembre et compte 31 lignes, pour une valeur totale de 88,3 milliards de dollars.

La première ligne écrase toutes les autres : 555 043 560 actions de classe A de SpaceX, pour 83 733 871 462 dollars. La deuxième, CME Group, ne pèse que 913 millions de dollars. SpaceX représente 94,8 % de la valeur déclarée (calcul Tesla Mag).

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Plus d’actions, mais une ligne moins chère qu’en juin

Comparé au formulaire du deuxième trimestre, déposé le 7 août :

30 juin 2026 30 septembre 2026 Écart Actions SpaceX détenues 551 189 500 555 043 560 +3 854 060 Valeur déclarée 94,18 Md$ 83,73 Md$ −10,44 Md$ Valeur par action (calcul Tesla Mag) 170,86 $ 150,86 $ −11,7 % Part de SpaceX dans le 13F 95,0 % 94,8 %

Alphabet détient donc un peu plus d’actions SpaceX qu’en juin, mais la ligne vaut 10,4 milliards de dollars de moins, parce que l’action a reculé d’environ 11,7 % sur le trimestre d’après les valeurs déclarées. Le formulaire ne dit pas comment ces 3,85 millions d’actions supplémentaires ont été obtenues, achat en Bourse ou autre opération. Nous ne l’affirmons donc pas.

Le pari de 2015

Alphabet est entré au capital de SpaceX en 2015, quand Google et Fidelity avaient apporté un milliard de dollars à l’entreprise d’Elon Musk. Nous avions raconté en juin, au moment de l’entrée de SpaceX au Nasdaq, comment cette mise était devenue l’une des plus rentables de la Silicon Valley.

Les liens entre les deux groupes ne s’arrêtent pas au capital. Google fait partie des clients de la puissance de calcul que SpaceX loue désormais, comme nous l’avions relevé dans notre article sur les GPU de SpaceX. Et Anthropic, dont Google est aussi actionnaire, s’est engagé auprès de SpaceX pour jusqu’à 120,5 milliards de dollars de calcul.

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Ce que ce chiffre ne dit pas

Le 13F ne recense que les actions cotées aux États-Unis. Il ne donne ni la totalité des investissements d’Alphabet, ni son pourcentage du capital de SpaceX, ni ses intentions. Les valeurs sont celles du 30 septembre : elles ont pu bouger depuis. Ni Alphabet ni SpaceX n’ont commenté le dépôt.

Ce qu’il faut retenir

555 millions d’actions SpaceX détenues par Alphabet au 30 septembre 2026, pour 83,7 milliards de dollars.

détenues par Alphabet au 30 septembre 2026, pour 83,7 milliards de dollars. 94,8 % de la valeur de toutes les actions cotées qu’Alphabet déclare.

de toutes les actions cotées qu’Alphabet déclare. 3,85 millions d’actions de plus qu’au 30 juin, mais une ligne qui vaut 10,4 milliards de moins.

qu’au 30 juin, mais une ligne qui vaut 10,4 milliards de moins. Non précisé : comment les actions supplémentaires ont été obtenues, et la part du capital détenue.

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Sources : formulaires 13F d’Alphabet Inc. déposés auprès de la SEC le 7 août et le 6 novembre 2026, consultés le 8 novembre 2026 ; archives Tesla Mag. Photo : le siège de Google à Mountain View, en Californie, Asoundd, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), redimensionnée.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA