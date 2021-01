L’avancée de Tesla en matière de voiture autonome, comment et pourquoi ?

- Communauté -

Le NIO vient d’annoncer une voiture impressionnante, et nous savons tous qu’ils ont copié beaucoup de Tesla, peut-être trop. Mais il y a une chose que personne d’autre n’a, que Tesla a, et qui vaut des milliards, de données. Une grande partie…

En termes de conduite autonome, où en est Tesla ?

Tout d’abord, en Amérique du Nord, les FSD sont sortis au début de la version bêta et sont passés par des versions à un rythme effréné, ce qui prouve que très peu de gens peuvent attraper Tesla dans ce jeu.

Tesla a fait le choix de décomposer l’auto-conduite en plusieurs parties, et de construire des machines apprenant à prendre en charge de plus en plus de tâches à partir de la tâche manuelle d’identification et de correction du comportement, en particulier avec leur récente reconstruction où ils sont passés à l’alimentation vidéo directe de tous les capteurs par l’ordinateur FSD, au lieu d’utiliser auparavant des images. Cela leur permet de comprendre le temps d’une manière qui n’était pas possible auparavant.

Expérience personnelle : J’ai parcouru de nombreuses routes encore et encore et les erreurs qui sont faites avec une succession multiple, je peux dire que quand un patch a été déployé afin d’éviter les mêmes erreurs cela change la donne. Avec l’apprentissage machine et la prise de contrôle quand le compteur ne s’y attend pas, les réseaux neuronaux Tesla font la différence!

Dans un podcast avec Lex Fridman, Dmitri Dolgov de Waymo a déclaré que, contrairement aux caméras, le LIDAR voit parfaitement dans le noir et n’a pas certaines des limitations qu’un système basé sur une caméra/radar peut avoir. C’est donc une couche de sécurité supplémentaire.

