En 2025, alors que les voitures électriques bourdonnent sur nos routes comme des abeilles dopées à la caféine, une question taraude les esprits pragmatiques et les portefeuilles méfiants : est-ce que ça vaut encore le coup d’acheter une KIA EV6 ?

Entre son design futuriste qui semble tout droit sorti d’un film de science-fiction à petit budget et les promesses d’autonomie qui flirtent avec les 500 km (si vous roulez en descente avec le vent dans le dos), on pourrait croire que cette bagnole est la réponse à tous nos problèmes. Mais soyons sérieux deux minutes – ou au moins une minute trente, c’est un article humoristique après tout.

Un look qui crie « je viens du futur »

Commençons par le design. La KIA EV6, c’est un peu comme si un designer coréen avait binge-watché Tron et Retour vers le futur en même temps, avec une calculatrice à la main pour ne pas dépasser le budget. On dirait une voiture échappée d’un jeu vidéo où les PNJ vous klaxonnent parce que vous n’avez pas encore débloqué le DLC « conduite fluide ».

C’est audacieux, c’est anguleux, et ça plaît à ceux qui veulent se la raconter en silence – parce que oui, c’est électrique, donc pas de vroum-vroum pour impressionner les voisins. Mais à 50 000 € (ou plus si vous cochez l’option « jantes qui brillent dans le noir »), on est en droit de se demander si ce n’est pas juste un gadget pour hipsters écolos.

L’autonomie : un rêve d’enfant, une réalité d’adulte

KIA promet une autonomie de 528 km en conditions optimales. Traduction : si vous roulez à 30 km/h sur du plat, sans clim, sans chauffage, et avec une plume à la place du pied sur l’accélérateur. Dans la vraie vie, avec les bouchons, les hivers glacials et votre passager qui insiste pour charger son téléphone en USB, vous serez contents d’atteindre les 400 km avant de paniquer à la recherche d’une borne.

Et là, c’est le drame : les stations de recharge, c’est un peu comme les licornes – tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment où elles sont. Alors oui, la EV6 charge vite (18 minutes pour passer de 10 à 80 % avec un chargeur ultra-rapide), mais encore faut-il en trouver un qui ne soit pas squatté par un Teslafan en train de siroter son latte bio.

Le prix : une petite fortune pour rouler en silence

Parlons cash. La KIA EV6, c’est un investissement. À partir de 47 000 € pour le modèle de base, et jusqu’à 66 000 € pour la version GT qui accélère de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes – de quoi vous faire regretter de ne pas avoir pris une assurance anti-mal-de-mer.

À ce tarif, on pourrait s’attendre à ce qu’elle fasse le café ou au moins qu’elle klaxonne en coréen pour impressionner les passants. Mais non, c’est juste une voiture. Une bonne voiture, certes, mais dans un monde où les prix de l’essence flirtent avec ceux du champagne, est-ce que l’électrique est vraiment rentable ? Surtout quand votre facture d’électricité commence à ressembler au PIB d’un petit pays.

La concurrence qui rigole dans son coin

Et puis, il y a les autres. Tesla, avec son Model Y, vous regarde de haut avec son réseau de chargeurs et son aura de marque branchée. Hyundai, le cousin de KIA, propose l’Ioniq 5, qui est un peu comme l’EV6 mais en version « je mets des chaussettes avec des sandales ».

Sans parler des Chinois qui déboulent avec des électriques à 30 000 €, Autonomy 2.0 et karaoke intégré. Dans ce contexte, la EV6 commence à ressembler à cet ami qui arrive en retard à la fête avec une bouteille de vin déjà entamée.

Verdict : oui, mais…

Alors, ça vaut le coup ou pas ? Si vous aimez le style, que vous avez une borne de recharge dans votre garage et que vous voulez snober les stations-service avec un sourire narquois, l’EV6 est faite pour vous.

Sinon, peut-être qu’il vaut mieux attendre que KIA sorte la EV7 avec téléportation incluse – ou au moins un porte-gobelet qui ne tremble pas sur les routes défoncées. En attendant, roulez, rêvez, et priez pour que la prochaine borne ne soit pas à 200 km. Bonne route, camarades électrifiés !