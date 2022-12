Carrefour Energies : Une nouvelle station près de Troyes !

Nous vous annoncions le déploiement des stations Carrefour énergie dans le cadre de leurs accords noués avec Allego et DRIVECO. Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’une nouvelle station près de Troyes, à Saint André les Vergers. Pour la première fois, une enseigne de grande distribution offre un avantage à ses clients fidèles.

Une station équipée de Superchargers et de services

Carrefour énergies, une nouvelle marque née avec l’ambition d’accompagner le mouvement de la mobilité électrique. Au regard des photos, nous voyons que l’imaginaire de cette marque va bien plus loin et s’apparente à un hub des mobilités et de l’énergie sur le parking d’une grande surface.

En effet, sur cette station vous ne trouverez pas uniquement des superchargeurs, vous pourrez également profiter d’espace pour recharger votre smartphone et d’espaces pour recharger votre trottinette ou votre vélo électrique.

Les services disponibles en station

Station Carrefour Energies // Credit compte Linkedin Johan Videira

Très heureux de l’installation de ce nouveau hub des mobilités, Johann Videira, directeur du magasin Carrefour Saint André les Vergers annonce sur son compte Linkedin les services en station :

« Moins de 15 minutes pour la recharge complète d’une voiture sur nos hyperchargers 300 KW !

💫 1 h de charge offerte à nos clients PASS sur nos bornes 22 KW !

✨ trottinettes, smartphones, … nous avons tout ce qu’il faut pour vous permettre des recharges rapides. »

Station Carrefour Energies // Credit compte Linkedin Johan Videira

Un hub prêt pour les fêtes et les soldes

Ce nouveau hub sur le parking de cette enseigne de Troyes peut permettre d’accueillir une nouvelle clientèle et peut fidéliser encore plus les Clients qui ont l’habitude de faire leurs courses dans cette enseigne.

Il s’agit de la seconde station Supercharger ouverte à proximité de la ville de Troyes, la première étant une station Supercharger Tesla située à Saint-Parres-aux-Tertres équipée de 26 superchargeurs. Une bonne nouvelle pour tous les électromobilistes qui habitent ou qui passent par la région.