Tesla Model Y : le bilan au bout d’un an

Nous vous livrons ici en exclusivité le témoignage d’un propriétaire de la Tesla Model Y, qui trouvera peut-être écho en vous.

Model Y : les points négatifs

Confort de la suspension : à revoir

Commençons par les aspects négatifs de la Model Y. Tout d’abord, la suspension. La Model Y est un véhicule très ferme, ce n’est pas comme un coussin ou une promenade comme certains véhicules à suspension pneumatique. Mon ami a un Q8, qui est bien meilleur que mon modèle Y.

La recharge sur les trajets longs : il faut avoir le temps

Un autre point négatif est la capacité à voyager sur la route et la recharge. Le réseau de superchargeurs est loué par de nombreuses personnes qui font la transition vers les véhicules Tesla, mais mon expérience est mitigée. Je n’ai jamais eu l’impression de manquer d’autonomie et je suis toujours arrivé à destination avec au moins 10 % de batterie.

Cependant, la supercharge est ennuyeuse. J’ai fait un aller-retour à Houston avec ma Model Y avec 3 arrêts de recharge le long du trajet… En fait, vous avez deux options. Si vous vous arrêtez au premier chargeur (Corsicana TX), vous devez vous arrêter au troisième chargeur (Huntsville TX), sinon vous n’y arriverez pas. Sur le chemin de Houston, j’avais 4 voitures devant moi pour recharger.

J’étais un peu ennuyé parce qu’un voyage qui prend 4 heures 30 a pris près de 5 heures et demie, à peu près. Sur le chemin du retour, je me suis dit que j’irais aux deux chargeurs extérieurs, et devinez ce qui s’est passé, une autre attente, aux deux. Le premier était une attente de 15 minutes puis une charge de 10 minutes. Le deuxième était une attente de 10 minutes avec une charge de 10 minutes.

Une qualité de construction trop inégale

Le gros problème avec Tesla est la qualité de construction, très inégale. À l’origine, j’avais un numéro d’identification du véhicule dont je devais prendre livraison à la mi-août. La voiture est arrivée au centre de service de Plano pour la livraison quand ils ont réalisé que cette voiture avait des problèmes. D’abord, ça a commencé avec un pare-brise fissuré par le transport, ce qui a retardé la livraison d’un jour. Jusque-là, rien de grave.

Le lendemain (qui devait être le jour de la livraison), j’ai reçu un appel m’informant que le véhicule avait des bulles de peinture et qu’il devait aller à l’atelier de carrosserie, que cela prendrait une semaine de plus, mais on m’a prêté un Model X. La voiture est retournée à l’atelier de carrosserie, puis a dû être renvoyée car le capot avait quelques bulles et le tableau de bord devait être remplacé en raison de quelques rayures…

Allant jusqu’à un changement de voiture

Je me suis arrêté au centre de service Tesla pour voir la voiture et ses problèmes, je n’aurais probablement pas dû mais je m’en fichais car j’avais déjà payé pour la voiture que je n’avais pas. (vous êtes obligé de payer la voiture au Texas avant la livraison en raison des lois texanes et du fait que vous n’avez pas donné de licence de vente à Tesla).

J’ai vu l’éraflure et les bulles de peinture, je me suis dit que je dépensais beaucoup pour une voiture qui n’est pas de bonne qualité et qui est allée deux fois chez le carrossier, est-ce que je voulais vraiment ce numéro d’identification ? La réponse était non. J’ai fait appel et on m’a attribué un nouveau NIV (voiture que je possède actuellement). Cela a pris une semaine de plus.

A l’arrivée, le véhicule était impeccable, mais c’est ennuyeux et stupide d’avoir dû passer par ce processus. Ils ont compensés par 2 000 $ (environ 1 900€) de rabais sur la voiture.

Model Y : les avantages de ce modèle

Bon, assez parlé des inconvénients, passons aux avantages et à ce que j’aime.

L’accélération crée des sensations

Je dois commencer par l’accélération. Même si ma voiture est la version Long Range AWD et qu’elle passe de 0 à 60 miles (presque 100 km) en 4,8 secondes, elle donne une impression de folie. Elle est super rapide et me fait sourire à chaque fois que je la conduis. Le plus drôle, c’est quand on a des passagers.

Un petit bijou de technologie et de confort

Un autre avantage de la voiture est la technologie et les mises à jour logicielles. J’aime que ma voiture reçoive une mise à jour du logiciel. La Model Y que j’ai achetée il y a un an a le même logiciel que les voitures neuves. Au cours de l’année dernière, j’ai obtenu de nouvelles fonctionnalités et l’interface utilisateur a été légèrement révisée en décembre 2020.

Un autre avantage est le matériau des sièges. Les sièges sont super doux et confortables. Ils sont vraiment agréables au toucher. Je trouve aussi que l’espace de chargement est important entre le coffre avant et le coffre arrière. L’espace pour les jambes à l’arrière est très spacieux, plus que dans la Model 3.

Pas plus que le pilote automatique de base

Une grande discussion avec Tesla est le pilotage automatique. J’ai le pilote automatique de base, je n’ai pas le FSD et je suis content de ne pas l’avoir. Le pilote automatique de base me permet de rester dans ma voie, ce qui est suffisant pour moi. J’ai eu une Model 3 avec FSD de prêt pendant que la mienne subissait un changement de filtre à air la semaine dernière, tout ce qu’elle m’a donné d’utile était le changement de voie. Pour 10 000 $, je n’ai aucun problème à changer de voie moi-même.

Praticité de la recharge à domicile et économies

Quand je suis chez moi, je me branche tous les soirs pour avoir un réservoir plein tous les jours. C’est très pratique. Puisque nous parlons d’économies d’essence, parlons-en. Sur mes 11 250 miles (18 105 km), j’ai dépensé environ 290 $ (275€) en recharge à domicile. Ce qui représente une économie de 1 206 $ (1 142€).

Si vous conduisez beaucoup, avoir un véhicule électrique est très rentable.

Le bilan en résumé

La question est : est-ce que je referais cet achat en sachant ce que je sais maintenant ? Oui ! J’aime la façon dont elle se conduit et la technologie est phénoménale. Les inconvénients sont un petit prix à payer pour le plaisir de conduire et la technologie. Tesla a encore des progrès à faire en matière de qualité, d’équipement et de finition.