FSD Tesla : pourquoi la France dit « pas encore » à la conduite autonome supervisée

Le 22 juillet 2026, le ministre des Transports Philippe Tabarot a donné la position officielle de la France sur le FSD (Full Self-Driving) Supervisé de Tesla, en réponse à une question citoyenne posée sur la plateforme gouvernementale Agora. Verdict : pas d’homologation pour l’instant, malgré les feux verts déjà accordés par cinq pays européens.

La question qui a déclenché la réponse

Tout part d’une question posée par un dénommé Ludovic sur Agora, la plateforme qui permet aux citoyens d’interpeller le gouvernement : la conduite autonome supervisée, homologuée aux Pays-Bas, pourrait limiter les erreurs humaines et sauver des vies — la France envisage-t-elle de l’autoriser prochainement ? Suffisamment populaire pour être retenue, la question a obtenu une réponse filmée du ministre.

Un refus, mais pas une fermeture définitive

Philippe Tabarot a été clair sur le fond : en l’état, les garanties de sécurité ne sont pas suffisantes pour autoriser le système en France. Il a avancé deux arguments concrets.

Premier point : la vitesse. Selon le ministre, le système permet de dépasser les limitations affichées lorsqu’il détecte que le trafic environnant roule plus vite — jusqu’à 70 km/h sur une route limitée à 50, sans demande explicite du conducteur, avec un écart pouvant atteindre 50 % au-dessus de la limite dans certains cas.

Second point : la vigilance du conducteur. D’après les données dont dispose le ministère, le système ne garantirait pas un niveau d’attention optimal en milieu urbain et lors des manœuvres complexes — changements de voie, intersections, ronds-points — alors même que le conducteur reste pénalement responsable en cas d’accident, FSD activé ou non.

Le ministre a toutefois pris soin de préciser que ce n’est pas un rejet de la technologie en tant que telle : la France affirme soutenir ces systèmes d’aide à la conduite, à condition d’obtenir des garanties suffisantes avant toute autorisation.

Le contexte : la France est isolée, mais pas seule

Ce refus intervient alors que le FSD Supervisé a déjà obtenu le feu vert dans plusieurs pays européens :

Pays-Bas : première homologation, accordée par la RDW (l’autorité néerlandaise) le 10 avril 2026, au terme de 18 mois de tests et 1,6 million de kilomètres parcourus sur route ouverte.

: première homologation, accordée par la RDW (l’autorité néerlandaise) le 10 avril 2026, au terme de 18 mois de tests et 1,6 million de kilomètres parcourus sur route ouverte. Lituanie et Estonie : autorisations accordées par reconnaissance mutuelle quelques semaines plus tard.

: autorisations accordées par reconnaissance mutuelle quelques semaines plus tard. Danemark : quatrième pays, en juin 2026.

: quatrième pays, en juin 2026. Belgique : cinquième pays à avoir suivi, également en juin 2026.

Dans ces cinq pays, le système reste classé niveau 2+ (aide à la conduite avancée) : le conducteur demeure responsable en permanence et reste surveillé par la caméra cabine. Ce n’est pas de la conduite pleinement autonome.

La France dispose, via le mécanisme de reconnaissance mutuelle propre à l’UE, de la possibilité de valider directement l’homologation néerlandaise sans nouvelle procédure — mais elle refuse pour l’instant d’y recourir, en attendant une position commune au niveau européen. Le ministre a rappelé que plusieurs autres pays partagent des réserves similaires sur le niveau de sécurité du système, sans toutefois nommer précisément lesquels dans son intervention.

Le blocage se joue aussi à Bruxelles

Le TCMV (Comité technique des véhicules à moteur), qui réunit les 27 États membres, doit statuer sur une reconnaissance à l’échelle de l’UE. Une approbation généralisée nécessite une majorité qualifiée : au moins 15 pays représentant 65 % de la population européenne. Lors de sa session du 5 mai 2026, le dossier Article 39 présenté par les Pays-Bas n’a donné lieu qu’à une discussion, sans vote formel. Les prochaines échéances sont fixées au 30 juin et à octobre 2026, ce dernier rendez-vous étant considéré par les observateurs du secteur comme la première fenêtre réaliste pour un vote — une reconnaissance complète à l’échelle de l’UE pouvant être repoussée au début 2027.

Et maintenant ?

Le ministre a annoncé la poursuite des échanges techniques avec les Pays-Bas, les autres États européens et Tesla — un représentant du ministère des Transports s’est d’ailleurs rendu aux Pays-Bas la semaine précédant cette annonce. À l’automne 2026, Philippe Tabarot prévoit de réunir l’écosystème français du véhicule autonome pour présenter les leviers permettant d’accélérer le déploiement de la technologie.

Fait notable : le ministre a fixé un cap plus large que le seul cas Tesla, en évoquant l’arrivée de véhicules pleinement autonomes homologués en France dès 2027, dans le cadre d’une initiative lancée avec l’Allemagne, le Luxembourg et quinze autres pays européens pour harmoniser les règles et créer un site d’essai commun.

La réaction Tesla

La sortie du ministre est intervenue quelques heures seulement avant la publication des résultats du deuxième trimestre de Tesla, le 22 juillet au soir. Elon Musk a réagi publiquement en estimant que ce délai réglementaire coûterait des vies en retardant l’accès à une technologie qu’il présente comme plus sûre que la conduite humaine — une position qui s’oppose frontalement à celle du ministère français, lequel s’appuie sur ses propres constats concernant la vitesse et la vigilance.

Ce qu’il faut retenir

La France ne bloque pas le FSD par principe, mais attend une validation à l’échelle européenne plutôt que de suivre unilatéralement les Pays-Bas.

Les deux points de friction identifiés par le ministère sont précis : dépassements de vitesse liés au calage sur le trafic environnant, et vigilance insuffisante en environnement urbain complexe.

Le calendrier européen (TCMV) pointe vers un vote possible en octobre 2026, avec une reconnaissance complète qui pourrait glisser à début 2027.

La France vise, en parallèle, l’homologation de véhicules réellement autonomes (niveau 4) sur son territoire dès 2027, via une initiative multi-pays distincte du dossier FSD.

Pour les quelque 260 000 propriétaires de Tesla en France déjà équipés du matériel compatible (HW4), le FSD Supervisé reste donc, pour l’instant, indisponible — la balle étant désormais dans le camp des discussions techniques entre Paris, La Haye, Bruxelles et Tesla.