Ces parkings américains qui se transforment en dépôts secrets de Cybercab

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Des dizaines de Tesla Cybercab s’accumulent silencieusement dans des parkings à travers les États-Unis. Houston, Austin, Chicago, Washington D.C., Boston… La carte des observations s’étend semaine après semaine. Un phénomène qui ne doit rien au hasard.

Il suffit de lever les yeux au bon endroit. Dans le nord de Houston, Texas, des passants ont récemment immortalisé plusieurs Tesla Cybercab stationnés dans un parking, sans conducteur, sans explication officielle. Les images ont immédiatement circulé sur X, alimentant des spéculations qui, en réalité, sont loin d’être infondées.

Ce n’est pas un cas isolé. À travers tout le territoire américain, un phénomène discret mais significatif est en train de se mettre en place : des Cybercab apparaissent dans des villes, parfois par dizaines, parfois à l’unité, dans des zones qui n’ont a priori rien de commun. Seul point commun : aucune annonce officielle de Tesla ne les précède.

Austin, le quartier général du déploiement

Le mouvement part logiquement de Gigafactory Texas, à Austin. Le drone de Joe Tegtmeyer, observateur attitré du site depuis des années, a capturé début avril 2026 plus de 50 Cybercab stationnés en rangées serrées sur le parking de sortie de l’usine, à quelques centaines de mètres des chaînes de production. La plupart de ces unités sont encore équipées de volants et de pédales, des ajouts temporaires imposés par la réglementation fédérale en vigueur, le temps que Tesla accumule suffisamment de données réelles avant d’obtenir l’autorisation définitive de commercialiser un véhicule sans aucun organe de conduite.

Dans la ville d’Austin elle-même, le tracker communautaire dédié au Cybercab en recensait 34 unités observées à la mi-mai 2026 — soit la plus forte concentration hors usine du pays. Ces véhicules circulent, s’arrêtent, repartent. Certains opèrent déjà en mode non supervisé.

Une carte qui s’étend bien au-delà du Texas

Ce qui frappe davantage les observateurs, c’est la géographie surprenante des observations. Outre la Bay Area de San Francisco, où cinq Cybercab ont été repérés, deux unités ont été identifiées à Chicago, une à Washington D.C., une à Boston, une à Buffalo dans l’État de New York — et une, plus inattendue, en Alaska.

Tesla a clairement engagé une campagne de tests à grande échelle, visant à collecter des données de conduite dans des environnements aux profils géographiques radicalement différents. Wichita, Kansas — ville moyenne de l’Amérique profonde, sans réseau robotaxi préexistant — fait partie des destinations retenues, ce qui a semé la perplexité jusque dans la presse spécialisée américaine. Pourquoi Wichita ? Peut-être précisément parce que rien dans cette ville ne ressemble à Austin ou San Francisco : carrefours atypiques, signalisation différente, comportements de conduite locaux que le modèle doit apprendre à reconnaître.

La présence du Cybercab à Washington D.C. revêt, elle, une dimension particulièrement symbolique : c’est dans la capitale fédérale que siègent les agences réglementaires qui devront, à terme, valider le cadre légal de l’autonomie complète à l’échelle nationale. Difficile d’ignorer un robotaxi sans volant ni pédales qui se faufile devant vos bureaux.

Houston : de la spéculation à l’opérationnel

La signification des Cybercab aperçus à Houston en ce début juin 2026 s’inscrit dans un contexte plus large. Tesla a officiellement lancé son service de robotaxi non supervisé à Dallas et Houston, les propulsant aux rangs de deuxième et troisième villes — après Austin — à bénéficier de courses ouvertes au grand public. Le directeur Autopilot d’Ashok Elluswamy a confirmé personnellement les premières courses à Dallas, tandis que des vidéos de premières prises en charge à Houston ont rapidement émergé en ligne.

Autrement dit : ce que l’on observe aujourd’hui dans les parkings de North Houston, ce ne sont plus des prototypes en transit. Ce sont les fantassins d’une flotte qui monte en puissance, en attente de déploiement opérationnel dans une métropole de 2,3 millions d’habitants.

La logistique du déploiement : Tesla Semi comme vecteur de livraison

Une trentaine de Cybercab avaient déjà été aperçus dans le lot de sortie de Giga Texas en mars 2026, chargés à bord de transporteurs couverts à destination de plusieurs villes américaines. En avril, la concentration avait atteint 60 unités dans deux groupes organisés — le volume le plus élevé jamais observé en dehors de l’usine elle-même. Et Tesla a commencé à utiliser ses propres semi-remorques électriques pour acheminer les Cybercab vers leurs destinations, une boucle logistique entièrement intégrée qui dit beaucoup sur l’état d’avancement industriel du programme.

Ce que dit la production

Le premier Cybercab de série est sorti de la ligne de production de Giga Texas le 17 février 2026. Depuis, la cadence monte progressivement. Elon Musk a lui-même prévenu que la montée en puissance suivrait une courbe en S classique — lente au démarrage, puis exponentielle — avec un objectif affiché d’au moins 2 millions d’unités par an à terme.

Les parkings qui se peuplent de Cybercab à travers les États-Unis ne sont donc pas le signe d’un excès de stock ou d’un déploiement raté. Ils sont le miroir fidèle d’une stratégie de pré-commercialisation méticuleuse : couvrir un maximum de scénarios de conduite, dans un maximum d’environnements différents, avant d’ouvrir les vannes à l’échelle industrielle.

Prochaines villes dans le viseur

Phoenix, Miami, Orlando, Tampa et Las Vegas figurent parmi les prochaines métropoles ciblées par Tesla pour le premier semestre 2026, avec des flottes de Model Y robotaxi déjà pré-positionnées dans certaines de ces villes en amont du déploiement officiel. À Phoenix, une soixantaine de Model Y robotaxi ont été repérés dans un parking, tous équipés d’une caméra arrière spécifique aux véhicules autonomes — un détail qui trahit leur statut de véhicules de flotte et non de voitures grand public.

Le mouvement est enclenché. Et la prochaine fois que vous verrez un Cybercab garé dans un parking de votre ville, ne vous demandez pas ce qu’il fait là. Demandez-vous plutôt quand il démarrera.