Bon Plan Hiver : Chaussettes à Neige ARCOL ArcticPro – La Sécurité Homologuée pour votre Tesla !

Pour les propriétaires de Tesla, l’hiver rime souvent avec escapades en station. Cependant, le poids des véhicules électriques et leur couple instantané nécessitent une traction irréprochable. Les chaussettes à neige ARCOL ArcticPro sont l’alternative moderne, légère et surtout silencieuse aux chaînes métalliques traditionnelles.

Entièrement homologuées pour la France et l’Europe, elles garantissent une sérénité totale lors des contrôles de gendarmerie sur les routes enneigées.

L’Offre Sécurité : Chaussettes Neige ARCOL ArcticPro (Taille XL)

Produit ARCOL ArcticPro – Chaussettes Neige Textile Homologation EN 16662-1 (Loi Montagne compatible) Taille XL (Vérifiez la compatibilité avec vos pneus Tesla) Avantages Installation ultra-rapide, Conduite sans vibrations Note Client (Amazon) 4,6/5 étoiles (sur plus de 1 500 avis) Prix Actuel 79,99 €

Pourquoi choisir les chaussettes ARCOL pour votre Tesla ?

Les Tesla (Model 3, Y, S, X) ont souvent des passages de roues étroits et des jantes fragiles. Les chaînes classiques peuvent rayer l’aluminium ou endommager les capteurs.

1. Protection Totale des Jantes

Contrairement aux chaînes en acier, les chaussettes ARCOL sont en tissu technique haute résistance. Il n’y a aucun contact métallique avec vos jantes, éliminant tout risque de rayures ou de dommages esthétiques sur vos roues Aero ou UberTurbine.

2. Conduite Silencieuse et Confortable

L’un des plus grands atouts est le silence de roulement. Sur une Tesla, où le moteur est inaudible, le fracas des chaînes classiques est insupportable. Avec les ArcticPro, vous conservez le confort acoustique de votre habitacle tout en ayant une accroche maximale sur neige et glace.

3. Installation en 2 Minutes Chrono

Pas besoin de cric ni de force physique importante. Les chaussettes s’enfilent comme une housse sur le pneu. Il suffit d’avancer légèrement le véhicule pour terminer l’ajustement. C’est idéal pour ne pas rester de longues minutes dans le froid au bord de la route.

4. Homologation Européenne (Loi Montagne)

Ces chaussettes répondent à la norme EN 16662-1, ce qui signifie qu’elles sont reconnues comme des dispositifs antidérapants obligatoires dans les zones signalées par le panneau B26 (ou B58).

Un investissement indispensable pour la saison froide

À 79,99 €, ce kit de sécurité est bien plus abordable que des pneus hiver complets et bien plus pratique que des chaînes lourdes. C’est l’accessoire de secours parfait à laisser dans le sous-coffre de votre Tesla durant tout l’hiver.

Préparez vos trajets en montagne en toute sérénité avec les chaussettes ARCOL !

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.

💡 Conseil Tesla Mag : Avant de commander, vérifiez bien la dimension de vos pneus (ex: 255/45 R19 pour une Model Y) sur le flanc de votre roue pour confirmer que la taille XL est bien celle qu’il vous faut !