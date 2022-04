Batteries: Volvo investit dans l’israélien Storedot

StoreDot est sur la bonne voie pour commencer à produire en masse ses cellules « 100in5 » dès 2024, permettant d’atteindre une charge de 160 km en seulement cinq minutes. L’investissement donne à Volvo Cars l’occasion de collaborer étroitement avec StoreDot sur une nouvelle technologie de batterie passionnante, car elle vise à devenir une entreprise de voitures purement électriques d’ici 2030.

Volvo Cars Tech Fund, la branche capital-risque du constructeur automobile, réalise un investissement stratégique dans le pionnier de la recharge rapide extrême StoreDot.

L’investissement de Volvo Cars est la dernière collaboration avec un grand constructeur automobile et un vote de confiance dans les technologies avancées de StoreDot.

StoreDot est sur la bonne voie pour commencer la production de masse de cellules lithium-ion à dominante silicium offrant une autonomie de 160 km en cinq minutes de charge d’ici 2024.

Les partenaires stratégiques mondiaux de StoreDot comprennent désormais Daimler, BP Ventures, Ola Electric, Samsung, TDK, EVE et VinFast.

Les cellules de batterie « 100in5 » sont actuellement testées en conditions réelles par les principaux constructeurs automobiles.

Alexander Petrofski, directeur du Volvo Cars Tech Fund « Nous voulons être le transformateur le plus rapide de notre industrie et le Tech Fund joue un rôle crucial dans l’établissement de partenariats avec les futurs leaders technologiques. Notre investissement dans StoreDot s’inscrit parfaitement dans cet état d’esprit et son engagement en faveur de l’électrification et de la mobilité sans carbone correspond au nôtre. Nous sommes impatients de faire de cette collaboration un succès pour les deux parties, en travaillant à la mise sur le marché de cette technologie révolutionnaire. »

Dr Doron Myersdorf, PDG de StoreDot « Nous sommes extrêmement enthousiastes et fiers de nous engager dans une collaboration avec une marque automobile de premier plan. L’engagement de Volvo Cars en faveur des véhicules électriques à zéro émission est extrêmement impressionnant et correspond parfaitement à la mission de StoreDot. Nous nous efforçons de faire en sorte que les conducteurs de VE n’aient jamais à s’inquiéter des temps de charge, qui constituent actuellement le principal obstacle à la possession d’un VE et à un monde plus propre. StoreDot offre également aux équipementiers mondiaux une feuille de route technologique claire qui commencera par des batteries à dominante silicium « 100in5″ d’ici 2024, mais qui se prolongera dans la prochaine décennie, alors que nous sommes déjà sur la bonne voie pour atteindre les 100 miles en deux minutes de charge. »

StoreDot travaille actuellement avec de nombreux constructeurs automobiles mondiaux, pour alimenter la prochaine génération de véhicules électriques. Elle expédie déjà des cellules avancées « 100in5 » pour qu’ils puissent effectuer des tests en conditions réelles.