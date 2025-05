La dernière mise à jour de Tesla, la Spring Update 2025.14.6, a commencé à être déployée pour un deuxième groupe de propriétaires, y compris pour les véhicules non équipés de Full Self-Driving (FSD), atteignant environ 3% de la flotte actuelle. Cette mise à jour apporte une série d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités de l’interface utilisateur, visant à enrichir l’expérience de conduite des utilisateurs de Tesla.

Améliorations de l’Interface et Nouvelles Fonctionnalités

Parmi les nouvelles fonctionnalités, les feux adaptatifs deviennent désormais disponibles aux États-Unis et au Canada, tandis que les caméras de point mort sont désormais affichées sur l’écran du conducteur pour les nouveaux modèles S et X. La mise à jour du Dashcam inclut l’enregistrement des caméras latérales avec une vue élargie pour mieux capter les incidents. La refonte de l’application Dashcam Viewer sur processeur AMD Ryzen offre désormais une vue en grille et un accès plus rapide aux vidéos.

Conduite Assistée : Un Nouveau Mode Comfort

La mise à jour inclut l’amélioration du mode de conduite assistée avec l’introduction du mode Comfort Drive. Pour les possesseurs de Cybertruck, lorsqu’Autopilot est engagé, le véhicule passe automatiquement en mode Comfort, garantissant un trajet plus doux et plus agréable. La fonctionnalité d’évitement de départ de voie renforce également la sécurité sur la route pour ces modèles.

Ajustement selon les Préférences Personnelles

Les utilisateurs peuvent désormais sauvegarder la hauteur d’ouverture du coffre et du frunk en fonction de l’emplacement, facilitant l’accès et l’utilisation au quotidien. De plus, les nouvelles options de planification de trajet offrent des choix adaptés aux besoins spécifiques du conducteur, incluant les trajets les plus rapides, les meilleurs arrêts pour les agréments, ou minimisant les arrêts de recharge.

Améliorations du Système de Navigation

Cette mise à jour améliore également le système de navigation, avec une option pour éviter automatiquement les autoroutes. Les utilisateurs ont maintenant la possibilité d’afficher ou de masquer les bornes de recharge non gérées par Tesla sur leur carte de navigation, permettant une meilleure personnalisation et efficacité des trajets.

Améliorations des Médias et de la Connectivité

En ce qui concerne les médias, le filtrage des résultats de recherche par sources offre un accès plus rapide et simplifié au contenu de votre choix. Les utilisateurs peuvent désormais mélanger des playlists Apple Music contenant plus de 100 morceaux et parcourir facilement leurs favoris SiriusXM. De plus, l’intégration future de Amazon Music Free nécessite une connectivité premium ou une connexion Wi-Fi active.

Sécurité et Usabilité Améliorées

Le mode Sentry a bénéficié d’une mise à jour de l’interface utilisateur, et de nouvelles options comme la vue élargie de la caméra arrière pour une meilleure visibilité du trafic transversal. Un nouveau résumé de voyage est également affiché en haut du tableau, montrant la durée totale du trajet, la distance, le nombre de pauses et l’heure d’arrivée estimée.

Ces mises à jour témoignent de l’engagement continu de Tesla envers l’amélioration de la sécurité, de l’efficacité et du confort des conducteurs modernes, tout en intégrant de nouvelles technologies pour répondre aux besoins évolutifs des utilisateurs dans le monde entier.