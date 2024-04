Bon Plan – Schneider Electric EVlink Wallbox 11 kW – Chargez en toute sécurité à domicile pour seulement 259,40€

Optimisez la charge de votre véhicule électrique avec la Schneider Electric EVlink Wallbox 11 kW, votre solution de recharge à domicile fiable et efficace. À un prix compétitif de 259,40 €, cette station de charge avancée promet non seulement des performances impressionnantes mais aussi une sécurité maximale. Découvrez-la maintenant et faites le pas vers une recharge électrique domestique simplifiée.

Présentation de la borne Schneider

La Wallbox Schneider Electric EVlink de 11 kW transforme votre expérience de recharge électrique. Conçue pour une utilisation résidentielle, elle offre une puissance de charge maximale de 11 kW grâce à son mode de charge 3 phases, réduisant significativement le temps nécessaire pour recharger votre véhicule. Fourni avec un câble de type 2 de 5 mètres, cet équipement assure une connexion aisée et sécurisée à votre voiture électrique, intégrant une détection de courant continu (CC) de 6 mA pour prévenir tout risque.

Usages du produit

Que vous ayez besoin de recharger votre voiture électrique après de longs trajets ou simplement pour vos déplacements quotidiens, la Wallbox EVlink est la solution parfaite. Son installation à domicile vous permet de profiter d’une recharge rapide et efficace, sans avoir à dépendre des stations de recharge publiques. Idéale pour tous les propriétaires de véhicules électriques cherchant à optimiser leur temps et à augmenter leur confort.

Avantages et défauts

Avantages de la borne Schneider :

Puissance de charge de 11 kW pour des temps de recharge réduits

Câble de type 2 de 5 mètres offrant flexibilité et confort d’utilisation

Design élégant avec indicateurs d’état LED pour une intégration harmonieuse

Protection IP55 et résistance aux chocs IK10, adaptée pour l’intérieur et l’extérieur

Défauts de la borne Schneider :

Nécessite une installation professionnelle pour une performance optimale

Compatible uniquement avec les véhicules dotés d’une prise de type 2

Produits alternatifs

Pour ceux qui recherchent des options alternatives, considérez :

Wallbox Pulsar Plus : Offre une puissance similaire avec une connectivité intelligente via une application, mais à un prix légèrement plus élevé. Maxicharger AC de Autel : Une solution mobile pour ceux qui ont besoin de flexibilité, bien que sa puissance de charge soit inférieure.

Conclusion

La Schneider Electric EVlink Wallbox 11 kW représente un investissement judicieux pour les propriétaires de voitures électriques désireux d’optimiser leur expérience de recharge à domicile. À 259,40 €, elle allie performance, sécurité et design, marquant un pas vers une autonomie énergétique accrue. Profitez de cette offre exceptionnelle pour transformer votre recharge électrique dès aujourd’hui.