Bon Plan Black Friday : La Tablette Samsung Galaxy Tab A11 – Idéale pour le Divertissement dans Votre Tesla !

Que ce soit pour les passagers arrière (en complément de l’écran multimédia) ou comme outil de navigation et de divertissement personnel pour le conducteur lors des sessions de recharge, une tablette compacte est un accessoire parfait pour tout propriétaire de Tesla.

La Samsung Galaxy Tab A11 8.7″ est un excellent choix : elle est compacte, performante pour le divertissement et bénéficie d’une belle offre à durée limitée pour le Black Friday.

⭐ L’Offre Multimédia : Samsung Galaxy Tab A11 (8.7″, 64 Go)

Produit Samsung Galaxy Tab A11 8.7″ WiFi Écran 8,7 Pouces Stockage / RAM 64 Go / 4 Go Audio Son 3D Inclus Chargeur Secteur Rapide 25W Note Client (Amazon) 3,9/5 étoiles (sur 3 avis – Modèle récent) Prix Habituel ~~Environ 170,34 €~~ Offre à Durée Limitée 149,90 € (avec 12 % d’économies)

Pourquoi cette tablette est un compagnon idéal pour votre Tesla ?

La Galaxy Tab A11 offre l’équilibre parfait entre portabilité et performances pour le divertissement et les tâches légères.

1. Format Compact (8,7″) et Portable

Grâce à son écran de 8,7 pouces, la Tab A11 est facile à manipuler pour les enfants à l’arrière ou pour être placée sur un support dans l’habitacle. Son format est idéal pour les voyages, le divertissement ou la consultation de documents sans être encombrant.

2. Performances Fluides pour le Multimédia

Avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, cette tablette est rapide pour naviguer, regarder des films en streaming, utiliser des applications de navigation complexes ou des jeux légers. Le stockage est suffisant pour des milliers de photos et de nombreuses applications.

3. Son 3D Immersif

L’expérience multimédia est renforcée par son système Son 3D, idéal pour regarder des films (sur l’écran central ou à l’arrière) et écouter de la musique.

4. Charge Rapide Inclus

Le chargeur secteur rapide de 25W est inclus, ce qui vous permet de recharger la tablette très rapidement à la maison. Elle pourra ensuite être maintenue en charge grâce aux ports USB-C de votre Tesla pendant le trajet.

🛒 Un Prix Imbattable pour le Black Friday

À 149,90 € grâce à la remise de 12 %, la Samsung Galaxy Tab A11 représente un excellent rapport qualité-prix. C’est l’occasion idéale d’équiper votre foyer (ou votre voiture) d’une tablette de marque reconnue sans grever votre budget.

Équipez votre Tesla et votre famille pour les longs trajets : profitez de cette offre Samsung à durée limitée !

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.