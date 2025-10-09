Cette mise à jour Tesla introduit la modélisation 3D des bâtiments

Avec la mise à jour logicielle 2025.38, Tesla continue de redéfinir l’expérience utilisateur de ses véhicules en introduisant des fonctionnalités innovantes. Cette version commence à être déployée et touche déjà 2% de la flotte.

Une vue en 3D pour une navigation améliorée

La mise à jour la plus remarquable est sans doute l’ajout de la vue 3D des bâtiments. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de voir les bâtiments et paysages urbains en détail. Pour activer cette vue, il suffit de passer en mode Carte et de toucher l’icône 3D. Cette option nécessite toutefois la connexion Premium.

🔥 First glimpse at Tesla “3D Buildings” feature, introduced with the 2025.38 software update.



It’s available on both AI3/HW3 and AI4/HW4, but limited to AMD Ryzen (not supported on Intel Atom).pic.twitter.com/EKKad40DGi https://t.co/F9EtiFHK56 — The Tesla Newswire (@TeslaNewswire) October 9, 2025

Améliorations du visionnage Dashcam

Le visionnage vidéo de la Dashcam est désormais plus détaillé. Les noms de rue sont intégrés aux détails des événements capturés, facilitant l’identification des lieux. De plus, la version mobile du visionneur Dashcam offre désormais un streaming et des téléchargements en haute résolution, nécessitant l’application Tesla, version 4.49.5 ou supérieure.

Guide de prise en main repensé

Pour aider les nouveaux utilisateurs, Tesla introduit un Guide de prise en main complet. Ce guide couvre divers aspects tels que le réglage des paramètres du conducteur, l’utilisation de l’écran tactile ainsi que les contrôles des lumières, essuie-glaces et fonctionnalités d’Autopilot. Pour y accéder, allez dans le lanceur d’applications > Manuel > Faites connaissance avec votre Tesla.

Nouvelles fonctions pour la molette de défilement

La molette de défilement gauche intègre de nouvelles options pour un accès rapide à différents contrôles du véhicule. Parmi elles : le mode défense biologique, la coupure de la navigation, et la synchronisation lumineuse avec la musique. Appuyez et maintenez la molette pour ouvrir le menu.

Apple Music et connectivité rapide

Apple Music propose désormais une vue de liste de lecture organisée avec dossiers, et des pages d’artistes élargies. Une étagère « Récemment joués » offre un aperçu plus étendu de votre historique d’écoute. Les utilisateurs peuvent se connecter à leur média via une notification rapidement pour une expérience fluide.

Personnalisation des profils de conducteur

Une nouvelle option de sécurité permet de choisir si une clé de téléphone est nécessaire avant de sélectionner un profil de conducteur. Rendez-vous dans Paramètres du Profil de Conducteur > Exiger la clé de téléphone pour le profil.

Améliorations de sécurité essentielles

Outre les nouvelles fonctionnalités, cette mise à jour inclut des corrections critiques et des améliorations de sécurité, garantissant ainsi une conduite toujours plus sécurisée et fluide.

Avec ces évolutions, Tesla continue de démontrer son engagement à intégrer technologie et innovation pour offrir une expérience de conduite hors pair.