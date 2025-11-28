Comment obtenir un devis pour l’installation d’une borne de recharge Tesla ?

Si vous possédez ou prévoyez d’acquérir une Tesla Model 3, Model Y, Model S ou Model X, l’installation d’une borne de recharge à domicile (souvent le Tesla Wall Connector) est essentielle pour maximiser l’efficacité et les économies.

Obtenir un devis précis et complet est la première étape pour maîtriser votre budget et garantir une installation conforme aux normes. Voici un guide complet pour naviguer dans le processus d’obtention de votre devis de borne Tesla.

⚡ I. Pourquoi demander un devis pour une borne Tesla ?

Le Tesla Wall Connector coûte environ 500 € à 535 € (prix du matériel seul). Cependant, le coût total de l’opération varie fortement en fonction des travaux d’installation. Un devis vous permet de connaître le prix final tout compris (matériel, main-d’œuvre, câblage, raccordement) et de planifier votre budget en intégrant les aides disponibles.

Les éléments qui font varier le prix du devis

Le professionnel doit évaluer plusieurs facteurs pour établir un prix juste :

Distance de raccordement : Plus la distance entre votre tableau électrique et l’emplacement de la future borne est longue, plus le prix du câble (généralement du 3G6 mm² ou 5G2,5 mm²) et de la main-d’œuvre augmente. Configuration électrique : L’installation est-elle en monophasé (le plus simple, limité à 7,4 kW) ou en triphasé (jusqu’à 11 kW, plus complexe) ? Nature des travaux : Faut-il creuser des tranchées (si la borne est loin du garage), passer des gaines dans des murs existants, ou faire une simple dérivation sur le tableau ? Remise aux normes : Si votre tableau électrique est ancien, des travaux de mise en conformité (ajout d’un disjoncteur différentiel Type A ou F dédié) seront inclus dans le devis. Gestion de l’énergie : L’installation d’un module de délestage dynamique (pour éviter la disjonction lorsque vous utilisez d’autres appareils énergivores) est une option qui impacte le prix.

🛠️ II. Les étapes pour obtenir un devis de borne Tesla

Pour garantir la conformité et la sécurité de votre installation, vous devez obligatoirement faire appel à un électricien qualifié.

Étape 1 : Choisir le professionnel IRVE

Pour bénéficier des aides gouvernementales (comme le crédit d’impôt), l’installation doit impérativement être réalisée par un professionnel possédant la qualification IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques).

Recherche : Utilisez les annuaires spécialisés ou demandez une liste de partenaires à des organismes comme l’AFIREV.

Étape 2 : Préparer l’information pour le devis

Pour que le devis soit précis, le professionnel aura besoin de certaines informations, idéalement par une visite technique ou des photos :

Emplacement souhaité de la borne (garage, parking extérieur, sous-sol).

de la borne (garage, parking extérieur, sous-sol). Localisation du tableau électrique (pour mesurer la distance de câblage).

(pour mesurer la distance de câblage). Type d’abonnement électrique (Monophasé ou Triphasé).

(Monophasé ou Triphasé). Puissance du compteur (ex. : 6 kVA, 9 kVA, 12 kVA).

(ex. : 6 kVA, 9 kVA, 12 kVA). Modèle de la borne : Précisez si vous fournirez le Tesla Wall Connector (le devis couvrira alors uniquement la pose et les équipements périphériques) ou si l’installateur doit fournir une borne universelle compatible (Type 2).

Étape 3 : Analyse du devis

Un devis de qualité doit être détaillé et inclure les postes suivants :

Poste Détail Matériel Fourni Tesla Wall Connector (si inclus), câbles électriques (longueur, section), disjoncteurs, protections différentielles. Main-d’œuvre IRVE Coût horaire ou forfaitaire de l’installation et du raccordement. Travaux Annexes Coût du percement des murs, pose des goulottes, ou travaux de tranchée/génie civil si nécessaire. Mise en service Tests, paramétrage de la borne, et certificat de conformité électrique. TVA applicable Le taux de TVA réduit (souvent 5,5 % ou 10 %) doit être clairement indiqué sur la partie installation si vous y avez droit.

💸 III. Réduire le coût grâce aux aides (Crédit d’impôt)

Un bon devis doit vous permettre de calculer facilement votre coût final réel, après déduction des aides :

1. Crédit d’impôt Borne de Recharge

En tant que particulier, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt couvrant une partie de la dépense d’acquisition et de pose.

Montant : Jusqu’à 500 € par borne installée.

Jusqu’à par borne installée. Condition : Installation réalisée par un professionnel IRVE.

2. TVA à taux réduit

Les prestations de pose, fourniture et installation peuvent bénéficier d’une TVA à 5,5 % ou 10 % au lieu de 20 % pour les résidences de plus de deux ans.

3. Prime ADVENIR (pour la copropriété)

Si vous résidez en copropriété, le programme ADVENIR finance une partie des travaux pour l’installation d’une borne individuelle ou collective.

🔑 Synthèse : Checklist pour le devis borne Tesla

Pour être certain d’obtenir le meilleur prix et la meilleure prestation, vérifiez ces points :

Certification : L’installateur est-il certifié IRVE ? (Obligatoire pour les aides)

L’installateur est-il ? (Obligatoire pour les aides) Clarté du prix : Le devis est-il détaillé et le prix du Wall Connector est-il séparé du coût de la main-d’œuvre et des accessoires ?

Le devis est-il détaillé et le prix du Wall Connector est-il séparé du coût de la main-d’œuvre et des accessoires ? Sécurité : L’installateur prévoit-il bien l’ajout d’une protection électrique dédiée (disjoncteur et différentiel) pour la ligne de charge ?

L’installateur prévoit-il bien l’ajout d’une (disjoncteur et différentiel) pour la ligne de charge ? Délestage : Est-ce qu’un module de gestion dynamique de la charge est proposé pour éviter les coupures de courant ?

En demandant plusieurs devis à des professionnels qualifiés, vous garantirez une installation sûre, rapide, et au meilleur prix pour votre véhicule Tesla.