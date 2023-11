Top 5 des plus beaux hôtels de Budapest

Auteur : Marion Cornelie

Capitale de la Hongrie, Budapest est une ville prestigieuse regorgeant de sublimes édifices. Coupée en deux par le Danube, la ville historique est parfaite pour entamer une croisière sur le fleuve, afin de découvrir les joyaux de la capitale. Pour profiter au mieux de cette ville européenne, nous vous avons sélectionné cinq hôtels de luxe pour parfaire votre séjour.

1. Parisi Udvar Hotel Budapest *****

Le Párisi Udvar de la Unbound Collection by Hyatt, est situé sur la rive est du Danube. Cet hôtel à Budapest se distingue par son entrée Art nouveau évoquant les galeries parisiennes des années 1920. L’établissement 5 étoiles de Budapest s’étend sur 6 étages avec 110 clés, dont 20 suites, organisées autour de galeries intérieures. Les chambres, élégamment décorées, offrent une expérience raffinée avec des céramiques vertes d’époque et des vitraux originaux.

Le Párisi Passage Café et le Párisi Passage Restaurant servent une cuisine hongroise authentique avec des influences internationales, orchestrée par le chef Lajos Lutz, membre de l’Académie hongroise du Bocuse d’Or.

Le spa Zafír propose une expérience bien-être complète avec hammam, sauna finlandais, sauna à infrarouge et piscine de relaxation. La vue panoramique depuis la terrasse et les colonnes de la galerie marchande, rappelant Harrods à Londres, distinguent l’hôtel. Le bar à champagne ÉTOILE, propose plus de 50 champagnes français, dont 20 au verre, pour une dégustation à la température idéale, des cocktails au champagne ou des bouteilles plus vintage.

Hôtel Parisi Udvar Budapest Budapest, Petőfi Sándor u. 2-4, 1052 Hongrie Site web de l'hôtel hyatt.com

2. Four seasons gresham palace *****

Le Four Seasons Gresham Palace, nommé en l’honneur du fondateur de la bourse de Londres, est un exemple de restauration de bâtiments historiques en somptueux hôtels. Ouvert en 2004 après une rénovation de 110 millions de dollars, cet hôtel Art nouveau est considéré comme l’un des plus beaux au monde.

Avec 179 chambres et suites raffinées, le Gresham Palace reflète l’attention aux détails, du bar à cocktails Múzsa à la brasserie Kollazs, et incarne l’amour de l’architecte, visible dans le motif du cœur qui se répète à l’intérieur du bâtiment. C’est l’établissement idéal pour tout amateur d’art !

Hôtel Four Seasons Gresham Palace Budapest, Széchenyi István tér 5-6, 1051 Hongrie Site web de l'hôtel

3. Kozmo Hotel Suites & Spa *****

Situé sur une place calme dans le quartier du palais de Budapest, à proximité de la synagogue et des grandes halles du marché, cet établissement au design contemporain dévoile une façade ornée de sculptures monumentales, dissimulant un havre contemporain aux espaces spacieux et élégamment conçus. Par sa localisation, l’hôtel de luxe est parfait pour visiter les trésors de la ville à deux pas de votre logis !

Occupant le bâtiment néo-baroque le plus élevé du quartier, les 21 suites offrent d’immenses terrasses meublées, offrant une vue panoramique sur les toits de la ville. L’utilisation astucieuse de matériaux tels que le verre, le métal noir, ainsi que des tons blancs éclatants, des gris et des bleus froids, crée une harmonie visuelle. Enfin, le Kozmo Hotel saura vous ravir par sa restauration et sa splendide terrasse, idéal pour boire un bon café.

Kozmo Hotel Suites & Spa Budapest, Horváth Mihály tér 17, 1082 Hongrie Site web de l'hôtel

4. Matild Palace *****

Situé près du Danube, l’élégant hôtel est un appel au raffinement. Son impressionnante architecture renvoie à l’Histoire hongroise et à son savoir-faire. En effet, sa construction a été supervisée par Son Altesse Royale Maria Klotild, transformant cet édifice en un ancien centre social pour les artistes et les universitaires du XXe siècle.

Aujourd’hui, il bénéficie du statut de site classé à l’UNESCO.Les chambres de l’établissement hôtelier sont lumineuses et joliment décorées et vous offre une sublime vue. Quant à la restauration, celle-ci est variée et vous propose des mets de qualité comme en témoigne le premier restaurant Spago de Wolfgang Puck en Europe, déjà étoilé au Guide Michelin. Disposant d’un spa, l’hôtel vous promet une pause bien méritée dans un havre de paix au design impeccable.

Matild Palace Budapest, Váci u 36, 1056 Hongrie Site web de l'hôtel

5. Hôtel Corinthia *****

Aficionados de cinéma, le Corinthia est l’hôtel pour vous ! Ce magnifique établissement a été la source d’inspiration du grand réalisateur Wes Anderson pour son film poétique : The Grand Budapest Hotel. Avec son architecture rappelant les années folles, cet hôtel est un joyau historique qui ne prend pas une ride.

Les chambres du Corinthia sont élégantes et mêlent à la perfection classique et modernité. Nous vous conseillons de visiter au plus vite le Royal Spa à l’allure Art Déco de l’hôtel pour un retour dans le temps garanti.

Corinthia Budapest, Erzsébet krt. 43-49, 1073 Hongrie Site web de l'hôtel