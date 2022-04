Les 5 meilleurs hacks pour votre Tesla

Nous aurions pu remplacer hacks par astuces ou « easter eggs » pour ceux qui pratiquent les anglais. Le résultat est le même, nous souhaitons faire le point sur toutes les fonctionnalités cools déployées par la firme d’Elon Musk pour rendre ses véhicules uniques au monde. A l’approche de Pâques, partons à la recherche de ces oeufs de pâques.

1- Hack en mode Père Noël

Tout le monde aime les fêtes de fin d’année, et Tesla a mis le paquet avec le hack du Père Noël qui fonctionne sur les Model S, 3, X et Y. Une fois activé, l’écran de votre Tesla se transforme en Père Noël avec deux rennes tirant son traîneau, il commence à neiger, la route se couvre de neige, et les autres voitures deviennent également des rennes. Les pattes des rennes bougent en fonction de la vitesse à laquelle vous conduisez, et l’utilisation des clignotants fait clignoter les rennes en rouge avec des sons de clochettes.

2 – Les vaches psychédéliques

L’œuf de Pâques Psychedelic Cowbell Road est basé sur la Rainbow Road qui apparaît dans le dernier niveau de chaque version du jeu vidéo Mario Kart. Lorsque l’œuf de Pâques est activé, l’animation de la route simulée à l’écran se transforme en une route arc-en-ciel psychédélique. Au même moment, la version du sketch More Cowbell de la chanson « Don’t Fear the Reaper » des Blue Oyster Cult est diffusée dans la cabine.

3 – L’astuce du mode Sentry

Le mode Sentry est une fonction de sécurité installée dans les modèles Tesla S, 3, X et Y qui enregistre toute menace pour la voiture, notamment pour se prémunir contre le vol ou les effractions. Le mode sentinelle, représenté par l’œil d’une tourelle sentinelle du jeu vidéo Portal de Valve, peut être activé ou désactivé à l’aide de commandes vocales.

Comme « Activer/Désactiver le mode Sentry » et « Activer/Désactiver le mode Sentry » semblent un peu ennuyeux, Tesla a inclus un œuf de Pâques qui consiste en des commandes supplémentaires. Les commandes vocales « Keep Tesla Safe » ou « Keep Summer Safe » peuvent également activer le mode Sentry. Ces commandes font référence à un épisode de Rick et Morty intitulé « The Ricks Must Be Crazy », dans lequel Rick demande à son vaisseau spatial de protéger la sœur de Morty, Summer, alors que Rick et Morty partent à l’aventure.

4 – Le spectacle des Tesla Model X

L’œuf de Pâques ModelXMas est un spectacle sur le thème des fêtes que Tesla a exclusivement désigné pour la Model X. Le spectacle lumineux implique une combinaison bien orchestrée des phares antibrouillard, des phares avant et des clignotants de la Model X.

Lorsque l’œuf de Pâques est activé, « Wizards in Winter » du Trans-Siberian Orchestra est diffusé dans l’habitacle tandis que les portes arrière, les portes avant et les rétroviseurs de l’aile de faucon s’ouvrent et se ferment de manière autonome au rythme de la musique. Pour activer le spectacle, il suffit d’appuyer sur l’icône Tesla « T » pendant cinq secondes, de taper « holiday » ou ModelXMas » dans la zone de texte qui apparaît, puis d’appuyer sur « OK » et de suivre les instructions.

5 – Le sous-marin James Bond – Lotus Esprit

Elon Musk aimait tellement le sous-marin Lotus Espirit turbo du film classique de James Bond L’espion qui m’aimait qu’il a dépensé près d’un million de dollars pour acheter l’accessoire en 2013. Son obsession pour le sous-marin était si intense qu’il en a fait un œuf de Pâques caché pour Tesla. Pour lancer l’œuf de Pâques, le propriétaire doit appuyer longuement sur l’icône « T » et taper « 007 » dans la zone de texte qui apparaît.

Lorsque l’œuf de Pâques est activé, l’image de la Tesla est remplacée par la version sous-marine de la Lotus Esprit du film. Fait intéressant, lorsque l’œuf de Pâques est activé une deuxième fois, les ailerons du sous-marin sont remplacés par des roues. Comme l’œuf de Pâques Lotus Esprit fait monter et descendre la suspension, il ne fonctionne que sur les modèles Tesla Model S ou X équipés d’une suspension pneumatique.