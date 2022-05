Pourquoi il ne faut pas acheter un véhicule hybride?

Les hybrides sont considérés comme un tremplin un peu plus écologique vers les véhicules entièrement électriques, le moteur à combustion interne des hybrides étant plutôt considéré comme une solution de secours pour rassurer les conducteurs souffrant de la redoutable angoisse de l’autonomie… Bien que les hybrides gagnent en popularité, il existe quelques inconvénients dont vous devez être conscient avant d’en acheter un.

Les trois plus gros problèmes des voitures hybrides

Le moteur à combustion interne

Le moteur à combustion interne d’une voiture hybride peut être un avantage ou un inconvénient. D’un côté, le moteur à combustion interne est l’élément idéal pour vous rassurer si vous souffrez de l’angoisse de l’autonomie, en offrant une solution de secours pratique si la batterie vient à manquer de charge. D’autre part, il émet toujours des émissions de CO2 nocives dans l’atmosphère, ce qui est généralement la principale chose que les gens veulent éviter en achetant un véhicule électrique…

Le fait d’avoir à la fois un moteur électrique et un moteur à combustion interne signifie que vous avez deux chaînes cinématiques avec leurs propres exigences d’entretien, ce qui peut compliquer les choses en cas de réparation. De plus, elles sont généralement moins puissantes. Le problème survient notamment lorsque les batteries ne tiennent plus la charge.

Vous devrez acheter une nouvelle batterie chez un concessionnaire ou remettre la vôtre à neuf chez un mécanicien sinon la voiture ne fonctionnera plus, puisque les batteries font partie du groupe motopropulseur. Une nouvelle batterie peut coûter plus de 2 370€. Et si une unité remise à neuf peut être moins chère, elle risque de ne pas durer aussi longtemps.

Pire encore, il n’y a aucun moyen de savoir quand la batterie peut être à plat. De nombreux véhicules hybrides peuvent parcourir jusqu’à 250 000 miles avec leur batterie d’origine, mais certaines batteries tombent en panne dès 150 000 miles. À ce niveau, l’achat d’un véhicule hybride d’occasion peut représenter un gros risque.

Un coût élevé pour une maniabilité moindre

Bien que l’écart de prix entre les véhicules à moteur à combustion interne et les hybrides ne soit pas aussi important que celui entre les véhicules à moteur à combustion interne et les VE, ils restent plus chers, ce qui fait du coût l’un des principaux inconvénients des voitures hybrides.

Les véhicules hybrides intègrent deux groupes motopropulseurs dans une seule voiture, ce qui signifie plus de poids, ce qui peut avoir un impact négatif sur le rendement énergétique et la maniabilité.

A noter : L’économie de carburant est le point fort de l’hybride !

Changements dans les assurances

Certaines compagnies d’assurance estiment que les conducteurs de véhicules hybrides ont moins de risques d’être impliqués dans un accident que les conducteurs de véhicules non hybrides. D’autres n’accordent aucun crédit particulier aux hybrides pour avoir modifié le comportement des conducteurs. Ainsi, certains assureurs offrent des primes réduites pour les modèles hybrides, tandis que d’autres ne le font pas.

Certains assureurs peuvent même facturer davantage si leur historique de sinistres montre que les composants hybrides coûtent plus cher à réparer s’ils sont endommagés. Il est donc important de demander à votre agent ce à quoi vous devez vous attendre. Si votre assureur n’offre pas de rabais pour les véhicules hybrides, ou s’il exige des frais plus élevés, vous devriez peut-être chercher une nouvelle couverture.

Des batteries sensibles à la température

Les batteries utilisées dans les véhicules électrifiés ne supportent pas les températures extrêmes : une chaleur excessive accélère la dégradation de la batterie, et le froid extrême a un impact négatif sur l’autonomie de la batterie. Par temps froid, les batteries hybrides mettent plus de temps à atteindre leur température de fonctionnement, ce qui oblige le moteur à combustion interne à dépenser plus d’énergie.

En outre, comme on le sait, la production des batteries lithium-ion utilisent des métaux de terres rares, et les équipements utilisés pour les extraire – en particulier les bulldozers et autres machines minières – fonctionnent au diesel, ce qui va à l’encontre de l’idée d’acheter une hybride pour avoir un impact positif sur l’environnement.

La bonne nouvelle : Les batteries des VE peuvent être recyclées lorsqu’elles atteignent la fin de leur cycle de vie. La mauvaise nouvelle : l’extraction des éléments réutilisables des batteries est un processus difficile et coûteux, ce qui signifie qu’il reste beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir le faire à grande échelle, de manière rentable et respectueuse de l’environnement.

Faites le calcul

Nous comprenons qu’il existe de nombreuses raisons d’acheter une voiture hybride. Pour certains conducteurs, il s’agit de faire une déclaration environnementale. Mais pour les acheteurs qui veulent simplement économiser de l’argent, une voiture hybride n’est peut-être pas la meilleure solution.

Une Toyota Prius, par exemple, est plusieurs milliers de dollars plus chère qu’une Toyota Corolla de taille similaire. Et même si elle consomme moins d’essence que la Corolla, il faudrait des années pour rattraper la différence de prix. En fait, selon votre style de conduite, cela pourrait prendre jusqu’à une décennie – et cela peut rendre une hybride beaucoup moins attrayante qu’une voiture à essence.

Dans de nombreux cas, le choix d’une voiture hybride est un bon choix. Mais il est important que les acheteurs sachent que les voitures hybrides modernes présentent encore quelques inconvénients.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir ?

En définitive, la voiture hybride ou électrique que vous achetez aujourd’hui devrait être meilleure pour l’environnement que celle que vous auriez pu acheter il y a plusieurs années, et celle que vous achèterez dans quelques années devrait être meilleure que tout ce que vous pouvez acheter aujourd’hui.

La technologie ne cesse de s’améliorer, qu’il s’agisse de procédés de fabrication plus efficaces, de techniques d’exploitation minière moins extractives ou de changements dans la composition des batteries. En outre, les réglementations industrielles et gouvernementales continuent de contraindre les fabricants de piles à redoubler d’efforts.