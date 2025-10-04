Comment calculer le coût d’une recharge électrique ?

Un guide pas-à-pas — avec exemples chiffrés — et un comparatif clair avec le thermique.

L’intérêt principal de la voiture électrique est son coût d’usage généralement plus faible — mais comment le chiffrer précisément ? Ici je détaille la méthode, les formules, les pertes à prendre en compte, et je fournis plusieurs exemples concrets (domicile / borne publique AC / borne rapide DC) puis une comparaison avec une voiture thermique.

Résumé rapide (si tu veux l’essentiel)

Formule clef (coût pur d’énergie pour 100 km) :

Coût (€/100 km) = (Consommation véhicule [kWh/100km] ÷ Rendement de charge) × Prix du kWh (€)

(coût pur d’énergie pour 100 km) : Recharge à domicile = la moins chère .

= la . Exemple typique (voiture consommant 15 kWh/100 km, heures creuses à 0,14 €/kWh, rendement de charge 90 %) → ≈ 2,33 € / 100 km (avant abonnements et frais).

(avant abonnements et frais). Comparatif : une thermique consommant 6 L/100 km à 1,80 €/L → 10,80 € / 100 km.

1) Les ingrédients nécessaires au calcul

Pour calculer correctement le coût d’une recharge il te faut :

Consommation réelle du véhicule (kWh/100 km) — idéalement valeur WLTP ajustée à ton usage (ex : 15 kWh/100 km). Prix du kWh auquel tu vas acheter l’électricité (€/kWh) — heures creuses, tarif résidentiel, ou tarif borne publique. Rendement / pertes de charge (ou efficacité de charge) — la part d’énergie prélevée au réseau qui finit dans la batterie (typiquement 85–95 % selon type de charge). Frais additionnels éventuels : abonnement électricité, frais d’activation / session sur certaines bornes, frais de parking/idle, taxe locale, etc. Optionnel : si tu veux le coût annuel, choisis ton kilométrage annuel.

2) Formules pas-à-pas (méthode générale)

Étape A — énergie requise depuis le réseau pour 100 km

E_grid (kWh/100 km) = Consommation_vehicle (kWh/100 km) ÷ Rendement_charge

Étape B — coût énergétique pur pour 100 km

Coût_energie (€/100 km) = E_grid × Prix_kWh

Étape C — ajouter frais fixes et variables

Coût_total (€/100 km) = Coût_energie + Frais_session_par_100km + Part_abonnement_par_100km

Pour transformer un abonnement annuel en coût par 100 km :

Part_abonnement_par_100km = Abonnement_annuel (€) ÷ (Kilométrage_annuel ÷ 100)

3) Exemples chiffrés (calcul détaillé étape par étape)

Hypothèses communes aux exemples

Consommation : 15,0 kWh / 100 km (voiture compacte / berline courant).

(voiture compacte / berline courant). Kilométrage annuel de référence : 15 000 km → soit 150 unités de 100 km.

J’ai utilisé des rendements plausibles :

Wallbox / recharge domicile : rendement 90 % (0,90).

: rendement (0,90). Borne publique AC (7–22 kW) : rendement 92 % (0,92).

: rendement (0,92). Borne rapide DC : rendement 88 % (0,88).

A — Recharge à domicile (heures creuses à 0,14 €/kWh)

Énergie prélevée depuis le réseau :

E_grid = 15,0 ÷ 0,90 = 16,6666666667 kWh Coût énergétique pour 100 km :

Coût = 16,6666666667 × 0,14 = 2,3333333333 € → arrondir 2,33 € / 100 km Si on ajoute un abonnement électricité de 120 € / an (exemple) :

Abonnement par 100 km = 120 ÷ 150 = 0,80 € / 100 km Coût total approximatif à domicile (avec abonnement) = 2,33 + 0,80 = 3,13 € / 100 km

Résultat arrondi : ≈ 2,33 € sans abonnement ; ≈ 3,13 € avec abonnement 120 €/an.

B — Borne publique AC (prix 0,30 €/kWh)

E_grid = 15,0 ÷ 0,92 = 16,3043478261 kWh Coût = 16,3043478261 × 0,30 = 4,8913043478 € → 4,89 € / 100 km

C — Borne rapide DC (prix 0,70 €/kWh)

E_grid = 15,0 ÷ 0,88 = 17,0454545455 kWh Coût = 17,0454545455 × 0,70 = 11,9318181819 € → 11,93 € / 100 km

D — Comparatif thermique (ex. : 6 L / 100 km, carburant 1,80 €/L)

Coût = 6,0 × 1,80 = 10,80 € / 100 km

4) Mise en perspective annuelle (pour 15 000 km)

(on multiplie par 150 unités de 100 km)

EV domicile (sans abonnement) : 2,33 × 150 = 350,00 € / an

: EV domicile (avec abonnement 120 €/an) : 3,13 × 150 = 470,00 € / an

: EV borne AC publique : 4,89 × 150 = 733,70 € / an

: EV borne rapide DC : 11,93 × 150 = 1 789,77 € / an

: Thermique (essence) : 10,80 × 150 = 1 620,00 € / an

Interprétation : pour 15 000 km/an tu paies ~350–470 € par an avec recharge majoritairement domicile, contre 1 620 € en carburant — soit une économie annuelle de ~1 150 à 1 270 €.

5) Les pièges / éléments à ne pas oublier

Pertes de charge : évoquées ci-dessus (10–15 %) — elles augmentent légèrement le coût.

: évoquées ci-dessus (10–15 %) — elles augmentent légèrement le coût. Abonnements / taxes : abonnements, contribution tarifaire, TICFE locale… parfois non négligeables.

: abonnements, contribution tarifaire, TICFE locale… parfois non négligeables. Frais d’accès sur réseau public : certaines bornes facturent un prix par session , ou un temps d’occupation après charge (idle fee).

: certaines bornes facturent un , ou un temps d’occupation après charge (idle fee). Péages / parkings : sur certaines aires les opérateurs ajoutent des frais parking.

: sur certaines aires les opérateurs ajoutent des frais parking. Mix énergétique : si tu souhaites un bilan CO₂ pur, il faut regarder l’origine du kWh (mix national / solaire).

: si tu souhaites un bilan CO₂ pur, il faut regarder l’origine du kWh (mix national / solaire). Coût de l’installation Wallbox : amortissable si tu charges beaucoup à domicile (nous avons déjà fait des articles sur ça).

: amortissable si tu charges beaucoup à domicile (nous avons déjà fait des articles sur ça). Mauvais usage : recharger systématiquement en super-chargeur DC va coûter très cher et user la batterie plus rapidement.

6) Astuces pratiques pour faire baisser le coût réel

Recharge majoritairement chez toi pendant les heures creuses. Souscris une offre électricité “véhicule électrique” si ton fournisseur en propose (prix nuit avantageux). Installe une Wallbox avec pilotage (programmation heures creuses, optimisation PV si tu as des panneaux). Évite la recharge rapide sauf trajet long — elle coûte plus cher et fatigue la batterie. Regroupe les sessions de recharge : évite petites charges très fréquentes sur réseau payant. Utilise une carte multi-réseau (Chargemap, Plugsurfing, etc.) pour limiter les coûts d’accès ponctuels.

7) Formule récapitulative et checklist rapide

Formule :

Coût_100km = (Consommation_kWh_100km ÷ Rendement_charge) × Prix_kWh + (Abonnement_annuel ÷ (Km_annuel ÷ 100)) + Frais_session_par_100km

Checklist avant de calculer pour ton cas :