La course à l’électrique est engagée. De nouveaux modèles 100% électriques entrent progressivement dans la gamme des constructeurs. Pendant que l’industrie se transforme, le rechargement est systématiquement pointé du doigt.

Chez Tesla Magazine, nous savons que les solutions sont là mais ces critiques parfois constructives permettent néanmoins de faire avancer la technologie.

Un système de charge plus rapide que les Superchargers Tesla

Aujourd’hui les Superchargers V3 représentent la forme la plus puissante des chargeurs Tesla actuellement déployés dans le monde. Ces superchargers offrent une puissance de 250 KW.

Grâce à cette puissance, les propriétaires de véhicules électriques Tesla peuvent recharger leur véhicule à un rythme de 1600 km/h. Cette infrastructure V3 permet de récupérer jusqu’à 120 km d’autonomie en 5 min sur une Tesla Model 3 Long Range.

Cependant, Porsche inaugure un nouveau système de charge encore plus rapide pour le plus grand plaisir des utilisateurs de véhicules électriques. Ce nouveau système s’appelle Charge Box Porsche Engineering et offre une puissance jusqu’à 320 KW.

Système ChargeBox Porsche en cours d’installation

C’est à ce jour le système privé le plus rapide du marché. Cette puissance permet en théorie de recharger son véhicule électrique 30% plus rapidement que les Superchargers V3.

Dans les faits, la Charge box, c’est 5 min de charge pour 100 km d’autonomie et une charge complète de Porsche Taycan (20-80) en 20 minutes !

Une course à l’innovation qui est encore loin de l’innovation pétrolière

Ces innovations sont réjouissantes pour tous les propriétaires car cette nouvelle concurrence peut entraîner à la découverte de nouveaux systèmes de rechargement pour accélérer l’adoption du véhicule électrique.

Ce n’est évidemment pas la seule question levée par une électrification massive. La provenance de l’énergie servant à alimenter ces méga-stations est régulièrement questionnée et là aussi des innovations existent mais nécessite un engagement massif de la part de l’industrie au global.

Cette première station Porsche augure peut être la création d’un nouveau réseau de recharge fermé. Nous souhaitons rappeler et pour rester objectif que le réseau Supercharger V3 est déjà déployé sur près de 800 stations Supercharger en France.

Maintenant la question à se poser est de savoir si la rapidité de recharge est réellement le point essentiel pour vous propriétaires de véhicules électriques. Est-ce qu’il n’y a pas une course qui vous captive un peu plus? N’hésitez pas à répondre en commentaire.