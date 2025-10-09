Tesla FSD sous enquête : les implications des violations de la sécurité routière

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis a récemment ouvert une nouvelle enquête sur le logiciel Full Self-Driving (FSD) de Tesla suite à des rapports faisant état de violations du code de la route et d’accidents liés au système. Cette enquête, menée par le Bureau des enquêtes sur les défauts (ODI), couvre près de 2,9 millions de véhicules Tesla depuis le 7 octobre 2025, afin d’évaluer si le comportement de conduite du FSD enfreint les lois de sécurité routière ou compromet la supervision du conducteur.

Contexte de l’enquête

NHTSA se concentre sur des cas où des Tesla dotées du FSD auraient franchi des feux rouges ou pénétré dans des voies de circulation venant en sens inverse. L’agence a documenté 58 rapports d’incidents de ce type, incluant 14 accidents et 23 blessés.

Infractions au code de la route

La première catégorie d’incidents concerne les Tesla qui ne seraient pas restées arrêtées au feu rouge ou qui auraient mal interprété les états des signaux. Les enquêteurs ont cité 18 plaintes de consommateurs et six rapports d’accidents (SGO), dont quatre ont entraîné des blessés. Plusieurs de ces accidents se sont produits au même carrefour à Joppa, Maryland, incitant les autorités locales à collaborer avec NHTSA et Tesla, qui a depuis effectué des ajustements à cet endroit.

Déviations de voie

Le deuxième type d’incident implique que le FSD a dirigé des Tesla dans la mauvaise voie ou direction de conduite. L’ODI a identifié deux rapports SGO, 18 plaintes et deux reportages médiatiques concernant des Tesla traversant des lignes doubles jaunes ou s’engageant dans des voies venant en sens inverse. D’autres rapports ont relaté des véhicules allant tout droit depuis des voies de virage seulement ou tournant depuis des voies droites malgré les marquages et la signalisation visibles.

L’avenir de l’enquête

L’enquête de la NHTSA analysera combien de temps à l’avance les conducteurs sont prévenus avant que le FSD n’exécute des manœuvres inattendues et s’il y a suffisamment de temps pour intervenir en toute sécurité. Les régulateurs examineront également la capacité du système à détecter et répondre aux signaux de circulation, marquages de voie et panneaux de sens interdit, ainsi que son comportement lors de passages à niveau.

La NHTSA précise que l’enquête reste en phase d’évaluation préliminaire, la première étape formelle qui pourrait éventuellement mener à un rappel de sécurité si les régulateurs déterminent qu’il y a un défaut posant « un risque déraisonnable pour la sécurité ».

Réactions et perspectives futures

Tesla n’a pas encore publié de déclaration publique concernant cette nouvelle enquête. Cette enquête intervient alors que Tesla fait l’objet d’une surveillance accrue concernant ses systèmes d’assistance à la conduite. Plus tôt cette année, la NHTSA avait ouvert des enquêtes distinctes sur les fonctions de conduite à distance et les déploiements de robotaxis.

Le dénouement de cette enquête pourrait avoir des implications significatives pour l’avenir des véhicules autonome, tant sur le plan législatif que technologique.