Armand Taieb annonce le programme pour 2022

Tesla Mag fêtera ses 9 ans en mai prochain. Avec mes plus proches conseils, j’ai toujours été très lucide sur la nécessité de devoir laisser du temps au temps, pour acquérir maturité, légitimité et moyens qui sont, le plus souvent, le fruit de l’expérience et de la persévérance.

Notre équipe est désormais structurée pour produire un contenu original, et pour permettre à la communauté Tesla Mag de suivre et commenter la révolution technologique et écologique qui se déroule sous nos yeux parfois ébahis. Tout en incitant, et même en mettant un point d’honneur à accompagner chaque jour l’évolution de notre planète et de ses habitants vers l’électromobilité, nous œuvrons à garder un esprit critique et ouvert …

Je souhaite partager avec vous deux annonces très importantes pour le futur de Tesla Mag :

● Nous avons désormais des locaux chez WeWork, à Paris. Toute notre équipe est en télétravail avec des horaires flexibles adaptés aux contraintes de notre rédaction.

● Nous préparons un nouveau programme de membres avisés pour 2022, avec par exemple des places au Comité de Pilotage de Tesla Mag et de nombreux avantages pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteront nous aider, par leurs conseils, leurs contacts, leurs idées, leur feedback…

Je tiens à rappeler ici que nous ne sommes pas un média auto traditionnel, avec ses rituels et ses habitudes, ses contraintes et ses défis : nous sommes une communauté qui veut rester à l’avant-garde des nouvelles mobilités, et nous proposons un média de qualité, accessible à tous ceux qui s’intéressent à l’électricité sous toutes ses formes.

Tesla Mag, pour qui?

Au service des acheteurs de Tesla, à l’origine, nous sommes désormais présents en ligne pour informer et conseiller tous les acheteurs de véhicules électriques, toutes marques confondues. Nous organisons divers événements en France pour la promotion du véhicule électrique. Nous favorisons les rencontres entre particuliers et entreprises.

Notre site internet, déjà très fréquenté, est désormais un mix d’informations en français et en anglais, la plupart des membres de notre communauté étant à l’aise dans les deux langues,

à cause de leur culture personnelle, de leur vécu global et bien sûr de leurs activités professionnelles.

Electriquement et Eclectiquement Vôtre

Armand Taïeb, CEO et Fondateur de Tesla Mag