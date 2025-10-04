Comment calculer le coût d’une recharge électrique ?

Un guide pas-à-pas — avec exemples chiffrés — et un comparatif clair avec le thermique.
L’intérêt principal de la voiture électrique est son coût d’usage généralement plus faible — mais comment le chiffrer précisément ? Ici je détaille la méthode, les formules, les pertes à prendre en compte, et je fournis plusieurs exemples concrets (domicile / borne publique AC / borne rapide DC) puis une comparaison avec une voiture thermique.
Résumé rapide (si tu veux l’essentiel)
- Formule clef (coût pur d’énergie pour 100 km) :
Coût (€/100 km) = (Consommation véhicule [kWh/100km] ÷ Rendement de charge) × Prix du kWh (€)
- Recharge à domicile = la moins chère.
- Exemple typique (voiture consommant 15 kWh/100 km, heures creuses à 0,14 €/kWh, rendement de charge 90 %) → ≈ 2,33 € / 100 km (avant abonnements et frais).
- Comparatif : une thermique consommant 6 L/100 km à 1,80 €/L → 10,80 € / 100 km.
1) Les ingrédients nécessaires au calcul
Pour calculer correctement le coût d’une recharge il te faut :
- Consommation réelle du véhicule (kWh/100 km) — idéalement valeur WLTP ajustée à ton usage (ex : 15 kWh/100 km).
- Prix du kWh auquel tu vas acheter l’électricité (€/kWh) — heures creuses, tarif résidentiel, ou tarif borne publique.
- Rendement / pertes de charge (ou efficacité de charge) — la part d’énergie prélevée au réseau qui finit dans la batterie (typiquement 85–95 % selon type de charge).
- Frais additionnels éventuels : abonnement électricité, frais d’activation / session sur certaines bornes, frais de parking/idle, taxe locale, etc.
- Optionnel : si tu veux le coût annuel, choisis ton kilométrage annuel.
2) Formules pas-à-pas (méthode générale)
Étape A — énergie requise depuis le réseau pour 100 km
E_grid (kWh/100 km) = Consommation_vehicle (kWh/100 km) ÷ Rendement_charge
Étape B — coût énergétique pur pour 100 km
Coût_energie (€/100 km) = E_grid × Prix_kWh
Étape C — ajouter frais fixes et variables
Coût_total (€/100 km) = Coût_energie + Frais_session_par_100km + Part_abonnement_par_100km
Pour transformer un abonnement annuel en coût par 100 km :
Part_abonnement_par_100km = Abonnement_annuel (€) ÷ (Kilométrage_annuel ÷ 100)
3) Exemples chiffrés (calcul détaillé étape par étape)
Hypothèses communes aux exemples
- Consommation : 15,0 kWh / 100 km (voiture compacte / berline courant).
- Kilométrage annuel de référence : 15 000 km → soit 150 unités de 100 km.
J’ai utilisé des rendements plausibles :
- Wallbox / recharge domicile : rendement 90 % (0,90).
- Borne publique AC (7–22 kW) : rendement 92 % (0,92).
- Borne rapide DC : rendement 88 % (0,88).
A — Recharge à domicile (heures creuses à 0,14 €/kWh)
- Énergie prélevée depuis le réseau :
E_grid = 15,0 ÷ 0,90 = 16,6666666667 kWh
- Coût énergétique pour 100 km :
Coût = 16,6666666667 × 0,14 = 2,3333333333 €→ arrondir 2,33 € / 100 km
- Si on ajoute un abonnement électricité de 120 € / an (exemple) :
Abonnement par 100 km =
120 ÷ 150 = 0,80 € / 100 km
- Coût total approximatif à domicile (avec abonnement) =
2,33 + 0,80 = 3,13 € / 100 km
Résultat arrondi : ≈ 2,33 € sans abonnement ; ≈ 3,13 € avec abonnement 120 €/an.
B — Borne publique AC (prix 0,30 €/kWh)
E_grid = 15,0 ÷ 0,92 = 16,3043478261 kWh
Coût = 16,3043478261 × 0,30 = 4,8913043478 €→ 4,89 € / 100 km
C — Borne rapide DC (prix 0,70 €/kWh)
E_grid = 15,0 ÷ 0,88 = 17,0454545455 kWh
Coût = 17,0454545455 × 0,70 = 11,9318181819 €→ 11,93 € / 100 km
D — Comparatif thermique (ex. : 6 L / 100 km, carburant 1,80 €/L)
Coût = 6,0 × 1,80 = 10,80 € / 100 km
4) Mise en perspective annuelle (pour 15 000 km)
(on multiplie par 150 unités de 100 km)
- EV domicile (sans abonnement) :
2,33 × 150 = 350,00 € / an
- EV domicile (avec abonnement 120 €/an) :
3,13 × 150 = 470,00 € / an
- EV borne AC publique :
4,89 × 150 = 733,70 € / an
- EV borne rapide DC :
11,93 × 150 = 1 789,77 € / an
- Thermique (essence) :
10,80 × 150 = 1 620,00 € / an
Interprétation : pour 15 000 km/an tu paies ~350–470 € par an avec recharge majoritairement domicile, contre 1 620 € en carburant — soit une économie annuelle de ~1 150 à 1 270 €.
5) Les pièges / éléments à ne pas oublier
- Pertes de charge : évoquées ci-dessus (10–15 %) — elles augmentent légèrement le coût.
- Abonnements / taxes : abonnements, contribution tarifaire, TICFE locale… parfois non négligeables.
- Frais d’accès sur réseau public : certaines bornes facturent un prix par session, ou un temps d’occupation après charge (idle fee).
- Péages / parkings : sur certaines aires les opérateurs ajoutent des frais parking.
- Mix énergétique : si tu souhaites un bilan CO₂ pur, il faut regarder l’origine du kWh (mix national / solaire).
- Coût de l’installation Wallbox : amortissable si tu charges beaucoup à domicile (nous avons déjà fait des articles sur ça).
- Mauvais usage : recharger systématiquement en super-chargeur DC va coûter très cher et user la batterie plus rapidement.
6) Astuces pratiques pour faire baisser le coût réel
- Recharge majoritairement chez toi pendant les heures creuses.
- Souscris une offre électricité “véhicule électrique” si ton fournisseur en propose (prix nuit avantageux).
- Installe une Wallbox avec pilotage (programmation heures creuses, optimisation PV si tu as des panneaux).
- Évite la recharge rapide sauf trajet long — elle coûte plus cher et fatigue la batterie.
- Regroupe les sessions de recharge : évite petites charges très fréquentes sur réseau payant.
- Utilise une carte multi-réseau (Chargemap, Plugsurfing, etc.) pour limiter les coûts d’accès ponctuels.
7) Formule récapitulative et checklist rapide
Formule :
Coût_100km = (Consommation_kWh_100km ÷ Rendement_charge) × Prix_kWh + (Abonnement_annuel ÷ (Km_annuel ÷ 100)) + Frais_session_par_100km
Checklist avant de calculer pour ton cas :
- Quelle consommation réelle (kWh/100 km) ?
- Quelle proportion de trajets rechargés à domicile vs public ?
- Quel prix kWh pour chaque cas ?
- Rendement estimé pour chaque type de charge (wallbox / AC / DC) ?
- Abonnement annuel / frais fixes à répartir ?