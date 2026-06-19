Bleu Côtier sur le Model Y Standard : les premières photos IRL et l’histoire du bleu chez Tesla

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Les premières images réelles du Tesla Model Y Standard en Bleu Côtier (Coastal Blue) viennent d’apparaître, et elles valent le détour. Prises dans les parkings de Giga Berlin, où cette couleur est produite en exclusivité, ces clichés confirment ce que les aperçus du configurateur laissaient présager : un bleu franc, profond, étonnamment vibrant — clairement plus intense que le Bleu Givré Métallisé (Frost Blue Metallic) proposé sur les versions Performance.

Coastal Blue est disponible exclusivement sur le Model Y à propulsion (entrée de gamme) en Europe depuis début juin 2026, avec aucune confirmation à ce stade d’une extension à d’autres marchés ou à des finitions supérieures. Son tarif : 1 300 € en Europe.

Une couleur réservée à la Propulsion, une stratégie assumée

Ce n’est pas un hasard si Tesla réserve le Bleu Côtier à son modèle d’accès. Les autres déclinaisons à transmission intégrale conservent le Bleu Marine déjà présent au catalogue, un ajustement révélateur de la stratégie de différenciation que Tesla applique progressivement à sa gamme. La couleur devient ainsi un marqueur de version autant qu’un choix esthétique.

Tesla a effectivement fait de la couleur une partie intégrante de l’identité de finition : les acheteurs Performance n’ont pas accès au Marine Blue, et les acheteurs de la version standard n’ont pas accès au Frost Blue. Le Bleu Côtier s’inscrit dans cette même logique.

Le bleu chez Tesla : une longue histoire, une palette en pleine recomposition

Pour comprendre l’importance de cette nouvelle teinte, il faut revenir sur l’évolution de la palette bleue de Tesla — une des plus riches et des plus mouvementées de la gamme.

Pendant des années, Deep Blue Metallic a été le bleu Tesla : un bleu foncé métallisé, sérieux, reconnaissable, qui habillait les Model S, Model 3, Model X et Model Y depuis les débuts ou presque. Après de nombreuses années au catalogue, Tesla a finalement retiré le Deep Blue Metallic globalement. Pour les nouvelles commandes dans le monde entier, cette couleur n’est plus disponible. Ce retrait, après huit ans de présence, marque la fin d’une ère pour la palette Tesla.

Pour lui succéder, Tesla a joué la carte de la diversification, avec pas moins de quatre teintes bleues distinctes désormais disponibles sur le Model Y selon les marchés et les finitions :

Marine Blue (2025), Frost Blue Metallic (2025), Glacier Blue (2025) — et désormais Coastal Blue (2026).

Chacune cible une version différente et un positionnement distinct :

Glacier Blue : introduit sur les marchés Asie-Pacifique

: introduit sur les marchés Asie-Pacifique Frost Blue Metallic : réservé aux versions Performance, un bleu clair et sportif déjà proposé sur Model S et Model X

: réservé aux versions Performance, un bleu clair et sportif déjà proposé sur Model S et Model X Marine Blue : pour les versions Premium et Grande Autonomie, un bleu profond multicouches

: pour les versions Premium et Grande Autonomie, un bleu profond multicouches Coastal Blue : désormais exclusif à la Propulsion, produit uniquement à Berlin

Berlin comme laboratoire couleur

Le fait que le Bleu Côtier soit produit exclusivement à Giga Berlin n’est pas anodin. La gigafactory allemande devient de facto le laboratoire de différenciation colorimétrique pour le marché européen. C’est à Berlin que naissent les teintes pensées pour les goûts européens — un marché plus sensible à la personnalisation que d’autres.

Ce que disent les premières images

Sur la photo, le Bleu Côtier s’impose immédiatement. Ce n’est pas un bleu timide ou aspirationnel : c’est un bleu affirmé, dense, avec un bel effet de profondeur selon l’angle de la lumière. Comparé au Frost Blue Metallic — plus pâle, presque gris-bleu — le Coastal Blue penche vers un registre méditerranéen, chaud, estival. Il tranche nettement dans un parking dominé par les noirs et les blancs.

L’introduction de nouvelles couleurs est un levier marketing puissant pour Tesla : sans changer la carrosserie, une nouvelle teinte permet de relancer l’intérêt pour le modèle le plus vendu de la marque, de différencier les versions produites localement, et de répondre à la concurrence — notamment chinoise — qui propose des palettes bien plus audacieuses.

Disponibilité et prix

Marché : Europe uniquement (pour l’instant)

: Europe uniquement (pour l’instant) Version : Model Y Standard / Propulsion uniquement

: Model Y Standard / Propulsion uniquement Lieu de production : Giga Berlin

: Giga Berlin Surcoût : 1 300 €

: 1 300 € Disponibilité : depuis le 5 juin 2026 sur le configurateur

Le Bleu Côtier est-il amené à s’étendre à d’autres versions ou d’autres marchés ? Aucune confirmation n’existe à ce jour. Tesla pourrait aussi bien en faire un différenciateur régional pérenne lié à l’atelier de peinture berlinois, que le déployer progressivement.

Une chose est sûre : pour les acheteurs européens du Model Y Propulsion qui cherchaient une alternative crédible au blanc ou au noir sans vouloir dépenser davantage en montant en gamme, le Bleu Côtier arrive au bon moment.

Qu’en pensez-vous ? Le Bleu Côtier vous donne-t-il envie de repasser au configurateur ? Dites-le en commentaires. 🔵