Pour une petite voiture électrique neuve en France en 2026, le budget commence autour de 14 000 à 16 000 € prime déduite pour une Dacia Spring ou une Renault Twingo, et il faut y ajouter la recharge à la maison. Depuis le 1er janvier 2026, il n’existe plus d’aide nationale à la borne en maison individuelle : seul le programme Advenir finance la recharge en copropriété. Voici comment répartir son budget entre la voiture et la recharge, et ce que coûte l’électrique face à l’essence.

Pour les pressés

Budget minimum : 17 900 € pour une Dacia Spring neuve au catalogue, 14 280 € après la prime Coup de pouce de 3 620 € affichée par Dacia, davantage de prime pour les revenus modestes.

: 17 900 € pour une Dacia Spring neuve au catalogue, 14 280 € après la prime Coup de pouce de 3 620 € affichée par Dacia, davantage de prime pour les revenus modestes. La recharge : une prise renforcée ou une borne, posée par un électricien. Au-delà de 3,7 kW, l’installateur doit être qualifié IRVE.

: une prise renforcée ou une borne, posée par un électricien. Au-delà de 3,7 kW, l’installateur doit être qualifié IRVE. Aides à la borne : plus de crédit d’impôt depuis 2026 ; en copropriété, Advenir prend en charge 50 % d’un point individuel, jusqu’à 1 000 € HT.

: plus de crédit d’impôt depuis 2026 ; en copropriété, Advenir prend en charge 50 % d’un point individuel, jusqu’à 1 000 € HT. À l’usage : environ 2,50 € pour 100 km en heures creuses avec une Peugeot e-208, soit environ 294 € pour 12 000 km par an (calcul Tesla Mag).

Le budget minimum pour une petite électrique neuve

Modèle (entrée de gamme) Prix catalogue Prime Coup de pouce affichée Autonomie WLTP Leapmotor T03 17 230 € (prime de 370 € incluse) non éligible 275 km Dacia Spring expression 17 900 € oui, de 3 620 à 7 070 € selon les revenus 245 km Renault Twingo evolution 19 490 € oui, de 3 620 à 7 070 € 263 km BYD Dolphin Surf Active 19 990 € non éligible 220 km Citroën ë-C3 You 30 kWh 20 390 € oui, 6 100 € affichés 212 à 215 km Volkswagen ID. Polo Trend 24 995 € seule la version 52 kWh est éligible 334 km Hyundai Inster 42 kWh 25 350 € oui, 6 000 € affichés 327 km Prix et primes affichés par les constructeurs, relevés le 12 octobre 2026. Renault : prix catalogue calculé par Tesla Mag. Éligibilité d’après la liste ADEME du 21 septembre 2026. Les montants de prime dépendent des revenus et du financeur choisi par chaque marque : ils ne se comparent pas d’une marque à l’autre.

Le budget minimum réaliste se situe donc autour de 14 000 à 16 000 € prime déduite pour un foyer non aidé, et peut descendre sous 11 000 € pour un foyer en précarité énergétique. Pour les revenus modestes, le leasing social, ouvert depuis le 16 juillet 2026, propose aussi des loyers à partir de 94 € par mois chez Citroën.

La recharge : ce qu’il faut prévoir

Une petite électrique se recharge très bien à la maison pendant la nuit. Deux solutions :

Une prise renforcée , la plus économique, suffisante pour une citadine qui roule chaque jour en ville ;

, la plus économique, suffisante pour une citadine qui roule chaque jour en ville ; une borne murale (wallbox), plus rapide et pilotable, pratique si vous roulez beaucoup ou si deux voitures se partagent la recharge.

Nous détaillons les deux options dans prise renforcée ou borne de recharge. Dans tous les cas, au-delà de 3,7 kW, le Code de l’énergie impose un installateur qualifié IRVE (article D353-2).

Combien coûte la pose ? Aucun organisme public ne publie de prix de référence : il dépend de la distance au tableau électrique, de l’état de l’installation et de la puissance de votre abonnement. Le plus sûr est de comparer plusieurs devis. Demandez un devis de borne gratuit à des installateurs qualifiés près de chez vous.

Les aides à la borne en 2026

Maison individuelle : le crédit d’impôt de 500 € a pris fin pour les dépenses payées après le 31 décembre 2025. Il n’existe plus d’aide nationale directe.

: le crédit d’impôt de 500 € a pris fin pour les dépenses payées après le 31 décembre 2025. Il n’existe plus d’aide nationale directe. Copropriété et habitat collectif : le programme Advenir finance 50 % d’un point de recharge individuel, jusqu’à 1 000 € HT, ou d’un point partagé jusqu’à 1 660 € HT, avec un installateur qualifié et une borne pilotable (barème en vigueur depuis le 1er avril 2026).

Tout le détail : les aides à la borne de recharge en 2026.

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Prenons un budget total de 20 000 € pour un foyer non aidé, avec une maison et un garage :

La voiture : une Spring ou une Twingo prime déduite, entre 14 280 et 15 870 €. La recharge : gardez le reste pour l’installation, prise renforcée ou borne, selon les devis. La marge : la carte grise, exclue des prix « clés en main », et une éventuelle mise à niveau du tableau électrique.

Avec 25 000 €, l’éventail s’ouvre à des citadines de plus de 300 km d’autonomie, comme l’ID. Polo ou l’Inster, ou à la grande batterie d’une ë-C3. Le bon arbitrage : ne pas sacrifier la recharge à domicile, qui fait l’essentiel des économies de l’électrique.

Électrique ou essence : l’écart réel

Modèle (même finition) Version essence Version électrique Écart au catalogue Peugeot 208 Style 20 500 € (Turbo 100 ch) 28 400 € (e-208 136 ch) +7 900 € Opel Corsa Edition 21 290 € (1.2 Turbo 100 ch) 31 990 € (Electric 136 ch) +10 700 € Tarifs Peugeot 208 au 1er juin 2026 et Opel Corsa au 5 octobre 2026.

Sur la Peugeot 208, la prime Coup de pouce affichée par Peugeot (jusqu’à 3 600 €) et le malus de la version essence (230 à 240 €) ramènent l’écart à environ 4 060 €. Il se rembourse ensuite à l’usage : en heures creuses, 12 000 km en e-208 coûtent environ 294 € d’électricité par an au tarif réglementé EDF en vigueur depuis le 1er août 2026 (calcul Tesla Mag). Le ministère de la Transition écologique estime par ailleurs l’entretien d’une électrique environ 30 % moins cher.

Questions fréquentes

Quel budget minimum prévoir pour une petite voiture électrique correcte en France en 2026 ?

Autour de 14 000 à 16 000 € prime déduite pour une Dacia Spring ou une Renault Twingo neuve, pour un foyer non aidé. Moins pour les revenus modestes, qui touchent une prime plus élevée.

Choisissez la voiture en gardant de quoi faire installer une prise renforcée ou une borne par un électricien qualifié : comparez plusieurs devis avant de fixer votre budget voiture.

Quel est l’écart de prix entre une citadine électrique et sa version essence ?

7 900 € au catalogue sur la Peugeot 208 en finition Style, environ 4 060 € après la prime et le malus. 10 700 € sur l’Opel Corsa Edition avant prime.

Existe-t-il encore une aide pour la borne en 2026 ?

Pas en maison individuelle : le crédit d’impôt a pris fin le 31 décembre 2025. En copropriété, le programme Advenir prend en charge 50 % du coût, dans des plafonds.

Sources : tarifs et offres des constructeurs ; liste ADEME du score environnemental (21 septembre 2026) ; fiches service-public.fr F39188 et F39280 ; impots.gouv.fr (crédit d’impôt borne, page du 8 juillet 2026) ; Advenir, barèmes au 1er avril 2026 ; Code de l’énergie, article D353-2 ; tarif Bleu EDF au 1er août 2026 ; ministère de la Transition écologique, « Vrai-Faux véhicules électriques » (3 octobre 2025). Consultés le 12 octobre 2026. Calculs Tesla Mag.