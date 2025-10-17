Avec cette mise à jour Tesla de nouvelles visualisations 3D débarquent dans l’interface !

Elon Musk l’avait promis : l’avenir de la conduite passe par une expérience immersive et intuitive.

Avec la dernière mise à jour logicielle déployée par Tesla, c’est désormais une réalité.

Les conducteurs découvrent aujourd’hui des visualisations 3D dynamiques directement intégrées à l’interface de bord de leur véhicule — un pas de plus vers la voiture totalement consciente de son environnement.

Ce que cette innovation change concrètement

Jusqu’ici, les conducteurs Tesla bénéficiaient de visualisations 2D représentant les véhicules, les marquages au sol ou les feux tricolores autour d’eux.

La nouveauté ? Désormais, le système rendu visuel 3D permet une compréhension plus naturelle et spatiale de ce qui entoure la voiture.

Ce que le conducteur voit :

Des représentations tridimensionnelles des véhicules (avec ombres, perspectives et proportions réalistes)

(avec ombres, perspectives et proportions réalistes) Une mise en relief du relief routier : bordures, trottoirs, pentes et intersections

: bordures, trottoirs, pentes et intersections Une fluidité accrue dans les animations, renforçant la sensation de conduite “augmentée”

Cette évolution n’est pas anodine : elle prépare la prochaine étape vers le FSD (Full Self-Driving), la conduite autonome totale.

Pourquoi Tesla mise sur la 3D maintenant

La 3D ne sert pas qu’à “faire joli”.

Elle traduit la maturité de la perception visuelle du système Tesla Vision, le cerveau des Tesla modernes depuis l’abandon du radar.

« Nous voulons que le conducteur voie le monde tel que la voiture le voit », expliquait Elon Musk sur X (ex-Twitter).

En rendant visibles ces données de perception sous forme 3D, Tesla démontre la puissance de son intelligence embarquée et sa confiance dans son architecture logicielle.

Une première étape vers une réalité mixte automobile ?

Cette mise à jour ouvre la voie à des usages encore plus immersifs :

Surcouche d’informations contextuelles : vitesse limite, signalisation, dangers détectés.

: vitesse limite, signalisation, dangers détectés. Personnalisation visuelle : des skins ou effets visuels pourraient bientôt être proposés (comme pour les avatars de Tesla Arcade).

: des skins ou effets visuels pourraient bientôt être proposés (comme pour les avatars de Tesla Arcade). Compatibilité future avec la réalité augmentée : imaginez des lunettes Tesla Vision synchronisées avec la voiture.

Tesla ne crée pas seulement une voiture : elle construit une expérience visuelle et cognitive complète, fusionnant IA, design et ergonomie.

Animation of newly added 3D assets for FSD/Autopilot visualization, recently discovered in the 2025.38+ update code.pic.twitter.com/43pD4oGXE1 https://t.co/61jEkzgxbF — The Tesla Newswire (@TeslaNewswire) October 17, 2025

Notre avis chez Tesla Mag

Cette mise à jour n’est pas un simple effet de style.

Elle marque le passage d’une interface d’affichage à une interface de compréhension.

Les Tesla ne se contentent plus d’analyser leur environnement : elles nous le montrent avec une précision quasi humaine.

Et si, finalement, la 3D était le langage universel entre l’humain et la machine ?

Mettez à jour votre Tesla à la dernière version. Allez dans le menu “Contrôles > Logiciel” pour vérifier la disponibilité. Une fois activée, placez-vous sur l’écran principal pendant la conduite : la 3D s’affiche automatiquement !

Les premières vidéos partagées sur X montrent déjà des Model Y et Model 3 rafraîchis afficher des environnements urbains bluffants de réalisme.

Conclusion

Avec cette mise à jour, Tesla transforme encore une fois la voiture électrique en laboratoire d’innovation roulant.

La 3D n’est qu’un aperçu de ce que la marque prépare pour la conduite augmentée, fusionnant IA, vision et expérience utilisateur.

La révolution continue — et comme souvent, elle commence dans votre Tesla.