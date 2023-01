Ionity déploie des terminaux de paiement sur certaines de ses stations

Les opérateurs de borne travaillent au quotidien sur l’expérience utilisateur offerte en station. L’une des critiques principales formulées par les utilisateurs est la complexité pour se recharger en dehors du réseau Tesla lorsqu’on a une Tesla. Ionity adresse le sujet en déployant des terminaux de paiement CB, ici sur la station Ionity Aire de Mornas village à proximité de la ville d’orange sur la A7.

Le réseau Ionity, ses spécificités

Ionity est un réseau de bornes de recharge à haute puissance à travers l’Europe, conçu pour faciliter les déplacements des conducteurs de véhicules électriques sur de longues distances. Bien qu’il ait été créé sous la forme d’un partenariat entre le groupe BMW, le groupe Mercedes-Benz, la Ford Motor Company et le groupe Volkswagen, d’autres constructeurs automobiles sont invités à participer à l’expansion du réseau.

Cinq ans après la création de l’entreprise, la coentreprise de recharge rapide Ionity a présenté un état intermédiaire sur le développement de son réseau de charge haute performance (HPC) dans toute l’Europe. Selon les données, il existe déjà plus de 430 hubs de charge Ionity en Europe, avec un total de 1 900 points de charge en service dans 24 pays d’Europe.

Michael Hajesch, directeur général de Ionity, a déclaré à Reuters que l’entreprise connaît un développement constant: « Nous nous efforçons actuellement d’étendre le réseau de recharge IONITY HPC dans les 24 pays où nous sommes présents ». En outre, son entreprise investit dans des technologies, des biens et des services de pointe dans les stations où elle est présente. Il a affirmé que le nombre d’employés avait doublé pendant la période de l’épidémie de Covid. Ionity emploie aujourd’hui 180 salariés, et il est prévu que ce nombre continue de croître dans un avenir proche.

Ionity est le premier opérateur à optimiser ses stations de recharge en déployant des terminaux de paiement

Le réseau Ionity est connu pour utiliser le process le plus répandu pour se recharger: le QR code ou la carte de recharge NFC. Quand vous êtes un utilisateur régulier du réseau, tout va bien. En revanche, quand vous venez d’acquérir un véhicule électrique et que vous arrivez sur la route des vacances à une station ionity pour payer votre recharge avec votre CB. Vous êtes quelque peu dérouté.

La nouvelle est donc la mise en place d’un terminal de paiement sur la station Ionity de l’aire de Mornas village à proximité de la ville d’Orange sur la A7. Ce n’est pas anodin car aucun autre réseau n’a fait cette modification sur une station installée et que comme vous pouvez le constater le déploiement est en cours. Nous ne savons pas si ce boitier sera généralisé mais il sera assurément bien accueilli une fois qu’il sera fonctionnel.

Des avantages considérables à proposer un TPE pour payer son rechargement

Aujourd’hui et au vu du nombre de réseau et parfois de bornes disponibles, il n’existe pas un moyen ultime pour recharger son véhicule. Même les habitués aux Superchargers Tesla achètent des cartes de rechargement chez des opérateurs car personne ne souhaite se retrouver en panne sèche pour avoir négligé un réseau important sur la route des vacances.

La carte de paiement est un maillon indispensable à la transition électrique car c’est une habitude du passé, lorsqu’on consomme un service, généralement on le paye en carte bancaire. C’est un outil indispensable pour l’interopérabilité la plus totale entre les réseaux.

Certaines personnes refusent de partager leurs données personnelles à des tiers alors que dans tous les process actuels, c’est quasiment la norme. L’usage de la CB devrait également limiter ce risque de fuite de données qui est réel lorsqu’on utilise des réseaux de recharge plus ou moins récent et plus ou moins sécurisé.

Des terminaux de paiement qui devraient se généraliser

Nous allons surveiller ce déploiement pour comprendre s’il s agit d’une station isolée. Après tout, ionity pourrait choisir d’équiper uniquement les stations les plus fréquentées dans un premier temps. Et nous surveillerons également les mouvements sur les autres réseaux. Si la CB ne devrait pas être le moyen de paiement exclusif, elle pourrait être proposée comme une alternative avant que les réseaux structurent des offres de service pour motiver l’adhésion à leur réseau. Et ça viendra !