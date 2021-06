Il faut imaginer un monde où tous les parkings en copropriété et sur votre lieu de travail sont équipés de bornes de rechargement. La charge de votre véhicule électrique devient une commodité comme une lampe dans un parking aménagé. Quels seraient les nouveaux services envisageables pour optimiser la charge des véhicules et pourquoi pas générer des revenus?

La borne de recharge partagée

La borne partagée installée sur des places de parking non attribuées permet de disposer d’un service de recharge aux résidents ou aux visiteurs. Cette solution nécessite d’allouer des places dédiées à ce service. Les résidents qui souhaitent bénéficier du service de recharge demandent un badge nominatif qui permet d’identifier le bénéficiaire et d’assurer la refacturation.

L’ensemble de la gestion du service peut être délégué à un opérateur de mobilité qui assure l’exploitation, la maintenance et l’accessibilité aux bornes de recharge. Cet opérateur de mobilité peut proposer une solution inter-opérable avec les réseaux de recharge publics permettant ainsi à des visiteurs de profiter du service de recharge aux mêmes conditions que les bornes en voirie.

Programme de rénovation Silex²

Ce cas d’usage est actuellement déployé dans le cadre du programme Silex² à Lyon-Pardieu.

Dans le cadre de ce programme de rénovation, Covivio a fait appel à une entreprise spécialisée dans la mobilité électrique : IZIVIA.

Cette filiale d’EDF installe 15 bornes de recharge partagées, ainsi qu’un contrat de service sur trois ans incluant :

Smart Charging (pilotage supervisé de la recharge)

Supervision et exploitation technique

Maintenance Préventive

Monétique

Etapes principales de déploiements

Crédits Enedis – Guide immeuble de logements neufs

Le parking mutualisé, une nouvelle vision

La mutualisation des places de parking correspond au principe de mise en commun des besoins au sein d’un même bâtiment. Grâce au foisonnement, une même place de stationnement peut accueillir plusieurs typologies d’usagers sur différentes heures de la journée.

La mixité des usages favorise donc la mutualisation. Le parking mutualisé permet de valoriser le parking auprès de clients non-résidents (clients d’hôtels ou automobilistes de passage) et de mutualiser son usage pour des opérations mixant résidentiel, bureaux et commerces. Un parking d’immeuble destiné exclusivement au logement présente d’un taux d’inoccupation moyen de 10 % avec une forte variation entre journées, soirs et week-end.

Entre utilisateurs des bureaux et résidents, les périodes d’occupation du parking sont complémentaires car tous les titulaires d’un abonnement dans un parc de stationnement ne sont pas présents simultanément : un parking d’immeuble mixte (bureaux / hôtels et logements) peut ainsi bénéficier d’un taux de foisonnement de près de 30%.

Un parking destiné à usage mixte pour optimiser l’énergie au cours de la journée – Crédits Enedis – Guide immeuble de logements neufs

Ce cas d’usage est actuellement déployé au coeur de l’écocartier Smartmarseille

Mis en service en 2017

2,4 hectares

8 000 m² de logements, bureaux et hôtels

4000 personnes accueillies sur site

0,7 places / logement

640 places de parking ont été construites au lieu d’un besoin initial de 840 places. La construction d’un niveau entier de parking, dans un milieu très contraint (bord de mer) a pu être évitée, soit une économie de 4 M€ et de 1 000 t CO2.

Le parking mutualisé commun aux bâtiments de logement, logement social, hôtels, bureaux est opéré par Zenpark depuis la mise en service des premiers lots en 2017. Le parking est ouvert au public sur réservation uniquement (visiteurs particuliers et professionnels, clients des hôtels).

Crédits Enedis – Guide immeuble de logements neufs