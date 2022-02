Yespark : la solution idéale pour vos places de parking 

Vous avez déjà entendu ce nom ? C’est normal. Yespark c’est tout simplement LA meilleure expérience de location de places de parking au mois ou à l’année. Charles Pfister, cofondateur, nous l’a dit lui-même : leur objectif, c’est de “faciliter la vie des gens”. Alors en route pour une interview exclusive.

Pourquoi avoir développé Yespark ReCharge ? Quelle nouvelle offre est proposée ?

En plus de leur offre de location de places de parking, Yespark a développé une nouveauté de taille Yespark ReCharge. Désormais, vous pouvez recharger votre véhicule directement sur la place de parking ! Quand on n’est pas propriétaire de la place, c’est toujours un bon plan que d’avoir une borne privative.

En effet, “traditionnellement les propriétaires de voitures électriques ont deux choix : acheter leur place de parking et y installer une borne. Ils peuvent aussi se recharger sur des bornes publiques, souvent chères et contraignantes”.

Alors, Yespark propose une alternative pour ceux qui ne trouvent pas leur compte auprès de ses solutions (spoiler alert : ils sont nombreux).

Pour vous donner un ordre d’idée, en Île-de-France, la place de parking coûte entre 50 et 150€ / mois. Lorsque vous avez une borne privative en plus de cette place, le prix varie alors de 100 à 200€ .

A cela, vous y ajoutez la consommation électrique propre à votre recharge. Le coût défie alors toute concurrence : 0,29 centimes / kW.

Yespark est en plein développement… Mais où exactement ?

L’entreprise gère des places de parking un peu partout en France, mais aussi en Italie et aux Pays-Bas. Les bornes privatives sont en plein déploiement à Paris et pas seulement ! Lyon et Lille font également partie des villes privilégiées.

A savoir que si Yespark est présent dans “700 communes en France pour un total de 45 000 places de parking sur la plateforme”, ce sont principalement les grandes métropoles et zones urbaines qui sont éligibles. Sans surprise.

Actuellement, on compte 12 millions de propriétaires de voiture ne disposant pas d’une place à domicile… Au vu de l’augmentation démographique et du boom que connaissent les voitures électriques, on peut imaginer l’enjeu que représente la recharge “à la maison” dans les prochaines années.

L’objectif de Yespark est donc de proposer une offre de recharge pour tous les véhicules électriques “sans domicile fixe”. En effet, “80% de la charge a lieu à domicile”, où elle est moins chère et plus facile.

L’application Yespark : quel usage pour les utilisateurs ?

Comme le dit très bien Charles Pfister, votre smartphone est la “clé d’accès” à votre place de parking et à toutes les informations associées, y compris en rapport avec la recharge de votre véhicule électrique. Vous pouvez en effet y gérer votre abonnement : changer de place ou de parking, bénéficier de l’assistance 7/7 si nécessaire, suivre votre consommation d’électricité, etc…

Une nouvelle modalité va être mise en place : la recharge à distance, ce qui va tout simplement être révolutionnaire pour les utilisateurs ! Elle ne peut d’ailleurs qu’augmenter davantage la popularité de l’application Yespark qui est l’une des mieux notées sur le marché : 4,5/5.

Les équipes de développeurs et de relations clients y veillent. Au total, c’est environ 70 personnes en France et Italie qui assurent le bon fonctionnement de la société. Comme expliqué précédemment, l’idée est de “rendre le parcours utilisateurs le plus fluide et simple possible”. Ce, notamment grâce au digital et à cette application.

L’essai est gratuit. Les deux jours accordés remplacent la visite et permettent à l’utilisateur de voir si la place lui convient. Comme la plupart des abonnements actuels, l’offre est souple et flexible. Il n’y a “pas de préavis, de caution ou de garantie”.

Les deux dernières années ont été bonnes pour Yespark : 35% de croissance annuelle. En moyenne, les propriétaires de véhicules automobiles restent 15 mois, ce qui s’explique principalement par des changements de situation personnelle.

Comment se passe la location de places de parking ?

Un système de modération a été instauré. Si le parking ne répond pas à la charte qualité de Yespark, “la mise aux normes intervient au plus vite, voire la fin de l’entente avec le bailleur”.

La charte qualité repose sur les piliers que sont la propreté et la sécurité (luminosité, accès, gardien).

Si l’installation des bornes de recharge est relativement nouvelle (depuis un an), les retours des utilisateurs sont très positifs. Ainsi, plus de 500 bornes ont été équipées par des sous-traitants, en contact privilégié avec les constructeurs de bornes et les bailleurs.

Bien entendu, la demande est supérieure à l’offre. L’objectif cette année est donc de développer l’offre Yespark. En effet, Charles Pfister souligne le fait que l’attention est trop portée sur la vente de véhicules électriques et pas assez sur l’offre effective pour leur recharge.

En 2021, l’objectif étatique était de déployer 100 000 bornes publiques. Finalement, il n’y en a que 53 000… La problématique de la recharge constitue donc le “goulot d’étranglement pour le développement du marché électrique”. En sa qualité d’acteur privé, Yespark joue son rôle dans l’électro-mobilité avec une démarche particulièrement proactive.

Quels sont les bénéfices de Yespark pour les propriétaires de VE ?

Il faut tout d’abord souligner que les voitures thermiques constituent encore plus de 90% des usages. Mais, notamment grâce à des acteurs tels que Yespark qui favorisent l’installation de bornes de recharge à grande échelle, la situation évolue vite et le parc de véhicules électriques se développe.

Et puisqu’on en parle 🙂 …

Les données parlent d’elles-mêmes : “chaque mois, 1 000 à 1 500 demandes pour une place de parking avec borne de recharge sont enregistrées”.

C’est pourquoi, l’entreprise ambitionne de déployer plus de 2 000 bornes de recharge d’ici 2022 et plus de 40 000 d’ici 5 ans. En outre, 25% des véhicules vendus chaque mois sont électriques ou hybrides, c’était 10 fois moins 2 ans en arrière.

On observe également que les constructeurs automobiles ne proposent plus de nouveaux modèles thermiques… et que Tesla est en tête des ventes en Europe ! Un excellent début et une belle promesse de victoire pour l’électrique.

D’où l’intérêt de systèmes comme Yespark, qui propose une offre package :

“le stationnement et la borne pour ceux qui ne sont pas propriétaires, sans engagement”.

Sur le marché, on ne fait pas mieux en termes de souplesse et de confort pour le client. Et c’est moins cher que ce que proposent les bornes publiques !

Sans oublier le service après vente aux petits oignons ainsi que le réseau de places de parking et de bornes qui ne fait que s’agrandir…