Jean-Éric Vergne, parti en pole position, est passé tout près de la victoire samedi soir lors du 3e E-Prix de Berlin des Finales 2020 de la Formule E. Le pilote de l’équipe DS Techeetah attendait depuis juin 2019 (victoire à Berne) de mettre fin à une longue disette. Il devra encore attendre un peu, mais il va beaucoup mieux.

Son compagnon d’écurie, le Portugais Antonio Félix da Costa, 4e samedi soir sur la piste de l’aéroport de Tempelhof, a encore renforcé sa position de leader du Championnat ABB FIA de Formule E. Il a désormais 68 points d’avance sur l’Allemand Maximilian Günther (BMW i Andretti), vainqueur à domicile d’une course intense que Vergne aurait pu ou dû gagner. Mais JEV a été trahi par sa batterie, à quatre minutes du drapeau à damier…

« On a bien géré la course »

Plus rapide en piste sur le tracé inversé par rapport aux deux premières courses, mercredi et jeudi, on a vu tout au long de la journée un JEV dominateur, comme à la grande époque de ses deux derniers titres, en 2018 et 2019, et auteur de la pole position.

Le départ de cette course a été marqué par une attaque directe de l’équipe Mahindra. Le Belge Jérôme d’Ambrosio a tout de suite dépassé, dès la premier virage, Günther qui était devant lui sur la grille de départ, en première ligne. Le festival Mahindra a continué avec Alex Lynn en embuscade. Mais le pilote allemand de 23 ans a repris l’avantage au deuxième tour et a tout de suite décidé de partir à la chasse au JEV.

Après un quart d’heure de course, Neel Jani (Porsche) et Sergio Sette Camara (Geox Dragon) se sont accrochés, embarquant avec eux le Britannique James Calado (Jaguar) qui a dû rentrer au stand. De quoi provoquer une longue sortie de la voiture de sécurité, pendant neuf minutes.

Dès le Restart, Günther a remis les gaz, puis Vergne s’est mis en Attack Mode, avec un peu de puissance supplémentaire pour distancer son rival, mais l’Allemand n’a pas faibli. À 4 minutes de la fin, Günther a passé JEV, dont la batterie commençait à lâcher, puis a livré un duel sans merci, dans les ultimes mètres, face à Robin Frijns (Envision Virgin Racing). C’est la deuxième victoire du jeune pilote BMW: « Je pense qu’on a bien géré la course. On a réussi à déclencher le Mode Attack assez tôt, ça a joué en notre faveur », a-t-il résumé en descendant du podium.

© Formula E

Da Costa termine donc la course à la 4e place, juste derrière JEV, et consolide son statut de favori pour le titre de champion des pilotes, alors qu’il reste plus que trois courses au programme: dimanche soir, puis le 12 et le 13 août. Quant à l’équipe DS Techeetah, elle peut espérer assurer dès dimanche soir un nouveau titre de champion des constructeurs.

Classement du 3e E-Prix de Berlin / Finales 2020 de la Formule E:

1. Maximilian Günther (BMW i Andretti)

2. Robin Frijns (Envision Virgin Racing)

3. Jean-Éric Vergne (DS Techeetah)

4. Antonio Felix da Costa (DS Techeetah)

5. André Lotterer (Porsche Tag-Heuer)

6. Oliver Rowland (Nissan e.dams)

7. Jérôme d’Ambrosio (Mahindra)

8. Lucas Di Grassi (Audi Sport Abt)

9. Mitch Evans (Panasonic Jaguar Racing)

10. Alexander Sims (BMW i Andretti)

…

Classement provisoire du championnat ABB FIA de Formule E

(après 8 courses sur 11) :

1. Antonio Felix da Costa (DS Techeetah) 137 pts

2. Maximilian Günther (BMW i Andretti) 69

3. Lucas Di Grassi (Audi Sport Abt) 61

4. Mitch Evans (Panasonic Jaguar Racing) 59

5. Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ) 57

6. André Lotterer (Tag-Heuer Porsche) 55

7. Sam Bird (Envision Virgin Racing) 52

8. Sébastien Buemi (Nissan e.dams) 52

9. Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) 51

10. Alexander Sims (BMW i Andretti) 49

…