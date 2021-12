James Dyson Award 2021 : trois innovations pour changer le monde

Depuis sa création, le James Dyson Award a récompensé, à hauteur de près d’un million de livres sterling, plus de 250 inventions conçues par de jeunes ingénieurs et scientifiques situés dans 28 pays du monde entier. En 2021, le James Dyson Award a battu son record de candidatures à l’échelle mondiale.

C’est pourquoi Sir James Dyson a choisi, pour la première fois, de récompenser non deux mais trois lauréats internationaux, chacun recevant une récompense de 30 000 £ pour poursuivre le développement de leurs inventions. Quels sont les 3 projets lauréats cette année ? Vous le découvrirez dans cet article !

Lauréat international – HOPES, conçu par Kelu Yu, Si Li et David Lee (Singapour)

Le problème

Le lauréat international du James Dyson Award de cette année s’est inspiré du diagnostic du père de Kelu, atteint d’un glaucome. Après avoir été témoin de son inconfort et de ses multiples visites à l’hôpital, Kelu a constaté que le monde avait besoin d’une méthode moins invasive et plus accessible pour surveiller la pression intraoculaire (PIO).

Le glaucome est la deuxième cause de cécité dans le monde.

En France, environ 800 000 personnes ont un glaucome connu et traité, mais on estime que 400 000 personnes sont victimes d’un glaucome non diagnostiqué. Étant donné qu’il ne présente pratiquement aucun symptôme, il est également appelé le « voleur silencieux de la vue ».

Il n’existe pas de remède mais, s’il est détecté et traité à temps, la cécité peut être évitée.

Aujourd’hui, le suivi régulier de la PIO est un élément essentiel pour aider les cliniciens à déterminer les objectifs et les plans de traitement à long terme. Pour ce faire, on utilise le Tonomètre à Aplanation de Goldmann, considéré comme la référence en matière de mesures de la PIO. Il existe une demande pour des dispositifs permettant de mesurer la PIO à domicile de façon sûre, précise et peu coûteuse, afin d’améliorer l’expérience des patients.

La solution : HOPES (Home Eye Pressure E-skin Sensor)

C’est un dispositif biomédical portable permettant de tester, de manière autonome et régulière, la pression intraoculaire (PIO) sans douleur et à moindre coût, grâce à une technologie de capteurs, en instance de brevet, et à l’intelligence artificielle.,

Après avoir créé un profil dans l’application, l’utilisateur doit enfiler le gant HOPES. Muni d’un capteur placé au bout du doigt, il suffit d’appuyer sur le centre de la paupière. Les signaux enregistrés sont traités par des algorithmes d’apprentissage automatique pour calculer en continu et avec précision la PIO des utilisateurs.

Les données sont ensuite transmises par Bluetooth aux appareils appariés ou téléchargées sur le Cloud afin d’être accessibles à distance par les cliniciens.

Lauréat du Prix du Développement Durable – Plastic Scanner, conçu par Jerry de Vos (Pays-Bas)

Le problème

Le plastique est un matériau léger, sûr, facilement disponible et qui peut être utilisé pour fabriquer des produits durables et recyclables. Il a mauvaise réputation car il est souvent considéré comme non recyclable et finit donc en décharge, ou pire sur la plage ou dans nos océans.

Cependant, avec les bonnes technologies, les plastiques peuvent être largement recyclés et transformés en de nouveaux produits, eux-mêmes durables, et durables recyclables.

Le défi consiste à identifier le plastique afin qu’il puisse être recyclé de la bonne manière, au lieu d’être envoyé à la décharge. La technologie existe mais elle est chère et rare. Avec une plus grande possibilité d’identification du plastique, de plus grandes quantités pourraient être recyclées et donc utilisées plus efficacement.

La solution : Le Plastic Scanner

Créé par Jerry De Vos, Plastic Scanner est le Lauréat James Dyson Award du Prix du Développement Durable de cette année. C’est un dispositif portatif qui indique à l’utilisateur de quels matériaux l’objet se compose, en exploitant la lumière infrarouge pour détecter les composants plastique. Dans le monde entier, une grande partie de ce processus est effectuée à la main, ce qui prend du temps et est sujet à des erreurs.

Le Plastic Scanner utilise une lumière infrarouge discrète qui détecte les types de plastique – une approche nouvelle et bon marché de la spectroscopie infrarouge traditionnelle. Le Scanner est également un dispositif entièrement Open Source, de sorte que n’importe qui peut assembler la platine de déploiement et intégrer l’électronique dans un appareil portatif.

L’Open Source accueille les commentaires et les améliorations des experts, de sorte que le projet ne cessera de s’améliorer au fur et à mesure que de plus en plus de personnes recyclent le plastique dans le monde.

Pendant la phase de développement, Jerry a interviewé des recycleurs provenant d’Inde, d’Indonésie, du Kenya et de Curaçao pour s’assurer que son modèle convenait aux utilisateurs.

Lauréat médical – REACT, conçu par Joseph Bentley (Royaume-Uni)

Le problème

Les agressions au couteau sont un problème dans de nombreux pays du monde et l’année dernière, les taux d’agressions ont augmenté sur presque tous les continents, en particulier dans les pays ayant des lois strictes sur les armes à feu.

Rien qu’en Angleterre et au Pays de Galles, il y a eu environ 46 000 actes criminels impliquant un couteau ou un instrument tranchant, ce qui représente le nombre le plus élevé d’infractions depuis mars 2011.

La solution : Le dispositif REACT (Rapid Emergency Actuating Tamponade)

Il vise à réduire les importantes pertes de sang dues à une perforation. Pour traiter les blessures par arme blanche, on recommande de ne jamais retirer le couteau de la plaie s’il est toujours en place. En effet, l’objet exerce une pression interne sur la plaie tout en remplissant la cavité et empêchant une hémorragie interne.

Le concept de Joseph repose sur le même principe. Le ballonnet de tamponnement, fabriqué en silicone de qualité médicale, doit être inséré dans la plaie par un secouriste. Le dispositif actionneur est connecté à la valve de tamponnement, et l’utilisateur sélectionne la zone de la plaie sur l’interface du dispositif.

La pression sur le déclencheur de l’actionneur lance la séquence de gonflage automatisée, et la tamponnade est gonflée à une pression définie en fonction du site de la plaie pour tenter d’arrêter l’hémorragie.

Selon Joseph, le processus peut être lent, technique et extrêmement douloureux pour la victime, mais il s’est avéré efficace dans de nombreux cas, arrêtant rapidement l’hémorragie.

Au cours de son prototypage, Joseph a constaté que l’application simple et la procédure de gonflage automatisée du système REACT pourraient constituer une méthode plus efficace pour les premiers intervenants par rapport aux méthodes traditionnelles. Il affirme que son prototype de Tamponnade pourrait potentiellement arrêter l’hémorragie en moins d’une minute, ce qui pourrait sauver des centaines de vies par an.

Les trois projets lauréats en résumé :

HOPES est un dispositif conçu par des étudiants de l’Université Nationale de Singapour, permettant de mesurer la pression oculaire sans douleur, et depuis chez soi, pour faciliter l’accès au dépistage du glaucome.

est un dispositif conçu par des étudiants de l’Université Nationale de Singapour, permettant de pour faciliter l’accès au dépistage du glaucome. Plastic Scanner est un appareil portatif peu onéreux qui permet d’identifier le plastique à recycler, élaboré par Jerry de Vos, diplômé en design industriel aux Pays-Bas.

est un appareil portatif peu onéreux qui permet élaboré par Jerry de Vos, diplômé en design industriel aux Pays-Bas. REACT est un dispositif permettant de stopper les hémorragies et de sauver la vie des victimes, conçu par Joseph Bentley de l’Université de Loughborough, au Royaume-Uni.

Vous avez aimé cet article ? On espère, car c’est toujours intéressant de découvrir quel sera le monde de demain grâce aux innovations d’aujourd’hui !