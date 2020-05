Présenté au salon de l’Auto 2018, la marque a vendu à ce jour 30000 modèles à travers le monde. C’est un démarrage annoncé comme un succès par la marque qui permet à la marque d’être N°1 de l’électrique sur les marchés Norvégiens et Allemands.

La fièvre des SUV a touché les amoureux du véhicule électrique. Le top 10 des meilleures ventes de voiture électrique en Norvège est représentatif de cette tendance. En effet, Le SUV électrique Audie E-tron Quattro EV y est numéro 1 en Mars 2020.

Audi E-tron Quattro : un succès norvégien?

Nous avons récemment publié les immatriculations de véhicule électrique en France, nous pouvons alors faire un constat simple: sur la période de janvier à fin avril, 151 Audi E-tron ont été vendu en France, c’est 10 fois moins que le volume vendu en Norvège sur le seul mois d’Avril. Nous pouvons donc nous poser la question de savoir si ce succès est propre au marché Norvégien qui nous le savons sponsorise largement l’acquisition du VE.

Faisons un résumé des caractéristiques de l’Audi E-tron

Une autonomie plus que satisfaisante

Le véhicule propose une autonomie tout à fait satisfaisante avec 417 KM d’après la norme WLTP. Il est possible de réaliser 86 km après une charge rapide 10 minutes, donc ce véhicule répond à 90% des cas d’usage de l’utilisateur de SUV. De plus, la marque s’est entouré de partenaires pour installer des bornes de rechargement à domicile, comme Amazon aux US, Zeplug ou Proxiserve en France afin de lever les principaux freins à l’achat.

Des performances qui ne jouent pas la surenchère

La marque fait le choix de ne pas se battre sur les performances du véhicule et c’est une bonne chose. De nos jours, le 0 à 100 km/h n’a plus vraiment de sens et c’est surtout la tenue de route grâce à la transmission intégrale qui est mis en avant: « E-quattro ».

Les Road-trips ne sont pas oubliés

Là aussi, nous constatons une avancée majeure dans la communication. On peut utiliser son SUV électrique pour partir en week-end et en voyage. Il est même possible de tracter son bateau et c’est un argument qui parle assurément plus au marché US et Norvégien mais cela reste un argument de poids.

Un habitacle qui parle aux consommateurs Audi

Il faut dire que la marque a intégré toutes les dernières innovations de la marque en jouant la continuité par rapport aux modèles thermiques et c’est sûrement ce que les clients actuels de la marque attendent.

L’habitacle est épuré et dispose d’un tableau de bord avancé qui ne cherche pas à rompre avec la disposition intérieure Audi.

Un prix qui s’intègrent dans les gammes

Là aussi pas de mauvaise surprise pour les clients Audi. Proposé en France au prix de base de 72300€, c’est juste 2300€ de plus que l’Audi Q7 à énergie thermique. Il n’y a donc pas de surtaxe à rouler en électrique.

Les gouvernements jouent un rôle certain

Cette comparaison multi-pays pour un produit identique nous fait rendre compte que les gouvernements jouent un rôle considérable sur le succès d’un véhicule électrique. Il sera très intéressant de suivre les performances de cette Audi en France après la crise du coronavirus et après la mise en place des nouvelles aides en faveur du véhicule propre que le gouvernement annoncera aujourd’hui.