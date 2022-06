Essai Jaguar P400 E

J’ai eu le plaisir d’essayer la Jaguar P400 E et je vais vous partager mon expérience ainsi que les nombreux atouts qu’elle possède. En espérant que cela vous permettra d’en savoir davantage sur les voitures électriques. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. J’en essayerais d’autres dans les prochaines semaines pour Tesla Mag.

Présentation de la Jaguar P400E, hybride rechargeable

C’est assez déroutant de découvrir un modèle hybride chez la marque connu pour ses voitures luxueuses et sportives. Elle offre ici un modèle SUV très esthétique et symbole du géant britannique. On a ainsi pu observer un restylage qui pourra plaire grandement aux conducteurs souhaitant allier l’élégance d’une Jaguar avec la transition énergétique grandissante.

Jaguar nous propose un modèle hybride de 404ch composé d’un moteur électrique de 105kW et de quatre cylindres essence de 2 L qui s’associent à un convertisseur pour faire fonctionner le moteur du véhicule.

Le modèle que nous avons essayé était noir appelé Santorini Black, avec une qualité de peinture nettement supérieure à de nombreux modèles présents sur le marché

Points positifs

Même si le modèle essayé était noir, ce qui est assez basique pour des modèles existants, le véhicule semblait brillant, le noir de la peinture se reflète fortement et crée un effet lumineux. Les boucliers avant et arrière sont très design et se fondent avec l’image de la voiture, un modèle bestial mais en même temps adapté à l’univers urbain avec la calandre imposante du véhicule.

La Jaguar est spacieuse à l’avant comme à l’arrière et le véhicule dispose d’une banquette arrière rabattable en 3 parties. Le coffre est lui aussi important même si la batterie l’ampute un peu allant de 619 à 1669L quand on rabat la banquette arrière.

C’est un modèle imposant qui prend certes de la place en ville mais qui offre un panel d’aides à la conduite avec une caméra de recul, des aides au démarrage en côte ainsi qu’un système anti-patinage électronique.

On a aussi à notre disposition des systèmes de conduite digne d’un SUV avec quatre différents modes pour tous types de terrain et de météo.

De plus, il y’a un toit panoramique coulissant, ce qui n’est certainement pas négligeable tant que la météo nous le permet!

L’esthétique de la voiture

L’extérieur

La voiture est imposante mais est parfaitement maniable ainsi que silencieuse en électrique. Elle possède des jantes qui accentuent son élégance tout en amortissant son poids. L’avant évoque un peu le modèle Rolls Royce laissant entrevoir le fameux logo Jaguar et le derrière est bombé mais très stylistique laissant l’avant dominer la voiture grâce à son chanceux conducteur!

Il y’a deux espaces pour soit recharger le moteur électrique que l’on ouvre manuellement d’un côté et de l’autre pour l’essence que l’on active depuis la voiture.

L’intérieur

Quand on pénètre dans ce véhicule, on remarque la touche anglaise de Jaguar avec un intérieur en cuir et des surpiqures ainsi qu’un effet matelassé sur les sièges avant et le logo Jaguar pour rappeler la vitesse dans cette marque. Le toit panoramique surplombait nos têtes et nous offrait une vue particulière de Paris.

Il y’a de nombreux espaces de rangement et un chargeur à induction ainsi que des prises USB et petite touche esthétique que j’ai particulièrement apprécié : le logo Jaguar brillant en bleu au pied des portes du conducteur et du passager. Il y’a aussi des placages en aluminium sur le haut des portes ici et là qui créent un effet de voiture de sport comme pour rappel des modèles proposés par la marque.

Le tableau de bord

Le tableau de bord est très large et le volant à trois branches est assez haut ce qui permet de mieux s’ajuster que sur des voitures basses, pour les commandes on a tout à portée de main. Ainsi, depuis le volant, on peut piloter les assistants de conduite, le téléphone et observer dans le cockpit le niveau de charge du véhicule ainsi qu’un plan des rues qui nous entoure. La voiture est extrêmement bien insonorisé, nous avons passé des appels et le son était parfait.

Apple Carplay

Au volant, les sièges sont confortables et le confort à la conduite est aussi lié aux suspensions adaptatives qui gère et absorbe les différents obstacles de la route de manière efficace. Bien qu’avec ses batteries, ce véhicule P400e est plus lourd, il est pourtant incroyablement agile. On dispose d’un système Hi Fi méridien excellent et aussi d’un CarPlay grâce à un écran tactile assez grand qui rend le tableau bord plus simple à utiliser car la place qu’il occupe ne laisse qu’un espace pour les boutons essentiels donc la climatisation et l’inclinaison des sièges. Cette tablette tactile est extrêmement simple d’accès et nous permet de trouver les bornes sur notre route et de nous connecter directement à notre téléphone en le branchant au port USB.

La recharge

Les câbles sont assez longs pour ne pas avoir de soucis pendant la recharge, on a donc un câble embarqué dans le coffre. Comptez 45 min pour faire le plein à une borne charge rapide en courant délivrant 32kW et 2h sur une petite borne de 7,4kW. Néanmoins vous disposez de l’essence si vous devez vous déplacer.

Le câble de recharge se situe dans le double fond du coffre ce qui permet un gain d’espace.

L’autonomie

Nous ne nous sommes pas aventurés parmi les montagnes ni les lieux plus sinueux pour tester sa pleine puissance mais de manière générale vous pouvez réaliser 46km en pleine électrique ainsi que d’une fonction d’un mode Save qui vous permettra de recharger la batterie de votre véhicule en utilisant le moteur thermique.

Prix

Le modèle que nous vous avons présenté est disponible sur le marché au prix de 91 900€

Ce prix peut varier en fonction des options que vous choisissez et c’est un bon compromis pour choisir la conduite verte et tout de même sportive dans un espace très spacieux et à la pointe de la technologie.

Modèles similaires

– Volvo XC60 c’est une sorte de XC90 en réduction (et plus dynamique), le nouveau XC60 capitalise avant tout sur son confort et son contenu technologique de sécurité. Notamment en matière d’assistance de conduite semi-automatisée, avec des fonctions inédites dans la catégorie. Côté moteurs, on a 4 cylindres D4 et D5 (190 et 235 ch) en Diesel, T5 et T6 (254 et 320 ch) en essence. Un hybride plug-in est aussi proposé (T8, 407 ch en puissance combinée) Elle vous coûtera 69 780 € si vous souhaitez l’option toit ouvrant comme dans notre modèle d’essai.

-BMW X3 : Les éléments typiques de la ligne X confèrent à l’avant de la BMW X3 une apparence très marquée. La calandre BMW particulièrement anguleuse ainsi que le nouveau pare-chocs aux prises d’air verticales dans une interprétation triangulaire font ressortir son caractère exceptionnel. Les phares Full LED parachèvent l’image d’ensemble de la BMW X3 par une expression moderne. L’habitacle de ce modèle est aussi très impressionnant et offre l’avantage d’une conduite plus responsable en hybride à partir de 79 000€