Jusqu’à 120,5 milliards de dollars de puissance de calcul achetés à SpaceX d’ici 2029 : le chiffre figure dans le dossier d’introduction en Bourse qu’Anthropic, le créateur de l’assistant Claude, a déposé le 26 octobre auprès du gendarme boursier américain. Il fait de la société d’Elon Musk l’un des grands fournisseurs de calcul d’un concurrent direct de Grok.

Une Falcon 9 de SpaceX au décollage, mission Starlink 6-99, le 17 décembre 2025 au centre spatial Kennedy. Photo : US Space Force, Gwendolyn Kurzen (domaine public).

Ce que dit le dossier déposé à la SEC

Anthropic a déposé son formulaire S-1, le document qui précède une introduction en Bourse, auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 26 octobre 2026. La société demande à être cotée sur le Nasdaq sous le symbole « ANT ». Le prix de l’action n’est pas encore fixé dans le document.

Dans la partie consacrée à ses engagements, Anthropic indique avoir signé entre mai et octobre 2026 plusieurs accords avec SpaceX.AI LLC, l’ancienne X.AI LLC, présentée comme une filiale à 100 % de SpaceX. Ces accords lui donnent accès à de la puissance de calcul fondée sur des puces NVIDIA.

120,5 milliards de dollars, 3,1 milliards par mois

Montant : Anthropic s’engage à dépenser jusqu’à 120,5 milliards de dollars au total, sur des contrats qui courent jusqu’en 2029.

: Anthropic s’engage à dépenser jusqu’à 120,5 milliards de dollars au total, sur des contrats qui courent jusqu’en 2029. Rythme : environ 3,1 milliards de dollars par mois une fois toute la capacité livrée, ce qu’Anthropic attend pour décembre 2026. Les tarifs diffèrent pendant la montée en charge.

: environ 3,1 milliards de dollars par mois une fois toute la capacité livrée, ce qu’Anthropic attend pour décembre 2026. Les tarifs diffèrent pendant la montée en charge. Durée ferme : les contrats ne peuvent pas être résiliés avant janvier et mars 2027 selon les accords. Ensuite, chaque partie peut y mettre fin avec un préavis écrit de 90 jours.

Le montant de 120,5 milliards est donc un plafond, pas une somme garantie : après la période ferme, l’un ou l’autre peut sortir du contrat.

SpaceX, fournisseur parmi d’autres

SpaceX n’est pas le seul fournisseur d’Anthropic. Le même dossier cite un engagement d’au moins 110 milliards de dollars auprès d’Amazon entre mai 2026 et avril 2036, des capacités de puces TPU de Google, et des accords avec Microsoft, NVIDIA et AMD.

Pour SpaceX, le contrat confirme un virage : vendre du calcul, en plus des fusées et de Starlink. Elon Musk a d’ailleurs expliqué que SpaceX s’endettait pour acheter des puces graphiques (notre article). Ironie de l’histoire : la puissance de calcul de l’ex-xAI, la maison de Grok, sert aussi l’un de ses principaux concurrents.

Anthropic en chiffres

D’après son S-1, Anthropic a réalisé 16,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires au premier semestre 2026, contre 1,2 milliard un an plus tôt. Sur le seul deuxième trimestre, la société affiche un résultat d’exploitation de 1,0 milliard de dollars, soit une marge de 8 %. Sur l’ensemble du semestre, elle reste en perte d’exploitation, de 693 millions de dollars.

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Source : formulaire S-1 d’Anthropic, PBC, déposé auprès de la SEC le 26 octobre 2026 (EDGAR). Montants en dollars américains.