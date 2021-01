Apple et Hyundai, rumeur ou pas rumeur?

- Communauté -

APPLE ET HYUNDAI MOTOR COMPANY SONT SUR LE POINT DE SIGNER UN PARTENARIAT QUI LIERA LES DEUX SOCIÉTÉS DANS LE BUT DE DÉVELOPPER UNE VOITURE AUTONOME ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE.

Apple Car Play

Le partenariat Apple et Hyundai:

Korea IT News a annoncé dimanche que le géant de la technologie Apple s’associerait à Hyundai et commencerait la production de la voiture en 2024 aux États-Unis. La nouvelle a fait grimper les actions de Hyundai de 20%.

Cela fait suite à une déclaration vendredi du constructeur automobile japonais qui a révélé qu’il était en pourparlers avec Apple pour développer un partenariat qui conduirait à la fabrication d’une voiture autonome entièrement électrique. Selon les rumeurs, Apple serait intéressé depuis longtemps à rejoindre le marché automobile, étant la marque technologique la plus populaire au monde, mais aurait peut-être besoin des conseils d’un constructeur automobile déjà établi. Par ailleurs, Apple aurait recruté plusieurs ingénieurs en provenance de Tesla, certains travaillant sur la propulsion, la sécurité et même l’habitacle de cette supposée Apple car.

Apple et hyundai, une alliance stratégique?

Hyundai n’a pas commenté cette déclaration, selon Reuters, mais a déclaré avoir été en contact avec plusieurs entreprises sur la possibilité de développer des voitures électriques dans l’avenir.

Le rapport de Korea IT a été revu à plusieurs reprises depuis sa publication initiale ce dimanche. Les détails qui incluent le lieu de production, la capacité, ainsi que le calendrier de signature de l’accord et de lancement d’une version «bêta» de la voiture, ont tous été supprimés.

En outre, le rapport indiquait qu’Apple et Hyundai prévoyaient de construire le véhicule dans une usine de fabrication en Géorgie qui construit les voitures de Kia. Kia est une filiale de Hyundai, mais il était aussi prévu qu’une nouvelle usine de fabrication pourrait être construite avec pour objectif 100 000 unités par an jusqu’à atteindre un volume de production maximal de 400 000 voitures.

Teslarati a rapporté à plusieurs reprises le désir d’Apple de construire une voiture autonome entièrement électrique. En décembre, ils avaient annoncé que TSMC, qui fournit à Apple des semi-conducteurs, était sur le marché pour aider Apple. La semaine dernière, ils avaient également signalé que Hyundai avait confirmé qu’Apple allait construire un véhicule électrique, mais sa date de sortie était prévue pour 2027.

Qu’en est-il aujourd’hui?

Cependant, cela est encore précoce et la date est loin d’être fixée.Bien souvent, les constructeurs automobiles se fixent des attentes élevées qui se traduisent par une incapacité de produire une voiture entièrement électrique. Cela conduit les passionnés de VE à perdre confiance en ces entreprises, ce qui n’a fait que renforcer la réputation de Tesla en tant que leader des VE car elle a toujours respecté ses délais.

Apple Hyundai

Tesla prévoit d’atteindre le niveau d’autonomie 5 l’année prochaine, a déclaré Elon Musk, et une voiture d’une valeur de 25000 $ sera également lancée dans les prochaines années. On ne sait pas si Apple et Hyundai peuvent rivaliser avec Tesla. Cependant, une plus grande concurrence sur le marché, en particulier de la part d’un géant de la technologie comme Apple, pourrait mener à un marché plus robuste ce qui permettrait de faire plus de progrès dans le secteur.

Sources: https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/voiture-electrique-apple-hyundai-voiture-apple-va-t-elle-vraiment-prendre-route-85083/

