Elon Musk sous surveillance Covid-19

Alors que tous les regards sont tournés vers le lanceur Falcon 9 qui doit propulser quatre nouveaux astronautes à bord de la capsule Crew Dragon, le PDG de SpaceX vient de faire une annonce fracassante sur Twitter. Il dispose de quatre tests à la fois positifs et négatifs au coronavirus. Impossible pour lui de connaître son état de santé, il interpelle le monde.

Le Coronavirus un sujet sensible pour Elon Musk

Beaucoup d’internautes, ont jugé irresponsable les actes et les mots partagés par le dirigeant de Tesla en pleine crise du coronavirus. Pour la plupart des commentaires négatifs à son endroit, il s’agit d’interprétation visant à attaquer personnellement Elon Musk et minimiser les actions positives qu’il a très rapidement entrepris pour aider. En pleine crise, il a mis à disposition son outil de production pour produire des masques et des respirateurs.

Une position en faveur du travail reprochée

En revanche, il a bien eu une attitude de patron désirant que ses employés travaillent au plus vite dans des conditions optimales de sécurité. Si cela a été très critiqué en Mars, le monde a depuis compris que le travail était indispensable au fonctionnement de l’économie et que les conséquences économiques étaient plus à craindre que les conséquences sanitaires dès lors qu’un protocole pour minimiser les risques de contamination est mis en place.

Par manque de chance, c’est décisions sont intervenus à quelques semaines du premier vol habité à bord de la capsule Crew Dragon. La présence de Donald Trump à cet événement a alors permis de pronostiqué une certaine consistance entre le point de vue des deux hommes. La présence du président américain était bien entendu souhaitable et conventionnelle dans le cadre d’un lancement historique pour la planète entière. Il y a fort à parier qu’ils ne disposent pas des mêmes enjeux.

Ces deux événements ou plutôt ces deux prises de positions ont valu à Elon Musk une image négative face au Covid mais reste à préciser que le point du vue qu’il partage est celui d’un scientifique pragmatique et celui d’un des rares PDG qui souhaite encore incarner ses missions au travers de SpaceX puis de Tesla. (En effet, sachez qu’Elon Musk considère Tesla comme son side project, il souhaite avant toute chose coloniser Mars).

Une annonce irresponsable?

Repris plusieurs fois pour ses tweets, certains se sont précipités pour jugé irresponsable l’annonce faite ce matin à 6h heure française sur Twitter. Néanmoins, il fait l’écho d’une situation que nous entendons de plus en plus autour de nous. Elon Musk serait faux positif ou faux négatif.

Il se passe quelque chose d’extrêmement faux. J’ai été testé quatre fois aujourd’hui pour le covid. Deux tests sont revenus négatifs, deux sont revenus positifs. Même machine, même test, même infirmière. Test rapide de l’antigène de BD. Elon Musk

Pourquoi cette annonce serait irresponsable? Et bien car Elon Musk a souvent été repris pour ses tweets qui peuvent influer sur l’action de Tesla. Il est évident qu’une telle annonce va générer beaucoup d’articles, de questions. D’autant que le patron charismatique a tout de suite enchaîné avec une phrase énigmatique, comme à son habitude: “La roue tourne de plus en plus vite”.

Chacun peut donc juger de la conséquence de ces tweets, il ne reste que personne n’est épargné par ce virus et tous les dirigeants de la planète sont appelés à la plus grande vigilance et adoptent une attitude préventive.

Plus de détails sur l’état de santé d’Elon Musk

Elon Musk a réalisé ses tests par prévention comme de plus en plus de citoyens du monde.

Il a les symptômes d’un rhume typique. rien d’inhabituel jusqu’à présent.

Il va réaliser un test PCR auprès de deux laboratoires différents et aura les résultats d’ici 24h.

Une remise en cause des tests antigéniques ?

Il serait juste d’y croire, le PDG précise bien que la situation qu’il vit actuellement peut arriver à d’autres citoyens. Il interpelle donc sur la fiabilité des tests antigéniques et des protocoles globaux de détection du virus.

Aujourd’hui le monde va donc se poser la question suivante: