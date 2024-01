JAC Motors, soutenu par Volkswagen, est sur le point de lancer le premier véhicule électrique (VE) de série équipé d’une batterie au sodium-ion. Cette technologie, bien qu’ayant une densité énergétique inférieure à celle du lithium-ion, promet des coûts réduits, une meilleure disponibilité des matières premières, et d’excellentes performances par temps froid. Le nouveau modèle, baptisé Yiwei EV, marque une avancée notable dans le domaine des VE et pourrait accélérer leur adoption à l’échelle mondiale.

Yiwei EV : Une Nouvelle Marque, Une Nouvelle Ère

Yiwei, créée en 2023 par JAC, représente une nouvelle ère pour le fabricant chinois, avec Volkswagen détenant 75 % de JAC et 50 % de sa société mère, Anhui Jianghuai Automobile Group Holdings (JAG). Le lancement de Yiwei EV, potentiellement une version renommée de la hatchback Sehol E10X, est un jalon important dans l’association unique entre le géant allemand et le gouvernement chinois.

Caractéristiques Techniques et Innovations

Le Yiwei EV promet une autonomie de 252 km, une capacité de batterie de 25 kWh et une densité énergétique de 120 Wh/kg. Sa batterie sodium-ion, développée par la société basée à Pékin, HiNa Battery, utilise la technologie UE (Unitized Encapsulation) de JAC, comparable à d’autres structures de batterie innovantes comme la batterie Blade de BYD ou la technologie CTP de CATL.

Vers un Futur Plus Accessible des Véhicules Électriques

Cette avancée pourrait représenter un pas de géant vers la démocratisation des VE. Les batteries sodium-ion, en plus de leur coût inférieur et de leur durabilité accrue, pourraient compléter les batteries LFP (lithium fer phosphate), offrant ainsi une alternative viable et économique pour les consommateurs.

Xia Shunli, président de Yiwei Tech, a souligné l’importance de ces batteries comme étant complémentaires aux batteries LFP et comme une solution à faible coût pour populariser les VE.

Spécificités et Avantages de la Batterie au Sodium-Ion

Les batteries au sodium-ion représentent une avancée technologique significative dans le secteur des véhicules électriques. Contrairement aux batteries au lithium-ion traditionnellement utilisées, les batteries au sodium-ion offrent plusieurs avantages distincts :

Coûts Inférieurs : La principale force des batteries au sodium-ion réside dans leur coût réduit. Le sodium, contrairement au lithium, est plus abondant et moins cher à extraire, ce qui se traduit par des coûts de production inférieurs. Performances par Temps Froid : Ces batteries démontrent une meilleure efficacité dans des conditions de température basse. Cela les rend particulièrement adaptées pour les régions aux climats plus froids, où les batteries au lithium-ion peuvent souffrir de baisses de performance. Durabilité et Longévité : Les batteries sodium-ion promettent une durée de vie plus longue avec une dégradation moindre au fil du temps. Cette caractéristique les rend plus durables et écologiques, contribuant à réduire la fréquence des remplacements de batterie. Densité Énergétique : Bien que la densité énergétique des batteries au sodium-ion soit actuellement inférieure à celle des batteries lithium-ion, des progrès continus sont réalisés pour améliorer cet aspect. Cela ouvre la voie à des véhicules électriques avec des gammes d’autonomie compétitives. Recyclabilité : Les batteries au sodium-ion sont potentiellement plus faciles à recycler que leurs homologues au lithium. Cela contribue à une approche plus durable et respectueuse de l’environnement dans la production et le recyclage des batteries.

Conclusion

Le lancement du Yiwei EV marque une étape cruciale dans l’évolution de l’industrie des VE. Avec des coûts potentiels plus bas et des performances améliorées, les batteries sodium-ion pourraient changer la donne, rendant les VE plus accessibles et soutenant une transition plus rapide vers une mobilité durable.

