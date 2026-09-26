Mégachargeur Tesla : recharger un poids lourd en mégawatt

Recharger un poids lourd n’a rien à voir avec recharger une voiture : il faut de la puissance, beaucoup, et vite. Le Mégachargeur de Tesla répond à ce besoin avec deux solutions distinctes selon qu’un camion est de passage ou stationné pour la nuit.

Mégachargeur : la recharge de passage

Le Mégachargeur délivre jusqu’à 800 kW (estimation constructeur pour la version européenne), permettant de récupérer 60 % d’autonomie en 30 minutes — le temps d’une pause réglementaire du conducteur. Il utilise le standard MCS (Megawatt Charging System), la norme émergente pour la recharge ultra-rapide des poids lourds électriques, quelle que soit la marque du véhicule.

Basechargeur : la recharge au dépôt

Pour les arrêts longs — nuit au dépôt, chargement prolongé — Tesla propose le Basechargeur, une solution à 120 kW qui récupère 60 % d’autonomie en environ quatre heures. Moins puissant, moins coûteux à installer, il correspond à l’usage réel de la majorité des flottes : la plupart des poids lourds passent leurs nuits au dépôt plutôt que sur la route.

Équiper un site logistique ou tertiaire

Un site qui reçoit des flottes en transit ou qui héberge ses propres camions peut faire installer l’une ou l’autre solution selon l’usage : Mégachargeur pour un site de passage sur un axe logistique, Basechargeur pour un dépôt où les véhicules stationnent la nuit. La puissance disponible au point de livraison électrique conditionne largement le choix et le budget — un point qui se vérifie site par site, pas sur catalogue.

Ces installations peuvent être en partie financées : le programme Advenir propose une prime de 50 % pour un point de recharge dédié à une flotte de poids lourds sur parking privé, plafonnée entre 2 200 € et 960 000 € selon la puissance installée. C’est un dispositif distinct de la prime CEE : Advenir finance le point de recharge, la prime CEE finance l’achat ou la location du camion lui-même — les deux portent sur des dépenses différentes du même projet.

Décrivez votre site sur notre page recharge des poids lourds : Tesla Mag étudie votre projet et vous recontacte.

Foire aux questions

Quelle est la puissance du Mégachargeur Tesla ? Jusqu’à 800 kW (estimation constructeur, version européenne), permettant de récupérer 60 % d’autonomie en 30 minutes. Quelle différence entre Mégachargeur et Basechargeur ? Le Mégachargeur (800 kW) est pensé pour une recharge rapide de passage. Le Basechargeur (120 kW) est une solution moins puissante mais moins coûteuse, adaptée aux arrêts longs en dépôt ou de nuit. Le Mégachargeur fonctionne-t-il avec des camions d’autres marques que Tesla ? Il utilise le standard MCS (Megawatt Charging System), une norme ouverte adoptée progressivement par plusieurs constructeurs de poids lourds électriques.

Tesla Mag est un média indépendant, sans lien avec Tesla, Inc. Chiffres constructeur (« est. »), relevés sur tesla.com le 19 septembre 2026.