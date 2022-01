Interview exclusive avec le co-fondateur de Bump, leader de la recharge électrique sur Paris

A la recherche d’une borne de recharge rapide fiable sur Paris ? Professionnels et particuliers, vous êtes bienvenus chez Bump.

Présentation générale de l’entreprise

Chez Bump, les deux co-fondateurs cumulent une vingtaine d’années d’expérience professionnelle, entre start-ups et BTP. Ce qui les rassemble ? Ils sont deux écolos convaincus que le plus grand challenge devant nous, c’est le réchauffement climatique.

Ils ont choisi de s’y attaquer avec un angle bien particulier : la mobilité. En effet, comme nous le rappelait François Oudot, « le premier poste d’émissions de C02 en France, c’est les transports à 33%.

Il est vrai que ce qui paraît hallucinant aujourd’hui, c’est que les professionnels (taxis, VTC, livreurs) roulent encore à l’essence. On ne dit pas que ça ne s’explique pas mais la technologie existe et fonctionne alors pourquoi ne pas se lancer ?

Tesla Magazine a d’ailleurs sorti le témoignage d’un gérant d’entreprise de taxi dans l’Aveyron pas plus tard qu’en début de semaine. Il prévoit d’atteindre le million de km avec sa Tesla Model 3 ! Pour le découvrir, cliquez ici.

L’esprit Bump, c’est quoi ?

L’équipe Bump est réunie autour d’un constat commun, évoqué dans l’introduction, qui les anime pour apporter à leur échelle une solution au problème climatique. Et pour avoir un impact réel, rien de tel que de mettre un œuvre un business model qui tourne, comme l’a fait Bump.

« La réponse clé, c’est la sobriété. Donc on se concentre sur les professionnels, qui n’ont pas forcément ce choix-là. Ils ont bien besoin d’un véhicule pour aller travailler », nous précise François Oudot. Effectivement, pour déplacer du plâtre ou autre matériel de BTP, on peut difficilement le faire à vélo.

Pour faire simple, l’idée c’est de réduire le CO2 de la façon la plus efficace possible. Le nom de l’entreprise le résume assez bien. Bump c’est « coup de pouce » dans l’argot anglo-saxon, ce qui est tout à fait dans l’état d’esprit : il s’agit de « donner un coup de jus » aux VE.

Aider au développement de la mobilité électrique

En fait, ce qui se passe c’est que les propriétaires de véhicules électriques (VE) sont désabusés. Il existe bel et bien des bornes de recharge mais elles répondent assez mal aux besoins, ou de façon partielle.

C’est pourquoi, Bump a développé des bornes de recharge rapide en ville et des bornes de recharge de vitesse à la fois rapide et moyenne en zones industrielles. Leur atout ? Ce sont des bornes extrêmement fiables, et les deux co-fondateurs s’attachent à ce qu’elles le restent.

Leur business model original, c’est que vous payez chez kwh consommé, il s’agit d’un modèle de consommation qui n’a rien de compliqué, bien au contraire. C’est d’ailleurs ce qui explique les « 3 000 recharges rapides / mois dont 10 à 20% de particuliers » sur les 5 hubs présents sur Paris.

Si l’usage principal est celui des pro, le leader de la recharge électrique sur Paris insiste bien sur le fait que « les particuliers sont bienvenus ». D’autant qu’avec le déploiement sur l’agglomération lyonnaise, l’entreprise aura à charge 10 stations d’ici la fin du premier trimestre 2022.

Comment Bump est-il devenu leader sur ce marché ?

Déjà, faisons un état des lieux du marché de l’électrique actuel : le focus sur le business model est assez faible pour François Oudot. En outre, le marché est donné par de gros énergéticiens qui ont trusté marché sur bornes recharges. Or le problème, c’est qu’il ne suffit pas d’installer des bornes.

Les points de recharge nécessite un entretien considérable. Lorsque celui-ci n’est pas correctement réalisé, le propriétaire de VE ne peut pas se recharger. Les clients vont donc déserter, ce qui ne fera pas rentrer d’argent dans les caisses, et ne permettra pas d’améliorer la qualité du service, bien au contraire. C’est ce qu’on appelle un cercle vicieux.

L’idée centrale chez Bump c’est de se recentrer sur le client final et ses besoins : qui a besoin de bornes et où les placer ? En effet, construire sur la 2ème couronne d’une agglomération ou près d’une autoroute, c’est toujours plus facile qu’en plein centre-ville car il y a plus de foncier.

Bump a justement choisi de prendre le contre-pied en choisissant Paris centre comme terrain de jeu. C’est d’ailleurs ce qui explique que l’entreprise ait prit autant d’ampleur en 1 an seulement. La clé du succès est finalement assez simple : écouter ses clients et s’adapter à leurs besoins. L’entreprise offre d’ailleurs la possibilité de réserver une borne sur son trajet.

Commencer par électrifier les villes

Comme on vous le disait, le fonctionnement de Bump est aisé. N’importe quelle carte de mobilité électrique fonctionne sur les bornes déployées, sinon il vous suffit de posséder l’application mobile. Beaucoup de bornes ont été intégrées dans le réseau (ex : Ionity) pour être interopérables. Elles sont ouvertes à tous à 40 centime d’euros / kwh.

Lorsqu’on a demandé à François Oudot « pourquoi Paris ? », la réponse coulait de source. C’est effectivement la ville où on roule le moins de km / jour en France. Electrifier le cœur des villes est donc logique puisque c’est ce qu’il y a de plus facile, une fois qu’on a solutionné le problème du foncier.

L’objectif de Bump c’est de rester en cœur d’agglomération, sur la 1ère couronne et ce pour les 10-15 plus grosses agglo françaises. Le fait de se concentrer dessus permettra non seulement de le faire mais surtout, de bien le faire.

Quelles annonces pour le leader électrique à Paris ?

Ainsi, d’ici la fin de l’année 2022, on comptera 4 agglo en France équipée par Bump. Une levée de fonds est en cours, ainsi que des déploiements avec une ou deux villes à l’internationale. Sans oublier un partenariat avec plateforme de VTC à venir, quelques gros contrats avec des entreprises de livraison du dernier km (type TopChrono) et d’auto partage. Bref, quelques belles annonces à venir.

Nous finirons sur ce mot de la fin :

« Le réchauffement climatique est un terrain sur lequel on peut encore gagner. nous avons 10 ans devant nous et l’inertie des acteurs est frustrante. Si vous voulez aller dans le sens de la transition énergétique, contactez-nous, travaillons ensemble afin de mettre en branle tout un écosystème ». François Oudot

Pour retrouver le site internet de Bump.