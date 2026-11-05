Mercredi 4 novembre, la commission de l’Environnement (ENVI) du Parlement européen a adopté, par 48 voix contre 30 et 2 abstentions, sa position sur les nouvelles normes de CO2 des voitures et des camionnettes neuves. L’objectif de 2035 passe de 100 % à 87,5 % de baisse des émissions moyennes des constructeurs. Rien n’est encore acquis : le Parlement doit voter son mandat en séance plénière en décembre, puis le négocier avec les États membres.

87,5 %, puis 95 % avec l’acier européen

Le texte ne supprime pas l’effort, il le répartit. Les constructeurs devront réduire de 87,5 % les émissions moyennes de leurs voitures neuves en 2035, par rapport à l’objectif de référence de 2021. Ils devront ensuite couvrir 7,5 points de plus avec des crédits liés à l’acier bas carbone fabriqué dans l’Union, ce qui porte l’objectif réel à 95 %. Jusqu’à la fin de 2034, ces crédits « acier » ne pourront pas peser plus de 3 % dans les objectifs.

Deuxième changement : la définition des véhicules à zéro émission. Elle couvrirait les voitures sans CO2 à l’échappement, mais aussi celles qui roulent exclusivement avec des carburants renouvelables et bas carbone répondant à des critères précis, que le texte appelle VEEF.

« Immatriculer des voitures à moteur thermique sans obligation de compensation resterait possible, ce qui protège la liberté technologique. » Massimiliano Salini (PPE, Italie), rapporteur du texte, dans le communiqué du Parlement européen (traduction Tesla Mag)

Camionnettes : 35 % en 2030, 80 % en 2035

Pour les utilitaires légers, la commission va plus loin dans l’assouplissement : 35 % de baisse en 2030, contre 40 % dans la proposition de la Commission et 50 % dans les règles en vigueur, puis 80 % en 2035 au lieu de 100 %. Les crédits « acier » y sont plafonnés à 7,5 %.

Une électrique fabriquée en Europe pourra compter pour 1,4 voiture

Le texte crée des « super-crédits » : certaines électriques fabriquées dans l’Union compteront pour plus d’une voiture dans la moyenne d’émissions du constructeur.

Petite électrique fabriquée dans l’UE (4,2 m de long au plus) : 1,4 voiture.

(4,2 m de long au plus) : 1,4 voiture. Électrique très efficiente fabriquée dans l’UE (seuils de consommation stricts) : 1,2 voiture.

(seuils de consommation stricts) : 1,2 voiture. Vendue en leasing social : 0,1 de plus, soit 1,5 et 1,3.

: 0,1 de plus, soit 1,5 et 1,3. Camionnette électrique fabriquée dans l’UE : 1,2 jusqu’à la fin de 2034, puis 1,4 à partir de 2035.

Le communiqué ne chiffre pas les seuils de consommation, et la notion de « fabriqué dans l’UE » sera définie par un autre texte, le règlement sur l’accélérateur industriel (procédure 2026/0068(COD)).

Et Tesla ?

Tesla ne vend que des voitures électriques : sa moyenne d’émissions à l’échappement est nulle, et aucun de ces assouplissements ne change ses obligations. Ce qui change, c’est le calendrier de ses concurrents, qui gagnent de la marge pour continuer à vendre des thermiques et des hybrides après 2035. La Model Y vendue en Europe est assemblée à Grünheide, près de Berlin. Elle n’entre pas dans la catégorie des petites électriques ; pour celle des électriques très efficientes, tout dépendra des seuils et de la définition du « fabriqué dans l’UE », qui ne sont pas encore écrits.

Le marché, lui, n’a pas attendu Bruxelles : en France, les électriques ont fait 41 % des immatriculations en octobre, et le Model Y reste la plus vendue d’entre elles (notre relevé du mois).

La suite

La Commission avait présenté ce texte en décembre 2025, dans son paquet automobile (notre article de l’époque). Le mandat du Parlement doit être voté en plénière en décembre 2026 ; viendront ensuite les négociations avec le Conseil, qui représente les États membres. Le même jour, d’autres commissions ont voté deux textes du même paquet : l’omnibus qui simplifie les règles techniques des véhicules, et les objectifs de voitures propres dans les flottes d’entreprise. Nous les détaillons dans la journée.

Pour suivre ces textes jusqu’au vote final, inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag.

Sources : Parlement européen, communiqué de presse « CO2 emissions: adjusted targets, more incentives for clean vehicles » (commission ENVI, 4 novembre 2026, référence 20261103IPR48613 ; lien) ; procédure 2025/0420(COD). Citation traduite par Tesla Mag. Photo : Parlement européen.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA